Mario, FaceApp y Wonder Woman entre lo mejor de la Google Play

Está terminando el año y todo portal de noticias, aplicaciones, sitio especializado, está haciendo sus Top de lo más importante en cuanto a audiovisuales, juegos y tecnología. Google no se quedó atrás y publicó hace unos días la lista de lo mejor de la Google Play en 2017. Veamos algunos de los premiados.

Los mejores Juegos para Android

Comenzamos por la categoría más popular de la plataforma de Google, y lo hacemos con nostalgia, pues el fontanero más famoso de Nintendo ha vuelto a triunfar. Super Mario Run se llevó el primer puesto, luego de formar fila entre los juegos con los que la consola japonesa abordó por primera vez la Google Play. Asimismo, regresó para triunfar el legendario Angry Birds y el exitoso Clash Royal, aunque estos dos no lograron puesto.

– Super Mario Run

– CATS: Crash Arena Turbo Stars

– Magic Tiles 3

– PES 2018 Pro Evolution Soccer

– Last Day on Earth: Survival

Las mejores aplicaciones para Android

En el mundo de las aplicaciones, todo lo que sea para retocar o animar fotografías sigue triunfando. Tal vez ha influido el empoderamiento de las aplicaciones de mensajería instantánea. Lo cierto es que siempre se cuela alguna tontería con la que perdemos el tiempo. Por ese estilo FaceApp, Photo Editor… y Sticker Photo, regalaron a los fanáticos de las redes sociales las mejores carcajadas. Como decía anteriormente, nada de esto es posible sin aplicaciones como Messenger, y por eso su versión Lite (para conexiones lentas y/o usuarios de Etecsa), también cogió número.

– FaceApp

– Messenger Lite

– Photo Editor – Beauty Camera & Photo Filters

– Sticker Photo Editor

– JokesPhone – Prank Calls

Mejores películas en Android

No es típico, al menos para cubanos, entrar a la Google Play para ver películas o series. Sin embargo, también existe una categoría sobre el mundo del cine en la plataforma. Cuando se tiene claro el público que accede a esta variante para ver una peli, está de más decir que siempre tendremos en los primeros puestos, o producciones de Marvel o DC, o alguna animada. Aunque para mi gusto, Spiderman fue mucho mejor en TODO, Wonder Woman se llevó los lauros en la categoría. Asimismo, no podía faltar la tercera entrega de Mi villano favorito.

– Wonder Woman

– Piratas del Caribe: la venganza de Salazar

– Baywatch: Los vigilantes de la playa

– Gru 3. Mi villano favorito

– Guardianes de la galaxia Vol. 2

A continuación, dejamos la lista de lo más popular de la Google Play, que en algunos casos, no coincide con la selección de Google.

Videojuegos más populares

– Super Mario Run

– Bubble Witch 3 Saga

– Magic Tiles 3

– CATS: Crash Arena Turbo Stars

– Ballz

Aplicaciones más populares

– Photo Editor – Beauty Camera & Photo Filters

– What The Forecast?!!

– Boomerang

– TopBuzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows

– Yarn – Chat Fiction

Películas más vistas

– Moana

– Rogue One: A Star Wars Story

– Wonder Woman

– Guardians of the Galaxy Vol. 2

– Doctor Strange

Programas de televisión más vistos

– Game of Thrones

– Rick and Morty

– The Walking Dead

– The Big Bang Theory

– Doctor Who