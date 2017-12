Silvio Rodríguez inaugura en la UNESCO su muestra fotográfica sobre Gira por los Barrios (+ Video)

Con una cámara fotográfica en la mano, el gran cantante cubano Silvio Rodríguez inauguró en París una exposición de fotografías tomadas por él en barrios humildes de La Habana, que se muestra en una sala de la sede mundial de la UNESCO.

Un total de 36 fotografías, en color, de gente, músicos y conciertos de los barrios periféricos de la capital cubana componen la muestra de la menos conocida faceta fotográfica del cantautor y compositor de “Ojalá”.

“Esto significa una gran oportunidad y me hace sentir muy agradecido que la UNESCO acoja una exposición así. Realmente a mí no se me hubiera ocurrido”, declaró el artista a la prensa.

Rodríguez, quien hace 20 años fue nombrado artista por la paz por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), afirmó que pese a que la gente no esté acostumbrada, él siempre ha llevado en la calle y en sus viajes una cámara fotográfica, desde su adolescencia, además de una guitarra.

“Uno empieza a hacer estas cosas pensando que va a aportar, que va a dar algo y acaba reconociendo que el que más recibe es uno. (…) Estoy empezando a coger un poco de nombre como fotógrafo”, comentó, sonriendo.

Las fotografías muestran gente de “los barrios más necesitados, con menos recursos con más problemas” de la isla, explicó Rodríguez sobre las instantáneas tomadas en el marco de conciertos que ofreció en esos lugares, para permitir acceder a sus habitantes a su música.

Las fotos fueron tomadas desde hace siete años en la denominada Gira interminable de los barrios, que a finales de este año celebrará su concierto número 88, explicó.

La exposición fue propuesta a la UNESCO por la fundación de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y fue presentada por representantes de la delegación permanente de Cuba ante la UNESCO, de la agencia de la ONU y de la propia SGAE.

La muestra refleja “el compromiso más sincero del artista con la humanidad, la justicia social, el amor, la amistad… el compromiso más sincero con su pueblo”, declaró la embajadora de Cuba ante la UNESCO, Dulce Buergo.

La exposición, que permanecerá abierta hasta este viernes, cierra la jornada de celebraciones por el aniversario 70 del ingreso de Cuba a la UNESCO.

El próximo jueves, Silvio Rodríguez asistirá además en la capital francesa a la proyección del documental sobre su figura, “Canción de barrio”, del director Alejandro Ramírez Anderson, en la sede del Instituto Cervantes de París.

(Informaciòn de Notimex)