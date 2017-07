Programación de Verano en TV: Un gran esfuerzo, esperemos buenos resultados

El 55 por ciento de la programacion televisiva veraniega –del tres de julio al dos de septiembre- es de producción nacional.

En total se transmitirán 276 espacios de los que un por ciento elevado están dedicados a los niños, otro a adolescentes, igual cantidad a jóvenes y una apreciable cantidad a los adultos. En total se retoman ofertas de otros veranos, y otro cupo procede de las televisoras territoriales.

Este sencillo párrafo es el resultado de semanas y meses de trabajo por parte de todos los que intervienen en la formación de las famosas parrillas.

De momento ¡al fin tendremos telenovela nacional!: se estrena a partir del 10 de julio En tiempos de amar, dirigida por Ernesto Fiallo y con música original de Raúl Paz, y el once comenzará una nueva novela brasileña Lado a lado, dirigida por Dennis Carvalho, con lo que ¡al fin! se acaba Rastros(¿o rastras?) de mentiras culebrón en el que Antonio Fagundes, uno gran actor brasileño daba deseos de llorar al interpretar a un incoherente e increíble galán otoñal . Esperemos que las novelas cubana y brasileña satisfagan el gusto de una buena teleaudiencia. Ah, no se puede olvidar que por Multivisión (con sus múltiples miradas al universo, incluida la cubana) se transmite la excelente serie ZOOlógico.

Otro espacio que vuelve a la programación es La neurona intranquila ¡con nueva escenografía! lo que bien merece un espacio que lleva seis años en el aire con buen índice de teleaudiencia y de gusto. Sin embargo, no entiendo por qué no ocupa su lugar de los viernes a las 8 y 30, y lo pasan para los miércoles. Hay un refrán que dice “lo que funciona no se cambia”.

Ese espacio lo ocupará La Colmena TV que puede ser un exitazo. Razones existen para pensar en su calidad: en él está metido de lleno Carlos Alberto (Tin) Cremata con su equipo, la producción es de RTV Comercial que según Tin lo tiene “engolosinado”. Es un espectáculo con niños para toda la familia, esperemos que alcance el mismo éxito que logra en los teatros. De todas formas ¿Por qué no situar ese espacio el miércoles y dejarle el viernes a La neurona?

A propósito la franja nocturna estelar de Cubavisión lo ocuparán en su mayoría producciones de RTV. Además de La neurona y La colmena TV tendrá los sábados Somos familia otro programa de participación entre familias, dirigido por Gustavo Fernandez Larrea y Fiallo. Ojalá que las preguntas no lleguen a las de la neurona, pero que no sean para bobitos, porque hasta ahora RTV apuesta a la inteligencia.

Viene la tercera temporada de Sonando en Cuba y espero que no se sienta la ausencia de la dirección de Manolito Ortega que ha demostrado ser un buen director de espectáculos para la televisión. Ahora está metido en otra propuesta que puede resultar interesante, pero es para después de su Sonando.

Se proyectarán 64 filmes en la semana como el conocido Cuadro a cuadro, y otros nuevos Solo la verdad, Los investigadores y Detrás de la acción, además, por supuesto se mantiene La séptima puerta con su oferta veraniega, y otros espacios.

En el humor al popular y bien conformado Vivir del cuento se une En humor a la verdad, con Otto Ortiz como propulsor especial que el año pasado tuvo una aplaudida presentación en el Canal educativo.

Telerebelde aparte de su programación deportiva traerá dos programas infantiles Se juega así y Deportes doble clic, filmes y una propuesta que puede resultar interesante Campeonas por Naturaleza con Yipsi Moreno de conductora.

El Canal educativo nos entregará las serie Napoleón, Voy por 10 un programa competitivo para niños entre 10 y 12 años, Fe de vida un bien realizado programa sobre la tercera edad y mantiene espacios de corte cultural como Te invito al cine, Brasil, Bravo y Espectador crítico. El Canal Educativo 2, estrenará Parrandeando y mantendrá espacios bien recibidos como De tarde en Casa.

Multivisión mantiene su amplia oferta cinematográfica pero haciendo énfasis en el cine para la familia, sus propuestas de muñequitos y megaconciertos.

El verano será el contexto (y espero que sea para el resto del año) que se proyectara Ábaco un excelente programa sobre ciencia que se transmite por el Canal Caribe. Pocas veces la ciencia ha sido presentada como un espectáculo informativo.

Procedente del Canal Encuentro de Argentina se transmitirán varios programas, entre los que se encuentra Mujeres cantoras, además de varias ofertas para jóvenes. Pero de ese “paquete” del país austral hablaré en otro momento.

Pienso que lo que se propone la televisión para el verano es amplio y diverso, con una importante franja dirigida a los menores y que contiene una buena cantidad de dibujos animados cubanos, con estrenos incluidos. La música estará presente con diferentes géneros y también la historia, con el lugar que merece.

Es un gran esfuerzo, pero, sí, hay un pero: si no se realiza una promoción inteligente y atractiva que jerarquice lo mejor de la pantalla, muchos de los buenos espacios pasarán sin penas ni gloria, especialmente si no están en el canal Cubavisión, considerado como la mejor opción a cada hora, cuando no es así. Sólo un ejemplo Talentos ocultos o Figuras Ocultas, es un filme basado en el libro homónimo de Margot Shetterly, que devela la historia de las mujeres negras que ayudaron en la NASA, con su conocimiento de Matemática, a que John Glenn se convirtiera en el primer estadounidense en entrar en órbita. Esa cinta se transmitió en Espectador crítico, en el Canal Educativo y no vi una promoción en ningún lado. ¿Acaso no lo merecía?.

Pienso que los mejores filmes, teleseries, programas de todo tipo deben llevar una promoción que “obligue” al televidente a buscar, esperar y bueno lo ideal es que reciba entretenimiento mas algún tilín de sabiduría