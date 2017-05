Inició XX Jornada contra la Homofobia y la Transfobia

Ocurrió el 17 de mayo del año 2008, el Pabellón Cuba fue la sede y la comunidad LGBTI, por primera vez en la Isla, la protagonista. Aquel día nació la primera Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, evento que este miércoles inicia su décima edición.

En esta oportunidad, el eje temático de la Jornada será el bullying o acoso escolar homofóbico y transfóbico. “Muchos se preguntan por qué hemos escogido la escuela, precisamente porque es una de las instituciones más importantes de la sociedad”, dijo la Doctora Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), esta mañana en conferencia de prensa en La Habana.

Aunque Cuba tiene un nivel “bastante bajo de incidencia de esta problemática, no significa que no exista”, reconoció Mariela. “Para nosotros no es importante el número, la cantidad, sino lo cualitativo, la vivencia de cada ser humano. No hacemos la campaña, porque es un problema y no existe conciencia de ello”, aseguró la Doctora en el Centro de Prensa Internacional.

