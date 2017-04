Jodie Foster compartió en Cuba con especialistas del CENESEX

Recientemente, la actriz y directora de cine estadounidense Jodie Foster estuvo Cuba. Durante su visita a La Habana, la ganadora de dos premios Óscar a mejor actriz en 1989 y 1992 compartió con especialistas del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).

La Doctora Mariela Castro Espín compartió hoy en la red social Facebook sus impresiones sobre el encuentro con Jodie:

“Fue una agradable sorpresa que la actriz estadounidense Jodie Foster mostrara interés en conocer sobre nuestro trabajo en Cenesex Cuba, durante su reciente visita privada a la Isla con su esposa Alexandra Hedison y sus hijos Charles y Kit, con quienes sostuvimos una linda velada familiar”.

Abierto a la búsqueda científica, al intercambio de experiencias y al diálogo de saberes, el CENESEX cuenta con profesionales de reconocido prestigio de diferentes disciplinas científicas que abordan, con un enfoque integral, el estudio de la sexualidad.

La Foster, cuyas actuaciones en Taxi driver, The silence of the lambs y Panic room han quedado por siempre en la memoria de sus seguidores, se suma ahora a la lista de artistas de Estados Unidos que han visitado la Isla tras el acercamiento iniciado por La Habana y Washington en diciembre de 2014.