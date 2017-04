Agrupaciones cubanas se presentarán en Festival de Jazz de Nueva Orleans

La música cubana tendrá su sitio en el Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans que inicia hoy en esa ciudad sureña norteamericana.

Decenas de artistas del territorio antillano pondrán una nota distintiva este año al evento de 10 días, reconocido como uno de los más importantes de su tipo a nivel internacional, que contará con afamados intérpretes y agrupaciones nacionales y foráneas.

Con ritmos cubanos como el latido del corazón, la cita honra las profundas conexiones históricas de la ciudad con Cuba al acoger una de las mayores celebraciones de la cultura del país caribeño en los Estados Unidos, indica la página del encuentro.

Según adelanta el sitio digital, el sabor distintivo de la Conga de Los Hoyos, de la ciudad de Santiago de Cuba, llevará a las multitudes a bailar alrededor del Recinto Ferial y del Pabellón de Intercambio Cultural, el eje de la presencia cubana.

En este último sitio estarán agrupaciones y cantantes como Telmary y Habana Sana, Grupo Caury, Daymé Arocena, Adonis y Osain del Monte, Changüí Guantánamo y el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro.

De acuerdo con Ricardo Roberto Oropeza, portavoz de este último conjunto, la presencia en el festival constituye el momento más significativo de la gira titulada Celebrando los 90, como parte de la cual se presentan en Estados Unidos del 22 de abril al 19 de mayo.

En tanto, miembros de Changüí Guantánamo adelantaron que en sus salidas al escenario realizarán descargar instrumentales y presentarán temas antológicos como el Guararey de Pastora y Fiesta en Cecilia, junto a una decena de piezas de la autoría de los músicos José Andrés Rodríguez, Yolexis Rodríguez y Carmelo Irve.

Asimismo, otros espacios como el Congo Square Stage y el Zatarain’s/WWOZ Jazz Tent contarán con una de las más exitosas orquestas cubanas de todos los tiempos, Los Van Van; el multipremiado pianista y compositor Jesús ‘Chucho’ Valdés; y el dúo Gente de Zona.

Dentro de las sugerencias de los organizadores del festival se incluyen la oportunidad de intercambiar experiencias con artesanos y artistas mientras realizan su proceso creativo, y las exposiciones fotográficas y multimedias que ofrecerán información adicional sobre la cultura contemporánea y popular en Cuba.

Para una completa experiencia cubana la página recomienda saborear tostones con mojo (plátanos verdes fritos con salsa de ajo) y otros deliciosos platos de ese país, que se servirán todos los días en el stand de comida situado fuera del Pabellón.

Desde su creación en 1970 este evento ha reunido a reconocidas y talentosas figuras del panorama musical estadounidense y de naciones que comparten raíces y tradiciones con la ciudad.

Junto a las presentaciones anunciadas, las propuestas de 2017 incluyen a Stevie Wonder, Maroon 5, Usher, Anders Osborne, Patti LaBelle, Harry Connick Jr, The meters, Lisa Fischer & Grand Baton, Elle King, Irma Thomas, Kings of Leon y Earth, Wind & Fire, entre muchos otros artistas.

(Con información de Prensa Latina)