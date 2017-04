Ante la Declaración sobre Venezuela firmada por miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) y la presencia del Señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el Congreso de la Asociación que se celebrará en Lima en los próximos días, un grupo de académicos, miembros de LASA, considera necesario dar a conocer la siguiente declaración, a la cual pueden sumarse quienes lo estimen conveniente escribiendo al correo lasanoeslaoea@gmail.com con el asunto: adhiero declaración.

LASA no es la OEA

El sitio web de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) publicó el pasado 3 de abril una Declaración firmada por 15 miembros y miembros ex oficio de su Comité Ejecutivo. En su enfoque sobre Venezuela, la declaración concentra su crítica en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial mientras exonera a la Asamblea Nacional de toda responsabilidad.

La declaración asume que esa es la posición de LASA en su conjunto.

Aunque los abajo firmantes compartimos la preocupación de los miembros del Comité Ejecutivo por la situación en Venezuela y el llamado a que se cumpla con el orden constitucional vigente, consideramos que ese llamado debe ser dirigido también a la Asamblea Nacional y a la oposición.

Cualquier observador medianamente imparcial puede constatar que el actual gobierno de Caracas fue resultado de un proceso electoral legítimo. Desde su elección en el 2013, el ejecutivo venezolano ha aceptado los resultados electorales aun cuando algunos le han resultado adversos. La oposición, en cambio, los ha cuestionado cuando no le han sido favorables y ha llamado a la desobediencia de la ciudadanía. La propia Asamblea ha estado en desacato de decisiones del Tribunal Supremo.

Existe una marcada tendencia en ciertos actores internacionales a dar por democráticas las distintas actitudes que ha adoptado la oposición venezolana, cuando lo cierto es que ésta ha tenido como único propósito derrocar al gobierno por cualquier medio posible, incluyendo el uso de la violencia, especialmente después de haber ganado la elecciones a la Asamblea Nacional. La oposición venezolana está bien lejos de practicar consecuentemente su supuesta defensa de la democracia.

La declaración en cuestión a nuestro criterio la estimula en ese camino, como también la ha estimulado el accionar del actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien no ha actuado con la imparcialidad que requiere su cargo y ha tomado partido por el derrocamiento del gobierno. Además de colgar en la página web de la Asociación la citada declaración, el liderazgo de la misma ha decidido invitar al Señor Almagro a pronunciar una conferencia magistral. Eso también contribuye a dar la impresión de parcialidad ante este tema.

Esta posición crítica hacia el gobierno de Venezuela contrasta con el silencio del Comité Ejecutivo por el caso de Milagros Sala en Jujuy, o respecto a la desaparición de periodistas en México, o en torno a la pasividad de los gobiernos latinoamericanos frente al aumento de feminicidios.

Reiteramos, no compartimos ese criterio. El momento requiere que todos los actores que puedan tener incidencia en Venezuela llamen a la paz y al respeto por los procedimientos democráticos de todas las partes y no sólo del gobierno.

Consideramos que estos criterios deben ser puestos en conocimiento de la membresía de LASA y de la comunidad académica internacional.

Firmas:

