Trump cumple 100 días en la Casa Blanca: “He hecho más que cualquier otro presidente”

Donald Trump cumple el próximo sábado sus primeros 100 días como presidente de Estados Unidos y lo hará en medio de un ambiente complicado: su gobierno registra la peor aprobación en la historia (alrededor del 40%) y no ha logrado ningún éxito legislativo o político, más allá del ataque militar en Siria que divide a la nación norteamericana.

Sin embargo, el mandatario estadounidense no siente este desequilibrio. “He hecho mucho. He hecho más que cualquier otro presidente en sus primeros 100 días y creo que los primeros 100 días son una barrera artificial”, dice Trump en una entrevista a la agencia Associated Press.

El republicano asegura que ha establecido los “fundamentos para hacer grandes cosas”, sobre todo en sus relaciones con distintos líderes mundiales. Además, sostiene que su mayor logro es la designación del conservador Neil Gorsuch como nuevo juez del Tribunal Supremo.

En la entrevista, Trump minimiza el fracaso de su propuesta de reforma de la ley sanitaria de Obama. Anuncia, también, que el miércoles próximo tiene previsto anunciar su plan de reforma fiscal, que busca su primera victoria legislativa y cumplir su promesa de trasladar a la presidencia sus capacidades como empresario.

“Tengo una gran relación con el Congreso. Creo que lo estamos haciendo muy bien y tenemos una gran base para futuras cosas”, señala Trump.

(Con información de AP)