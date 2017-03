La Casa Blanca destina mil 500 millones de dólares para iniciar construcción de muro fronterizo

La Casa Blanca dio a conocer su proyecto de presupuesto este jueves, en el que sólo plantea mil 500 millones de dólares iniciales para construir el muro en la frontera con México que tantas veces ha prometido el presidente Donald Trump.

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, dijo este miércoles a periodistas en una sesión informativa que esa cantidad era todo lo que el gobierno podría gastar en el muro este año, llamándolo un primer tramo.

Las primeras estimaciones del costo del muro a lo largo de toda la frontera han oscilado entre los 12 mil y los 21 mil millones de dólares, por lo que los mil 500 millones previstos en el paquete de fondos suplementarios que la Casa Blanca le pedirá al Congreso representan sólo una pequeña fracción de lo que podría costar en total. En 2018 se solicitará más, aunque en ninguna parte se establece la cantidad total.

Pero Mulvaney dijo que el gobierno aún está decidiendo qué tipo de muro quiere construir.

“La siguiente pregunta va a ser: ¿Cuántas millas de muro serán construidas? No sabemos la respuesta a esa pregunta porque no hemos decidido el tipo de construcción, no hemos asentado dónde vamos a comenzar”, dijo.

Trump hizo de la construcción de un “gran” muro a lo largo de la frontera una pieza central de su campaña electoral y se comprometió a que México pagará por él, algo que las autoridades mexicanas rechazaron reiteradamente.

En los últimos tiempos, Trump dijo que pediría al Congreso que financiara inicialmente la construcción y que México lo reembolsaría.

Mulvaney explicó que la adjudicación de la suma inicial de mil 500 millones permitiría al Departamento de Seguridad Interior (DHS) poner a prueba “casos piloto” de las medidas más eficaces para cubrir diferentes terrenos y áreas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.

