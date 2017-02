Respuesta a busca y encuentra un rostro y resuelve el jeroglífico

Hubo quienes buscaron el rostro en el conjunto de los granos de lenteja o de café, aunque la mayoría lo encontró como si fuese un grano atípico.

Me gustaría que explicaran los que vieron el rostro de mujer. Creo que el querido maestro Benito lo vio. Marta dice que en la parte izquierda de las lentejas vio a un perro o una oveja.

Un estudio científico concluye que si se encuentra al hombre en menos de 3 segundos, el hemisferio derecho del cerebro está más desarrollado que la media. Si se encuentra entre 3 segundos y un minuto, el hemisferio derecho del cerebro manifiesta un desarrollo normal. Si se encuentra entre 1 minuto y 3 minutos, el hemisferio derecho del cerebro funciona con lentitud. Si no se encuentra al hombre después de 3 minutos se recomienda practicar con ejercicios de este tipo para fortalecer el hemisferio derecho del cerebro. Al derecho se le atribuye el don de la creatividad. En otro momento abundaremos sobre el funcionamiento de los hemisferios cerebrales.

Aquí aparecen circulado los rostros escondidos, que efectivamente son los mismos en ambos casos. En el de lenteja en el IV Cuadrante, en que la tangente trigonométrica es negativa (+/-); mientras que en el de café es en el III Cuadrante, en que la tangente es positiva (-/-).

Aquí aparecen unos rostros como de unos seres extraterrestres. ¿Los vieron?

En el caso del jeroglífico, supuse que todos sabían cómo funcionaba este tipo de acertijo. Envié un comentario para dar una explicación, pero no llegó a publicarse.

Un jeroglífico es un tipo de acertijo lógico gráfico. Es un pasatiempo que consiste en descubrir una palabra o frase a partir de una serie de imágenes o signos dispuestos en un recuadro. Los signos pueden consistir en letras, números, notas musicales, etc. y para la construcción de la frase es relevante tanto su significado como la posición relativa entre ellos. Generalmente, la resolución constituye la respuesta a un enunciado dado.

Aquí van dos ejemplos, que puse en el citado comentario que no fue publicado.

Enunciado, pista: Objeto decorativo.

Respuesta: Pendiente P en diente) ¡Bonito este jeroglífico!

Por tanto la respuesta correcta es Lápida, que como sabemos es precisamente un objeto que se utiliza para escribir una determinada oración. Hay una anécdota muy famosa que cuenta que en una lápida mortuoria estaba escrito: “Aquí yace el hombre que nunca tembló”; y un buen día pasó un estudiante y la profanó escribiendo: “Porque nunca se examinó”.

Yo le pedí a Ballack HG que escribiera algo sobre este acertijo que me envió, pero ese ingeniero está bastante atareado en la producción, allá por el cercano oriente. A lo mejor se embulla y escribe algo como comentario a esta respuesta mía.

Les confieso que no soy bueno en decodificar jeroglíficos, estuve varios días sin poder solucionarlo. Llegué a pensar como solución algo que en finanzas se llama Letra de cambio, que constituye un instrumento de pago. Los elementos que saqué fueron: las letras que aparecen en el cuadro; que una de las letras entrega dinero; que sobre la esa letra pi hay unos ojos y por tanto está viendo o vio algo. En la palabra cambio aparece la sílaba bio, que suena parecido a vio. La letra de cambio puede ser considerado un objeto en que se inscribe la obligación de pagar un dinero. Como verán, me exprimí el cerebro. Pero considero que lápida está mucho mejor lograda.

Mis felicitaciones especiales para Jorge y AGR que respondieron los tres incisos bien.

En el caso de escipión, si hubiese ido antes al oftalmólogo también estaría en ese grupo de ganadores. Él explicó muy bien cómo llegó al objeto lápida. “Pi” está dando algo, al parecer dinero. Por tanto, el objeto es: LÁPIDA (la letra pi da).

Pioneer, que estoy casi seguro que es un gran conocedor de la Física, dio una respuesta muy creativa al tercer inciso al expresar: “Mi inteligencia emocional es un desastre me lapida, aunque “La Pi dé”

El amigo Luis Mato se trajinó y a mí también. Pues encontró similitud con el rostro escondido. Es verdad que mi frente es ancha. No sé si por eso me gusta tanto el pensamiento creativo, o porque me gusta pensar creativamente se me ha puesto más ancha de la cuenta.

Nos encontramos el próximo lunes 6 de febrero.