“La La Land” logra récord histórico en los Globos de Oro (+ Fotos)

La La Land, del joven director de 31 años, Damien Chazelle, arrasó en los premios Globos de Oro al ganar siete estatuillas, cifra sin precedentes en las 74 ediciones del galardón que entregan los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood.

En el apartado de actuación masculina, la quinta nominación fue la vencida para Ryan Gosling, que ganó su primer Globo de Oro como actor protagónico en comedia o musical por su papel de músico de jazz en La La Land: Una historia de amor.

La película se llevó otros como Mejor Director y Guión, ambos para Damien Chazelle (Whiplash, 2014), a Banda de Sonido Original y Canción Original (City of Stars).

También la quinta fue la vencida para Viola Davis, que se llevó la estatuilla como Mejor Actriz de Reparto por Fences, de Denzel Washington.

Elle, de Paul Verhoeven, ganó el premio a la mejor película hablada en idioma extranjero. Fue la que Francia envió al Oscar, pero que no quedó entre las nueve películas preseleccionadas por la Academia de Hollywood para competir por ese premio. La protagoniza Isabelle Huppert ganó Mejor Actriz Drama.

En la ceremonia que conduce Jimmy Fallon, y que arrancó en la presentación con una parodia de La La Land, el premio a la mejor película de animación fue para Zootopia.

Previamente, Aaron Taylor-Johnson había ganado como mejor actor de reparto por Animales nocturnos.

Meryl Streep se llevó una ovación cuando recibió el premio a la trayectoria. La actriz de 67 años está nominada este año por Florence, la mejor peor de todas.

En cuanto a la TV, The Crown ganó como mejor serie dramática, donde estaba como candidata Game of Thrones, Atlanta fue la mejor serie de comedia y People vs O.J. Simpson, como mejor miniserie o película de TV.

Otros ganadores de la noche en el rubro televisivo resultaron Billy Bob Thornton, Tracee Ellis Ross (la hija de Diana Ross), Hugh Laurie y Sarah Paulson.

(Tomado de Clarín)

Todos los premiados en las categorías de cine:

Mejor película: Hasta el último hombre Comanchería Lion Manchester frente al mar Moonlight Mejor comedia o musical: 20th Century Women Deadpool Florence Foster Jenkins La La Land Sing Street Mejor director: Damien Chazelle, La La Land Tom Ford, Animales Nocturnos Mel Gibson, Hasta el último hombre Barry Jenkins, Moonlight Kenneth Lonergan, Manchester frente al mar Mejor actor de drama: Casey Affleck, Manchester frente al mar Joel Edgerton, Loving Andrew Garfield, Hasta el último hombre Viggo Mortensen, Captain Fantastic Denzel Washington, Fences Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell, Langosta Ryan Gosling, La La Land Hugh Grant, Florence Foster Jenkins Jonah Hill, Juego de Armas Ryan Reynolds, Deadpool Mejor actriz de drama: Amy Adams, La Llegada Jessica Chastain, Miss Sloane Isabelle Huppert, Elle Ruth Negga, Loving Natalie Portman, Jackie Mejor actriz de comedia o musical: Annette Bening, 20th Century Women Lily Collins, La excepción a la regla (Rules Don’t Apply) Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen Emma Stone, La La Land Meryl Streep, Florence Foster Jenkins Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, Moonlight Jeff Bridges, Comanchería Simon Helberg, Florence Foster Jenkins Dev Patel, Lion Aaron Taylor Johnson, Animales Nocturnos Mejor actriz de reparto: Viola Davis, Fences Naomie Harris, Moonlight Nicole Kidman, Lion Octavia Spencer, Figuras Ocultas Michelle Williams, Manchester frente al mar Mejor película en lengua extranjera: Divines Elle Neruda The Salesman Toni Erdmann Mejor película animada: Kubo y las dos cuerdas mágicas Vaiana My Life as a Zucchini Canta Zootrópolis Mejor guion ‘La La Land’ ‘Animales nocturnos’ ‘Moonlight’ ‘Manchester frente al mar’ ‘Comanchería’ Mejor banda sonora: Moonlight La La Land La llegada Lion Figuras ocultas Mejor canción: ‘Can’t Stop the Feeling’ ‘City of Stars’ ‘Faith’ ‘Gold’ ‘How Far Will I Go’ Premio Cecil B. DeMille Meryl Streep

Todos los premiados en las categorías de series: