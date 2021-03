Descargue el libro “El Jorobado”, de Arthur Conan Doyle

El Espacio Virtual del Libro les trae esta vez una propuesta del género cuento que se inscribe como ficción de detectives o cuento policíaco: El Jorobado. Se trata de uno de los 56 relatos breves escritos por Arthur Conan Doyle acerca de Sherlock Holmes y versa sobre el extraño caso de un militar respetado que aparece muerto junto a su esposa.

Su título original en inglés es The Adventure of the Crooked Man y engrosa la colección Memorias de Sherlock Holmes, si bien el texto que ahora les compartimos viera la luz inicialmente en 1893, en las páginas de la revista mensual británica fundada por George Newnes, The Strand Magazine.