Con el Sofocador de la Salsa concluyó segunda noche del Festival Josone

Phillips vive en Francia y es la quinta vez que visita Cuba. Desde que vino por primera vez quedó enamorado de su gente, su cultura y sobre todo de la música. Posee discos de Los Van Van, Adalberto Álvarez, Pupy. Tararea canciones del Benny y desde que supo del Festival Josone en Varadero preparó el viaje para disfrutar en vivo de los mejores exponentes de la música cubana.

La segunda noche del Festival, este viernes, regaló jazz, música afrocubana, boleros y mucha música bailable. El parque propicia un ambiente tranquilo, “para pasarla bien”, como afirman en una canción Los Van Van. Aunque menos personas asistieron este jueves comparado con el miércoles, los que allí estaban no querían que la fiesta terminará cuando Paulo FG cantó su última canción.

La estructura de la noche fue de menor a mayor, musicalmente hablando. Kono y los Chicos de Cuba, quinteto de jazz latino formado en 2015 por el percusionista japonés Haruhiko Kono, mostró la cultura de la nación asiática y sus melodías antiguas y, a la vez, de ser un culto a la música afrocubana.

Kono, quien reside en Cuba hace más de 20 años, se ha dedicado a rescatar –junto a su banda- sonidos y géneros como el chachachá, el guaguancó y la rumba y a fusionarlos con elementos del jazz.

Después, directamente desde Ghana llegaron Weedie Braimah and The Hands of Time, conjunto ecléctico de músicos de gran prestigio internacional encaminados a construir una reverencia por la música folclórica de África Occidental, con la esperanza de que evolucione y se coloque como referencia en el mundo del jazz, el funk, la fusión y el hip hop.

En su tiempo en escena demostraron que los idiomas no son impedimentos para que los pueblos estrechen vínculos mediante la música. Con la percusión como eje de su música, basado en el uso de instrumentos como el kora, el ngoni, el balafon, el djembe, el dunun, el tama, el sabar, el bass y la guitarra eléctrica, crearon en poco más de una hora nuevas mezclas, explorando los límites de sus sonoridades.

La canción Alce la voz marcó el inicio de la presentación de Ivette Cepeda, cercana a las 11 de la noche. Ella es una intérprete de excelentes cualidades vocales, que encamina su repertorio hacia el son, la canción, el jazz y la bossa nova. Esta cantante de cálida y hermosa cuerda de contralto, rica en matices y modulaciones, lleva una carrera artística de más de 15 años de experiencia, y es capaz de enriquecer los más diversos estilos musicales.

El presidente honorífico de Varadero Josone: rumba, jazz y son, Issac Delgado, fue el siguiente en el plantel, con un homenaje al Benny, el Bárbaro del Ritmo, justo en las fechas en que se conmemora su centenario. Interpretó canciones de su último disco “Lluvia y fuego”, representando en su más alto sentido a la salsa moderna.

Delgado combina elementos de ritmos afro-caribeños con el pop, el jazz y sonidos de vanguardia.

Seguido llegaron Lazarito Valdés y Bamboleo, una de las agrupaciones más importantes del panorama sonoro de la Isla, destacando por su rol de banda pionera en la defensa de la llamada timba cubana. Esta orquesta con más de dos décadas de carrera, incursiona en diferentes géneros como salsa, son, música afrocubana, jazz latino, boleros y baladas.

Haila María Mompié, quien se formó en Bamboleo, subió también al escenario para cantar junto a la orquesta. Entre otros temas, especial fue un pequeño homenaje a Juan Formell con la interpetación de un popurrí con temas de Los Van Van.

La noche del jueves cerró por todo lo alto con el “El Sofocador de la Salsa”, Paulo FG, un cantante de salsa que representa la expresividad de la calle y la rica poesía del bardo popular. Con “La Élite”, ha logrado fusionar varios géneros como el son, el jazz y la balada, consiguiendo una mezcla repleta de contenidos novedosos e imprimiéndole su sello particular.

La popularidad de Paulito fue demostrada con creces cuando cantó temas clásicos como Te esperaré, y fueron coreados por todos los asistentes al concierto. Cuando el cronometro marcaba el fin de la presentación el público pedía más música. Paulito accedió y siguió regalando por diez minutos más música popular bailable de la buena.

La fiesta en el Parque Josone de Varadero continua este sábado con la agrupación Todo Incluido, Quintero Latin Jazz Project de Venezuela, Eme Alfonso, Buena Fe, Descemer Bueno, Pupy y los que Son Son y Alexander Abreu y Havana D Primera.

Phillips dice que vendrá todos los días a Josone hasta que dure el Festival. Cuando llegué a Francia continuará escuchando sus discos, hasta que llegué agosto del 2020 para regresar a Josone, donde dice que “se disfruta de la música cubana”.