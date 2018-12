Cuba en los ojos de Desmond

El reconocido fotorreportero irlandés Desmond Boylan falleció este sábado en La Habana, donde residía permanentemente hace casi una década. Autor de algunas de las mejores fotografías de la realidad cotidiana de los cubano, Desmond fue colaborador de Cubadebate en los últimos años. Una de sus hermosas fotografías formó parte de la expo colectiva que por los 15 años de Cubadebate se mostró el pasado agosto en el Memorial José Martí.

Nacido en Irlanda en 1964, Boylan se mudó a España cuando era niño y en 1989 comenzó a trabajar como fotógrafo para la AP en ese país. Posteriormente laboró como fotógrafo para Reuters, donde cubrió conflictos durante el fin del apartheid en Sudáfrica, así como la invasión estadounidense a Irak y la guerra en la ex Yugoslavia.

Cubadebate le rinde tributo a este profesional del lente, que amó profundamente a Cuba y que fue capaz incluso de renunciar a un remunerado puesto profesional para no prestarse a la manipulación de la realidad cubana.

Un irlandés que el amor raptó en la Habana, que se enamoró del dulce ébano de una maravillosa mujer y por ella, vivió en Alamar en épocas de período especial que supo estirar el picadillo de soya de aquellos años y que no pocas veces se aventuró en un Camello al otro lado de la Bahía capitalina. Que supo, según me contaron otros, ser solidario y amigo de su competencia en Kosovo cuando la vida valía poco para todos los fotoperiodistas citados allí. Que llevo debajo del uniforme militar ropas de civil, para poder soltarse durante la Guerra del Golfo y hacer las fotos de la verdad. (Glosa de Ismael Francisco González Arceo, fotorreportero de Cubadebate, en su cuenta de Facebook)

