Ecos de la conmemoración del centenario del profesor Raimundo Reguera, y el anuncio de los premios “Sofía Kovalevskaia 2021”

En la mañana del 15 de marzo de 2021, en el Salón 250 Aniversario de la Universidad de la Habana, cumpliendo las medidas sanitarias, se realizó el acto de homenaje por el centenario del natalicio del inolvidable profesor de Matemática Raimundo Reguera Vilar, y se dieron a conocer los resultados del Premio Sofía Kovalevskaia 2021.

Comparto con los lectores de Cubadebate mis vivencias.

El presidente de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación, en sus palabras inaugurales, explicó que se decidió realizar la actividad para no pasar por alto tan significativo aniversario, y para no prolongar más la información de los resultados de tan importante premio.

Agradeció muy especialmente la presencia de Xiomara Reguera, hija del querido profesor.

Comentó que en este año 2021, también tendremos el centenario del natalicio de otro ilustre pedagogo y profesor de Matemática cubano: Luis J. Davidson San Juan (10/09/1921), que será conmemorado como él también merece.

Aclaró que en cuanto el control de la COVID-19 lo permita, se realizarán seminarios, conversatorios, talleres con la participación de estudiantes, profesores, compañeros de trabajo y familiares, de ambos profesores centenarios.

Algunos fragmentos de las palabras de la Dra, C Rita Roldán, discípula y compañera de trabajo del profesor Raimundo Reguera.

Cuentan que en cierta ocasión en que Hardy fue a visitar a Ramanujan al hospital le comentó que el número 1729 que identificaba la chapa del taxi en que había llegado era muy aburrido. La genialidad de Ramanujan se mostró en su inmediata reacción al responderle a Hardy que tal número es muy interesante pues es el menor que se puede escribir de dos maneras diferentes como suma de dos cubos. Esa historia es la base de la conocida paradoja de los números interesantes de la cual se concluye que todos los números lo son.

Acá van tres números interesantes 15 031 921, 27 052 003 y 15 032 021. Los tres números son semiprimos, lo que quiere decir que cada uno de ellos es producto de solo dos factores primos, ninguno de los cuales es un número primo de Mersenne. Pero hay otra razón que hace interesantes a esos números.

Los dos primeros corresponden a las fechas 15 de marzo de 1921, día en que nació en Isabela de Sagua quien fuera un gran Maestro de Matemática (con M mayúscula), y 27 de mayo de 2003, día en que nos abandonó físicamente. El tercer número corresponde a la fecha 15 de marzo de 2021 en que conmemoramos el 100 cumpleaños de ese Maestro (con M mayúscula) que fue, y a través de su ejemplo sigue siendo, el Doctor Raimundo Reguera Vilar.

Eso de los números interesantes es una casualidad para quien dedicó tantos años de su vida al entrenamiento de jóvenes talentosos de Cuba y de otros países para las Olimpiadas Iberoamericanas e Internacionales de Matemática.

Pero las casualidades no terminan ahí. El día 15 de marzo de 1999 cuando cumplía 78 años y recibía el título de Profesor de Mérito de la UH. Resulta que el número 15 031 999 es primo y es además primo gemelo con 15 031 997. No tengo dudas de que Reguera hubiera disfrutado estos análisis (si acaso no los hizo él mismo).

Por cierto, ese día, nos hablaba de su juventud plena de dificultades y apresada por un sueño con muy remotas posibilidades de realización, el sueño de estudiar. Decía entonces la frase que hoy acuña el diploma del premio de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación que lleva su nombre: “¡Pobre del que no sueñe y luche! Mi sueño era estudiar”.

Reguera fue mi Maestro (así, con M mayúscula), ejemplo y amigo. No olvido mi primer encuentro con él en septiembre de 1979 en aquella clase de Geometría Analítica que me hizo alegrarme de haberme decidido por el estudio de la Matemática. Todos admirábamos a aquel profesor alto, de un fuerte vozarrón, que no nos permitía llamarle profe (porque no era 5/8 de profesor) y que dibujaba círculos perfectos con la tiza en la pizarra.

El sueño de Raimundo Reguera Vilar era estudiar y lo logró no sin grandes esfuerzos. Pero también se dedicó a ayudar a otros muchos a soñar y a cumplir sus sueños, con ese exquisito humor que siempre le acompañó. Profesor de Mérito de la Universidad de La Habana, Miembro de Honor de la Asociación Cubana de Pedagogos. Miembro de Mérito de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación y Maestro (así, con M mayúscula) de muchos, hoy cumpliría 100 años y de seguro tendría algún versito humorístico para celebrarlo.

Sin pretender hacerle la competencia, aquí va el mío

Es a fuerza de soñar

que armaste todo tu gesto

y así te hiciste Maestro

a fuerza de trabajar.

Te queremos recordar

como lo que siempre fuiste.

Del humor que repartiste

nos queda el recuerdo grato.

Yo te prometo que al rato

te escribo un poema triste. Profesor Raimundo Reguera Vilar

Algunos fragmentos de las palabras del profesor Néstor del Prado Arza, alumno y compañero del Dr. Reguera en la preparación de los estudiantes cubanos para los concursos y olimpiadas de Matemática.

Llegué a mi Escuela de Matemática, un día de octubre de 1966, con un “cantao” santiaguero imposible de disimular; lo que motivó que me apodarán “el compay del Prado”.

En primer año de la carrera, un profesor de Geometría Analítica me llevó a una dimensión humana desconocida por mí: su nombre Raimundo Reguera Vilar.

Explicaba con un disfrute tan enorme y una elocuencia apasionada, que las flechas dibujadas en aquella gran pizarra cobraban vida propia. En algunas ocasiones me tocó borrar lo último por él escrito, para que el siguiente profesor la encontrara limpia. Mucho sufría al hacerlo, daba lástima borrar aquella obra de arte, con letras, números y figuras de belleza impresionante.

El profesor Reguera llegó a ser mi amigo, en muchas ocasiones le pedí consejos para combinar mis responsabilidades como estudiante y dirigente estudiantil.

No imaginé que algunos años después, tendríamos al profesor Reguera en La Lenin, en la preparación de los estudiantes para los concursos y olimpiadas Matemáticas.

Nos reuníamos todas las semanas él, el doctor Luis Davidson, Félix Recio y yo, para distribuirnos los ejercicios de preparación y comentar sobre las respuestas dadas por aquellos jóvenes talentos que formaban parte de la preselección nacional.

Algunas sesiones de trabajo la hicimos en el apartamento del edificio de profesores, en que yo vivía.

Recuerdo que Reguera insinuaba muy hábilmente, que en el local de la Escuela en que nos juntábamos había mucho ruido externo, y sugería irnos para mi casa. Allí estaba asegurado un buen café acabado de colar.

Casi terminando les hago saber que se acaba de publicar el libro Descubriendo la Psicología 2, coordinado por el Profesor Manuel Calviño, en el que aparece un artículo mío titulado ¿Qué tiene que ver la psicología con las matemáticas?

Pues bien, en este capítulo a sugerencia de Calviño, inserté un acertijo matemático, en el que rindo homenaje a un grande de la Matemática: Raimundo Reguera, y a otro grande de la Psicología: Gustavo Torroella. Los que adquieran el libro podrán disfrutar esa recreación de homenaje que hice.

También les digo que hoy lunes 15 de marzo, en mi columna Para Pensar de Cubadebate, está el acertijo titulado: Para Pensar, rinde homenaje a un matemático centenario, y lanza un concurso especial.

El premio será la entrega de un ejemplar a la primera persona que me haga saber sus respuestas correctas del concurso “15 de marzo Raimundo Reguera in memoriam”. Termino haciendo patente mi convicción, como ya lo evidenció mi colega Rita Roldán, que la belleza de la Matemática ha de estar en armonía con las bellas artes y la literatura.

Con la indulgencia que las causas nobles suelen conquistar, comparto con ustedes, un acróstico hecho para la ocasión, dedicado a la memoria del querido maestro amigo: Raimundo Reguera Vilar.

Raimundo es su nombre,

Aunque pudo haber sido también Rey.

Ilustre cubano centenario

Matemático Rey o Rey matemático.

Universal universitario, universitario universal,

Nativo de la Pedagogía culta, con la

Docencia impregnada en su alma.

Oratoria firme y elocuente. Rey en el mundo de la Matemática

En Cuba y en otras latitudes.

Genio y figura, ¿quién lo duda?

Una y otra vez me pidió que lo tuteara,

En vano lo intenté, pero no pude.

Reinarás por siempre allá en lo alto

Alumbrando el camino de la vida. Vibremos con su inmortal obra

Inspiremos a jóvenes a seguir su ejemplo.

La belleza de sus clases, seguirá siendo

Acción y ánimo en su Alma Máter.

Reguera, maestro amigo, infinitas gracias.

A continuación, el presidente de la SCMC, le concedió el uso de la palabra a la Dra. C, Herminia Hernández Premio Nacional de Pedagogía, Premio Nacional de Enseñanza de la Matemática Raimundo Reguera y presidenta del Jurado del PSK 2021, para que informara los resultados.

La Dra. C Herminia Hernández dijo:

El Premio Sofía Kovalevskaia da continuidad a todo el esfuerzo de la Sociedad por promover el desarrollo de la Ciencia Matemática y la Ciencia de la Computación en nuestro país, con plena igualdad de derechos y deberes. El Premio cuenta con el auspicio de la Fundación Kovalevskaia, dirigida por Ann Hibner Koblitz quien es profesora emérita de estudios sobre mujeres y género en la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos.

Esta Fundación lleva el nombre de la matemática, socialista y feminista rusa (1850 – 1891) quien fue la primera mujer catedrática de Matemática en Europa.

En Cuba, este Premio comenzó a convocarse y otorgarse -cada dos años -desde el año 2005, organizado por la Comisión de Mujeres Científicas de la Academia de Ciencias de Cuba. En nuestro país, 24 mujeres han sido acreedoras de tan importante distinción.

En esta oportunidad, la Sociedad Cubana de Matemática y Computación ha asumido la convocatoria y otorgamiento de este Premio. Es así, que un total de cinco mujeres profesionales han sido laureadas con el Premio Sofía Kovalevskaia. Estas mujeres han utilizado de manera original y creativa, modelos matemáticos y computacionales para dar solución a problemas concretos demandados por la sociedad. De igual manera, otras muestran sus aportes en la enseñanza de la Matemática.

El premio de la categoría “Trabajo de toda una vida”, recayó en la Dra. Sira María Allende Alonso, Doctora en Ciencias Matemáticas, profesora titular de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, quien por casi 50 años ha sido forjadora del área de “Optimización”, y la que, a cuenta de su tenacidad y empeño, los aportes y resultados en esta área, gozan de prestigio no solo en Cuba, sino en otras latitudes.

A la Dra. Isabel Alonso Berenguer de la Facultad de Matemática de la Universidad de Oriente, se le concede el premio de la categoría “Enseñanza”. Es Licenciada en Matemática y Doctora en Ciencias Pedagógicas. Sus cuarenta años de labor muestran un fecundo trabajo en torno a la Enseñanza de la Matemática y en particular, se destacan sus aportes teóricos y prácticos en la Resolución de Problemas Matemáticos, así como la visibilidad ofrecida a estos, no solo en publicaciones sino en acciones de posgrado e investigación realizadas en Cuba y en universidades latinoamericanas y europeas.

El jurado decidió reconocer con MENCIÓN, en la categoría “Enseñanza”, por su encomiable labor a favor de la Didáctica de la Matemática, a la Dra. Olga Lidia Pérez González, Licenciada en Profesoral Superior, especialidad Matemática. Doctora en Ciencias Pedagógicas, profesora e investigadora titular de la Universidad de Camagüey. Preside el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa (CLAME).

Una joven científica, Nigreisy Montalvo Zulueta es merecedora del premio en la categoría “Tesis de Maestría”. Es Licenciada en Ciencias de la Computación, Máster en Ciencias Matemáticas y aspirante a investigador, en el Instituto de Cibernética, Matemática y Física (ICIMAF) donde labora. Además del aporte científico de su tesis, tiene un gran impacto social por llevar a cabo una investigación relacionada con una de las patologías (cáncer de mama) que constituye la segunda causa de muerte y morbilidad en Cuba.

En la categoría “Investigación”, el jurado decidió otorgar dos premios que van dirigidos a:

Lizet Sánchez Valdés. Investigadora titular del Centro de Inmunología Molecular (CIM). Doctora en Ciencias de la Salud. Experta en Bioestadística. Es merecedora de este premio por su impresionante hoja de resultados de investigación. Fundamentalmente en medicamentos para el tratamiento del cáncer de pulmón y de la COVID-19. Entre otros honores, ostenta 9 premios ACADEMIA.

Yailé Caballero Mota. Doctora en Ciencias Técnicas, de la Universidad de Camagüey. Investigadora y profesora titular. Experta en Inteligencia Artificial. Miembro Titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Se le concede este premio por su fecunda trayectoria investigativa. Se le han otorgado 8 premios ACADEMIA. Recibió el PREMIO INNOVACIÓN CITMA- Villa Clara, por sus aportes a la COVID-19.

Finalmente el Vicerrector Primero de la UH, Dr. C Dionisio Zaldivar, explicó la ausencia de la Rectora, Dra. C. Miriam Nicado, a quien le fue imposible asistir, pero que le pidió que hiciera público su alta valoración de la actividad convocada, y la felicitación para las mujeres premiadas.

Termino este comunicado sobre lo allí acaecido, agradeciendo a la SCMC por la invitación y decirles que mucho me emocionó, cuando la hija del profesor Reguera, a quien no conocía, se acercó a mí, para agradecerme por mis palabras en honor a su padre.

Hay otro suceso que mucho valoro, en un encuentro informal con seis jóvenes que hacen su Trabajo Socialmente Útil, en la Facultad MATCOM, para luego comenzar sus estudios. Pero sobre esto escribiré en la respuesta del jueves al acertijo publicado el lunes de esta semana.