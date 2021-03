Sabor y Tradición: Salteado de espinaca, rollitos de primavera y pan chino casero

Hoy un poco solidarizándome con los animales, que por cierto me alegra mucho que ya tengamos una Ley de bienestar para ellos y espero que no sea letra muerta, que los propios amantes y defensores de los animales afectivos ayudemos a darle cumplimiento.

Nada nuevo es hablar de las peluquerías que para ellos existen, también se encuentran hoteles para que disfruten mientras la familia sale fuera de la ciudad, están además las casas de cuido, pequeños lugares dentro de algunos mercados donde se tiene como una especie de corral grande donde son cuidados por personas preparadas hasta que usted realice su compra; por no hablar de tiendas donde se tiene todo tipo de adornos, juguetes, ropas, utensilios, hoteles donde ellos son parte de los huéspedes y hasta lo no imaginable: películas, programas de televisión para entretenerlos… Podemos encontrar de todo para ellos que tanto amor y cariño dan muchas veces a cambio de nada.

Yo sé de personas que en su casa los perros se sientan a la mesa y comen, lo he visto, claro muy educados y entrenados. Los míos son algo imposible. Llega la hora de la comida y todos los vecinos saben, por sus ladridos, que van a comer y corren como locos a devorar la comida. Tengo a José Cemí, que cuando no quiere comer me mira y si no se la doy con cuchara no come, tiene 17 años. La otra, Diabla, come de todo, es cieguita, pero su nombre lo indica todo.

Pero bien, hoy les contaré lo que vio Manuel Vicent, periodista y gran gourmet en su recorrido por París. Al respecto, dice:

En el restaurante del hotel Crillon, de París, aún permanecía bajo la dictadura del jefe de cocina Jean-Paul Bonin. Entre candelabros, lámparas y alfombras persas había comensales sumamente refinados, aunque no tanto, como sus perros de agua, con los que compartían la misma cuchara a la hora de degustar a medias la petite soupe de homard en gratin crémeux. Entré en el comedor del Crillon como quien asiste a un espectáculo culinario, aunque en el hotel Negresco de Niza ya había visto a un caniche sentado en un taburete a la mesa, con una servilleta de hilo en el pescuezo, entre sus amos, atendido con gran deferencia por el maître…

También un día nos invita Ismael, un médico amigo, a comer en el restaurante Rancho Verde, andábamos con nuestro perro, era un bebé y llegamos, nos sentamos y yo senté a José Cemí en el taburete que tenía a mi lado y le di la comida con mis manos, a distancia el dueño me estaba observando, cuando terminé lo saqué a caminar y el señor se me acercó, pensé que me iba a requerir, pero por lo contrario me dijo, “señora, se porta mejor que muchos niños que traen aquí”.

¡Para los que piensen que lo vieron todo! No, no les traigo comida para los de cuatro patas, les traigo para todos y espero la disfruten. Salteado de espinaca, rollitos de primavera, pan chino casero, macarrones con carne y tortilla de carnaval.

Salteado de espinaca

Ingredientes (4 servicios):

Dos mazos de espinaca (en dependencia del tamaño), 3 cucharadas de mantequilla o aceite, 4 dientes de ajo, 1 pedazo de jengibre, 2 cucharadas de salsa de soya, 1 cucharada de vinagre y ½ taza de agua.

Preparación:

Limpie, lave las hojas de espinaca. Limpie y macere los ajos. Limpie, lave y pique en tiras finas el jengibre. Ponga una cacerola a la candela con la mantequilla, el ajo y déjelo que comience a sofreir, agréguele la espinaca y el jengibre. Revuélva durante unos minutos. Añádale la salsa de soya, el vinagre y cubra con el agua y déjelo cocinar hasta que se reduzca el líquido.

Rollitos de primavera

Ingredientes (4 servicios):

Media taza de harina, 2 huevos, 1 cebolla, 1 ají, 4 dientes de ajo, ½ cucharadita de comino, 1 taza de picadillo (res, pollo, pavo o cerdo), 1 taza de col picada, ¼ cucharadita de polvo de hornear (o bicarbonato), aceite, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Para la pasta de los rollitos: Limpiar y picar bien fina la cebolla. Limpiar, lavar y picar en tiras finas el ají. Limpiar y macerar los ajos.

Para preparar la masa: Poner la harina en una fuente honda. Batir un huevo, colocarlo en el centro junto con el polvo de hornear, 1 cucharada de aceite y sal a gusto. Amasar, tapar y dejar reposar toda la noche en la nevera.

A la mañana siguiente, trabajar la masa, primero, con las manos y después con el rodillo. Dejarla bien fina.

Para preparar el relleno: Mientras, ponga una cacerola a la candela con 2 cucharas de aceite, agregar los ajos, la cebolla, el ají, el comino, pimienta y sal. Cuando empiece a sofreír, agregar la carne. Déjela sofreír 6 minutos, luego la col y déjela unos minutos más a la candela. Hasta que quede seco, déjela enfriar.

Cortar la masa en láminas, coloque en el centro el relleno, enróllelo y pique los bordes de los extremos y úntelo con el otro huevo batido.

Poner una cacerola a la candela con aceite, cuando esté caliente ponga a freír los rollitos hasta que se doren. Servirlos acompañados de una salsa agridulce.

Pan chino casero

Los panecillos chinos fritos hechos en casa. Es un bocado sencillo.

Ingredientes (4 servicios):

1 ½ taza de harina, 1/8 cucharadita de levadura seca, 1 cuchara de azúcar, ½ mazo de perejil, 2 cucharadas de manteca de cerdo (o aceite de ajonjolí), ½ taza de agua tibia, aceite el necesario para freír y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique bien fino el perejil. En una fuente honda ponga la harina, la levadura, el azúcar, la sal y mézclelo todo bien. Añada 3 cucharadas de manteca, el agua tibia poco a poco y amase hasta obtener una masa homogénea y suave. Tape la fuente con un paño limpio y colóquela en un lugar en reposo hasta que la masa doble el volumen.

Destapamos la masa y la ponemos sobre una superficie lisa y, polvoreada de harina, píquela en cuatro partes. Tomamos una y la estiramos con un rodillo hasta formar una lengua rectangular de dos o tres dedos de ancho y medio centímetro de grosor.

Cogemos un poquito más de manteca derretida y pintamos con una brocha de cocina la superficie y polvoree con el perejil.

Comience a enrollar desde un extremo. Se repite el proceso con los otras parte de la masa. Y dejemos reposar una media hora. Pasado el tiempo, ponemos a cocinar al vapor durante 11 minutos los panes.

A continuación ponemos una cacerola o en una freidora con aceite necesario y cuando esté caliente ponemos a freír los panes hasta que estén dorados, lo sacamos y lo dejamos escurrir bien y lo ponemos sobre un papel de cocina para que absorba toda la grasa.

Macarrones con carne

Ingredientes (4 servicios):

Dos tazas de macarrones (puede hacerla con coditos también), 1 taza de (dados de recortería de ahumado, lacón, o picadillo), 1 cebolla, 1 ají, 4 dientes de ajos, ½ mazo de perejil, ½ taza de puré de tomate (4 tomates maduros), ½ cucharadita de jengibre rallado, 1 cucharada de vinagre, ¼ taza de vino seco, aceite el necesario, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie y pique la cebolla en ruedas finas. Lave y pique el ají en tiras finas. Limpie y macere los ajos. Lave y pique bien fino el perejil.

Ponga un caldero a la candela con agua, sal y 1 cucharadita de aceite, cuando empiece a hervir agregue los coditos y déjelos cocinar de acuerdo a lo indicado en el paquete.

Mientras, prepare la salsa, ponga una cacerola a la candela con aceite y agréguele la cebolla, el ají, los ajos, el jengibre, pimienta y sal y déjelo sofreír unos minutos y agregue la carne que dispone, sofríala unos minutos y agregue el vinagre, el vino seco y el tomate mezclándolo todo bien. Cúbralo con un poco de agua y déjelo cocinar hasta que reduzca el líquido y le quede una salsa a gusto.

Cuando estén los macarrones, sáquelos del agua y póngalos en una fuente. Cuando esté la salsa viértala por encima y polvoréelo con el perejil.

Nota: Esta receta si dispone de queso y horno, puede poner los macarrones con la carne en una bandeja previamente engrasada polvoreándola con queso y perejil y la pone a hornear hasta que se gratine. O de lo contrario en una olla. Esto yo también lo hago con papas fritas.

Tortilla de carnaval

Ingredientes (4 servicios):

Una taza de pan molido, 2 huevos, 1/2 taza de azúcar, 1 rajita de canela, 1 corteza de limón, la punta de una cucharadita de sal, aceite el necesario y anís a gusto.

Preparación:

Separe las clara de las yemas, bata las clara a punto de nieve y agregue las yemas una a una, sin dejar de batir. Luego la sal y el pan molido, mezclándolo todo hasta que se forme una masa.

Ponga a la candela un sartén con aceite y ponga hacer la tortilla, dele vuelta teniendo cuidado no se le pegue. Cuando esté póngala en una fuente honda.

Aparte haga un almíbar bien espesa con el azúcar, agua, canela, corteza de limón y el anís. Cuando esté cuélela, déjela enfriar, vierta luego la almíbar sobre la tortilla. Sírvala fría.