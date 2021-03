Cazando imposibles

Relación de eterno conflicto podría catalogarse la que existe entre los videojuegos y el cine. Por separado, es evidente la atracción entre ellos debido a las amplias posibilidades de expresión, además de que ambos comparten millones de seguidores y un ininterrumpido progreso tecnológico. Sin embargo, la unión afectiva pocas veces funciona. Desde que a finales de los ’80 los japoneses comenzaron a llevar al anime sus favoritos de la consola, se han realizado decenas de filmes con dicha temática, pero solo un puñado ha logrado contarse entre los elegidos. De ahí que a las buenas intenciones les suceda casi siempre el fracaso comercial y la desaprobación de las críticas, condición a la que se suma la última propuesta de Paul W.S. Anderson, “Cazadores de monstruos” (Monster Hunter).

Este director británico, célebre por entregas como “Mortal Kombat” (título con discreto éxito en su tiempo pero se convirtió en película de culto con el paso de los años) y la saga “Resident evil”, quizás sea el más popular en el intento de llevar el universo de los jugadores a la gran pantalla. Esta vez su objetivo fue la franquicia creada en el 2004 por la compañía Capcom, en la cual mediante la asignación de roles, el usuario se convierte en cazador de criaturas fantásticas. El reparto, encabezado por su compañera y eterna musa Milla Jovovich, el tailandés Tony Jaa (Ong-Bak) y la actuación especial de Ron Perlman (Hellboy), se acerca a la historia de la Teniente Natalie Artemis y su equipo, que tras sufrir una tormenta de arena mientras buscaban al equipo de rangers desaparecidos, son teletransportados a otro mundo azotado por monstruos. Como otras tantas ocasiones, el filme alimentó esperanzas entre los fanáticos de que, quizás, fuera esta una de las raras gemas casi imposibles de crear en la que se concilian admirablemente videojuego y adaptación cinematográfica, pero al parecer solo engrosará la lista de las decepciones.

Si miramos hacia atrás, no cabe duda de que son más los desaciertos que los aciertos. Entre los títulos que no pasaron la barrera de la aceptaciónse encuentran “Super Mario” (1993), el “Street fighter” de 1994 con Jean Claude Van Damme, “Doom” (2005), “Dead or alive” (2006), “Silent Hill” (2006), “Max Payne” (2008) o los típicos bodrios de Uwe Boll (“Alone in the dark”, “Bloodrayne”, “Far cry” o “In the name of the king”), ampliamente criticados por la pésima realización. En el justo medio, están las películas que recibieron críticas mixtas como “Assassin’s creed” (2016) y otras que tuvieron el cálido apoyo de la comunidad de fans pero fueron desestimadas por la crítica como “Warcraft” (2016). La mencionada saga de “Resident evil”, irregular en algunas de sus partes en cuanto a la acogida de la prensa especializada, tuvo sin embargo una recaudaciónque se acerca al billón y medio de dólares.

El tercer grupo acoge a los “imposibles”: aquellos raros ejemplos de filmes que lograron contentar a todos (y con ello me refiero a que obtuvieron críticas mejores que las que suelen asignarse a las adaptaciones de este tipo). Aquí se destacan los de Lara Croft, “Prince of Persia: the sands of time” (2010), “Rampage” (2018) y “Sonic el erizo” (2020). También debe mencionarse a casi todas las películas de “Final fantasy”, que quizás por su técnica de captura de movimiento se mantuvieron más fieles a los juegos de donde provenían aunque en muchas se crearon tramas nuevas.

Lo cierto es que pocas veces el director acierta con el gusto de la mayoría, ya sea porque su elección de actores no fue la apropiada, intentó resumir en dos horas un videjuego con más de cien, presenta el guion pobremente escrito u obvia la historia original para tratar de deslumbrar con otras líneas narrativas. ¿Qué pasó esta vez con el filme de Anderson?

Ante todo, no se pueden negar las características del juego presentes en la trama. Del amplio catálogo de bestias podemos encontrar al Diablo del desierto, la mortífera camada de Nescyllas, el Rathalos semejante al dragón y hasta un Gore Magala mostrado brevemente al final. Asimismo, se evidencian armas legendarias para los asiduos de esta franquicia como las Cuchillas Dobles, la Mandíbula Gigante, el Gran Arco de Cazador o el híbrido entre el Hacha de Cambio con uno de los Martillos con poder de fuego que blande el personaje de Ron Perlman. Para los más exquisitos se añade incluso el personaje del gato cocinero, las armaduras de los guerreros diseñadas con minuciosidad y el principio básico de mejorar el arsenal de lucha con piezas de monstruos vencidos.

Si intentamos descifrar entonces el porqué del descontento, debemos enfocarnos en la trama. No en el diseño de las criaturas, muy bien recreadas, ni en los planos generales en los cuales Anderson es excelente, sino en las inconsistencias del guion. Lo primero que salta a la vista es lo absurdo de llamar “Monster Hunter” a una película donde el aludido no es el protagonista. El director, en aras de otorgar a Jovovich otra vez el papel estelar, inserta a soldados modernos y acciones ridículamente ajenas al videojuego. Solo en la última media hora se apresura a entregarnos la verdadera esencia del título. Por supuesto, la respuesta de Capcom no se hizo esperar y para paliar los deslices del filme incorporó en la última versión, “Monster Hunter World: Iceborne”, modificaciones que permiten introducir a la actriz de origen ucraniano en la historia.

Los personajes en general muestran su pobre construcción y la falta de interés del realizador por asignarles más profundidad en favor de los momentos de acción y los efectos especiales. Asimismo, se aglomeran los momentos poco creíbles: Artemis sobrevive a tres colisiones en el jeep y la caída de un helicóptero, como émulo sin variaciones de la Alice de “Resident evil”. Inverosímil también la respuesta de dos humanos que se encuentran rodeados por mortales criaturas y su único reflejo es pelear entre sí.

Con constantes guiños a clásicos de la cinematografía, como “Alien” o “Dune”, la trama de “Monster Hunter” cumple con las reglas del entretenimiento más básico pero no con las expectativas de los seguidores de la franquicia original. Su mayor error, definitivamente, fue quedarse demasiado simple en una época signada por videojuegos que muchas veces superan con la complejidad de sus historias a las mismas películas.

Veremos si el próximo estreno del renovado “Mortal Kombat” o los planes para la filmación de la serie “The last of us” pueden derrumbar el mito de que solo puede existir un puñado de adaptaciones exitosas, raras en su género y casi imposibles por lograr la aceptación general de crítica y jugadores.

Ficha Técnica Título: Monster Hunter

Año: 2020

País: Estados Unidos

Duración: 99 min.

Dirección: Paul W.S. Anderson

Guion: Paul W.S. Anderson (Videojuego: Kaname Fujioka, Capcom)

Género: Fantástico. Aventuras. Acción | Monstruos. Videojuego

Reparto: Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip Harris, Ron Perlman, Meagan Good, Josh Helman, Diego Boneta, Jannik Schümann, Schelaine Bennett, Nic Rasenti, Jin Auyeung, Nanda Costa, Aaron Beelner, Hirona Yamazaki, Adrian Munoz Nordqvist

Productora: Co-production Estados Unidos-Japón-Alemania-China; Capcom, Impact Pictures, Constantin Film, Tencent Pictures, Toho

