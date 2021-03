Tres historias dentro de la zona roja

Señales por doquier advierten el peligro: unas, indican zona roja; otras, un No Pase, pero los valientes de hoy tienen, inevitablemente, que transitar por allí y vencer cuantos obstáculos presente el camino. Visten típicos atuendos, a tal punto que se nos hacen irreconocibles; aunque todos bien protegidos porque la humanidad aguarda por ellos. Tampoco hacen falta imágenes de sus oficios, ya que la grandeza de la obra la llevan por dentro. Sus diarias entregas resaltan a quienes están dispuestos a resistir los contratiempos de la vida, desde el hospital oncológico universitario Dr. Celestino Hernández Robau, que también ha visto las manifestaciones de una pandemia agresiva e indescriptible.

Así comienza esta historia…

Dos años lleva como pantrista en la institución hospitalaria. Comenzó su experiencia en las salas de Cardiología y Terapia Intensiva; sin embargo aún tiene un mal recuerdo del pasado año que no quisiera abordar. Quería brindar su aporte en el enfrentamiento a la COVID-19 con la bondad de lo que sabe desempeñar; sin embargo, las marcadas y continuas tensiones en torno a la enfermedad le causaron una enorme depresión que la alejó tres meses del centro durante el primer momento del SARS-CoV-2.

“Eso lo llevo por dentro, lamento esa etapa en que no pude estar del lado rojo, pero ya estoy aquí. Me siento muy bien, y sobre todo útil porque deseaba ayudar al necesitado”.

Mirielys Pérez Ramos conoce de sacrificios. Llega muy temprano, antes de las 7:00 de la mañana porque debe preparar las condiciones exigidas por su trabajo. Limpiar el carrito del pantry, revisar cada uno de los utensilios y recipientes, y enfrentar la labor del día a día.

Los protocolos son rígidos y no admiten descuidos. Primero el desayuno, luego el fregado general y el depósito de los desechos en bolsas especiales antes de realizar el primer baño individual en la jornada.

“En total nos esperan seis baños diarios. En el desayuno, las tres meriendas (mañana, tarde y noche), el almuerzo y la comida. Estos últimos llevan mayores esfuerzos en cuanto a la descontaminación de las bandejas hasta que realizamos el último encuentro con la ducha antes de partir hacia el hogar”.

Allí aguardan su esposo, los hijos con 19 y 22 años, y el regalo mayor que tiene la familia a partir del nacimiento de una nietecita, de solo 15 días, que alegra el alma.

“Ellos me impulsan a seguir. Soy asmática, hipertensa, pero dichos padecimientos no limitan el amor hacia los pacientes a quienes les doy mucho apoyo. Por la rigurosidad del tratamiento a veces no desean comer. Poco a poco los voy invitando a que se alimenten, y me pongo en su lugar porque los siento como alguien de mi familia”.