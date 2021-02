Homenaje al grupo portador Cabildo Congo de Lajas en su 135 aniversario

Como parte de los procesos de promulgación, visibilidad y a su vez de estimulación dirigidos a los valores identitarios que se generan desde los procesos creativos en las comunidades y sus portadores de tradiciones como sus principales depositarios, el Consejo Nacional de Casas de Cultura quisiera distinguir, como de costumbre, aquellas manifestaciones tradicionales que cumplen aniversario cerrado en este 2021, con el objetivo de festejar y agasajar tan merecidos reconocimientos.

Además, como parte del significado en la consolidación y reafirmación del incondicional y desinteresado acompañamiento durante varias décadas, principalmente por parte de sus más aliados y fieles gestores; esos que comparten cada día sus alegrías, saberes, conocimientos, secretos ancestrales, pero que también hacen suyo sus problemas, angustias e insatisfacciones, ellos son: los instructores de arte, promotores culturales y especialistas de cultura popular tradicional del sistema de Casas de Cultura.

Una agrupación centenaria portadora de tradiciones celebra su cumpleaños 135, preservando hasta entonces de forma ininterrumpida elementos pertenecientes a la estirpe bantú en la cultura cubana, se localiza específicamente en el “Barrio de la Guinea”, municipio de Santa Isabel de las Lajas, provincia de Cienfuegos.

Ello le imprime una notoria importancia que revierte en la identidad cultural como referente obligado y necesario para los estudios de remanentes lingüísticos y potencialidades antropológicas en etno-nación cubana, por lo que sería oportuno reflexionar qué tan importante es la figura del “Bárbaro del ritmo”, como también los atributos y aportes que se han generado por más de un siglo en la génesis del propio parlamento mágico religioso y cultural.

Pensemos que primero surgió el Cabildo, su gente, su cultura y después entonces apareció la gran y transcendental figura de la música cubana, es imposible separarlos; no existe Benny sin Cabildo Congo de Lajas, ni Cabildo Congo de Lajas sin Benny.

Cabildo Congo de Lajas tiene sus precedentes cuando el templo fue construido en 1886, desde antes ya se tocaba “makuta” (baile principal y más popular de los congos en la región central de Cuba) en los barracones de esclavos para celebrar la fiesta de fin de molienda y fin de año, amenizados por los toques y bailes durante los festejos ceremoniales existentes en estos Cabildos de Nación hasta la primera mitad del siglo XX.

Esta institución ha aglutinado y acogido durante más de un siglo a los descendientes de esclavos de origen bantú, existentes en esta amplia zona azucarera.

Como casi en la totalidad de estas asociaciones, en sus inicios sus integrantes eran originarios de la cultura bantú, principalmente libertos de los ingenios “Santa Susana”, “Santísima Trinidad” y sobre todo del ingenio azucarero “Caracas”, quienes se fueron asentando en “La Guinea”, registrados como los “Terry”, respondiendo a la disposición y ralea en aquella época, de llevar consigo el apellido de su propietario; adjudicándose el apelativo del legendario y reconocido terrateniente Tomás Terry.

Varias fueron las familias de la barriada que con el tiempo se fueron sumando como adeptos y asociados; dentro de las que se encuentran: los Benítez, Armenteros, Palacios, Olano, Moré, Madrazo, Sarría, Peñalver, entre otros, al pasar el tiempo dado el proceso de transmisión generacional su membresía ha sido suplida por sus propios descendientes, así como por los demás vecinos del populoso barrio lajero.

El Casino de negros en Lajas, como muchas otras asociaciones de la cultura conga de América, tomó el nombre de “San Antonio” (“Masamba”) por ser este el patrón de Portugal, país que concentró la mayor cantidad de comerciantes esclavistas de la zona bantú y, por tanto, fue el primero en obligar a adorar y que originó en estos grupos africanos el proceso de transculturación cultural, cualitativamente diferente a los del componente etnodemográfico “yoruba” o “lucumí”.

Dentro de su formación histórica y antropológica se fueron asimilando disimiles ingredientes de tipo cultural ya impregnados desde la vida en los antiguos barracones, resalta los propios bailes y toques mantenidos hasta nuestros días, así como la fabricación de los originarios tambores de fundamentos utilizados en los toques “makuta” ofrecidos a “San Antonio” (“Masamba”), muy peculiares a los que fueron construidos en África de igual tipología, confeccionados a base de un tronco robusto perforados con fuego de forma fusiforme, ancho en la cima y estrecho en la base, se caracterizan por poseer un parche, se tocan por un solo lado y presentan gran sonoridad; se denominan “caja” y “quimbando”.

En sus inicios se utilizaban unas maraquitas de güira cimarrona, las cuales eran sostenidas en las manos del cajero para darle más sonoridad al toque, se utilizó también la guataca, en las ocasiones que he asistido a sus ceremonias por más de 15 años no he presenciado estos últimos instrumentos. Uno de los tambores, específicamente el “caja” tiene pintado un escudo cubano y un letrero “Centro Africano de Lajas”, el cual fue colocado en la pseudorrepública.