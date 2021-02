Le preguntamos a Brian McNoldy, investigador de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami, quien ha escrito para The New York Times y The Washington Post. Nos comunicamos con Scott Doering, pronosticador de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos en Aberdeen, Dakota del Sur, y con el Dr. José Rubiera, respetado meteorólogo y divulgador científico de nuestro país.

Cubadebate agradece la colaboración de los tres expertos, y también la del humorista gráfico, diseñador y fotorreportero cubano Osvaldo Gutiérrez, autor de la excelente caricatura que acompaña al texto.

—Brian McNoldy: Esa es una pregunta interesante... y no tengo una respuesta definitiva. Pero, utilizando a su vecino del norte como ejemplo, la última vez que Miami tuvo una temperatura igual o inferior al punto de congelación fue en 1989. Nunca se ha registrado nieve medible (empleando una definición de al menos 0,1 pulgadas o 0,25 centímetros), y la única vez que nevó fue en 1977. El clima se ha calentado notablemente desde 1977 y 1989, por lo que es posible que esos dos eventos (caída de nieve y congelamiento) nunca vuelvan a ocurrir. Cayo Hueso, más cerca de Cuba, nunca ha reportado ni temperatura de congelación ni nevada.

¿Tal vez ha caído nieve en las montañas [de Cuba], pero no ha sido observada/reportada? A 1000-2000 metros sobre el nivel del mar en las mayores elevaciones de Cuba, la temperatura sería ciertamente más fría que en la superficie. Es muy poco probable que nieve.

—Scott Doering: ¿Puede nevar en Cuba? Mi reacción inicial fue no. Sin embargo, después de revisar los eventos pasados y el historial de nieve en Hawái, creo que la caída de nieve en Cuba es posible.

En Hawái, en la misma latitud que Cuba, cae nieve en el volcán inactivo Mauna Kea, que se encuentra a 13 803 pies sobre el nivel del mar. A partir de ahora, la marca de elevación más baja para la nieve en Hawái es de 6 200 pies. El punto más alto de Cuba es el pico Turquino, a 6 476 pies sobre el nivel del mar. En teoría, la caída de nieve podría ser posible en el punto más alto de Cuba.

Después de una erupción volcánica en Islandia, el invierno de 1783-1784 fue extremadamente frío en América del Norte. “El puerto de Charleston, en Carolina del Sur, se congeló tanto que hombres y mujeres podían patinar sobre el hielo a través de él. En febrero de 1784, el hielo flotó por el río Misisipi hasta Nueva Orleans y salió al golfo de México, donde permaneció sin derretirse. George Washington lamentó que él y toda su gente estuvieran “encerrados” por la nieve desde la víspera de Navidad hasta marzo en su plantación de Mount Vernon en Virginia”. No está claro si este evento produjo nieve en Nueva Orleans, el sur de Florida o Cuba. Una erupción volcánica significativa, similar a la del monte Tambora, el Krakatoa o el monte Pinatubo, por la cual descendieran varios grados las temperaturas globales, podría causar nieve en Cuba.

Una histórica irrupción de aire ártico, similar a la de febrero de 1899, podría traer nieve a Cuba. El evento de 1899 ocasionó nieve tan lejos al sur como Fort Myers, Florida, y una temperatura de -2 grados Fahrenheit en Tallahassee. También se vieron témpanos de hielo entrando en el golfo de México desde el río Misisipi.

Un evento más reciente provocó acumulación de nieve en el sur de Florida, ¡y hasta nieve ligera en las Bahamas! El hecho ocurrió el 19 de enero de 1977. ¿Podría ocurrir un evento similar en el futuro? ¡Es plausible!

—José Rubiera: La nieve es una precipitación en forma de copos o pequeños cristales de hielo que caen muy suavemente desde la nube a la tierra. Para que ocurra, es necesario que, en toda la capa de aire desde la nube hasta la tierra, haya temperaturas de cero grados Celsius o menos.

Esas condiciones no pueden darse en Cuba o el Caribe. Cuba es un archipiélago; lo bañan las aguas del golfo de México, del mar Caribe y del Atlántico, y todas esas aguas conservan las temperaturas muy altas, aun en invierno.

Supongamos que pueda caer nieve de la nube, pero entonces, cuando baja, al irse elevando las temperaturas, la nieve se transforma en pequeñas gotitas de agua, en una llovizna.

Es improbable que nieve en Cuba en grado sumo. Tendría que ocurrir que viniera un frente frío y detrás del mismo una masa de aire muy frío que, con rapidez, y sin tiempo a que se elevara la temperatura, llegara otro frente y otra masa de aire aún más frío, y que entonces la temperatura ambiente descendiera a 0 °C o menos en toda la columna de aire, desde las nubes hasta el suelo, y además que las nubes produjeran precipitación. En el clima actual, eso es imposible; y en el clima futuro, según van las cosas con el calentamiento global, más que imposible.