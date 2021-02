Lupin: La reinvención de la competencia

Uno de los ladrones más famosos de la literatura nació producto del interés de cierto editor francés de emular los éxitos de la revista británica “Strand Magazine”, que publicaba periódicamente las aventuras de Sherlock Holmes. Así, el escritor Maurice Leblanc engendraba el contrincante perfecto del inspector inglés, al cual no solo superaba en perspicacia, sino que también llegaba al extremo de ridiculizarlo en algunas de sus novelas. Si bien Arsenio Lupin no llegó a tener tanto reconocimiento mundial como la creación de Conan Doyle, sí tiene su lugar en el imaginario colectivo representando al típico y encantador delincuente de guante blanco. Más de veinte películas, series, videojuegos y hasta una saga de historietas manga se han inspirado en el mítico personaje, al que este año se suma la nueva propuesta de Netflix.

La producción, cuyo nombre completo es “Lupin: dans l’ombre de Arsène”, se convirtió en un proyecto gestado por Gaumont Télévision, la división norteamericana de la original en Francia, y cuyo guion se realizó a cuatro manos entre George Kay (“Killing Eve”) y François Uzan (“Family business”). Varios realizadores entre los que se destaca Louis Leterrier (“The incredible Hulk”, “Clash of the titans”, “Now you see me”) asumieron la dirección de la miniserie de solo cinco capítulos, que verá su continuación en el verano de este año. El reparto está encabezado por el carismático Omar Sy (Untouchable) y la historia gira en torno a Assane Diop, el hijo de un inmigrante injustamente condenado, que busca redimir el nombre de su padre con el robo del collar perteneciente a la familia que lo acusó del crimen.

Algunos apasionados del clásico literario no han escatimado críticas por considerar que se denigra y empobrece al ídolo de generaciones. Debemos recordar que en una cultura popular donde era común en las historietas el criminal omnipresente e inatrapable (Rocambole, Fantomas), Arsenio Lupin representaba la clara distinción entre el acto delictivo vulgar y el atraco llevado a la categoría de arte. El caballero ladrón de impecable figura ha sido representado en el cine por actores como Robert Lamoureux, Jean-Claude Brialy, Lionel Barrymore, Melvyn Douglas y más recientemente por Romain Duris, que refuerzan su imagen de seductor y aventurero. ¿Es realmente la serie de Netflix una concesión a los tiempos que corren?

Después de la primera media hora, resulta evidente que no estamos ante otra adaptación, sino un homenaje al escritor y su creación. En todo momento se descubren referencias a las obras de Leblanc como el nombre que otorga Diop a su hijo, Raoul (segundo del connotado ladrón), el alias Luis Perenna que realmente fue uno de los empleados por el personaje literario o el apellido de la familia Pellegrini, que en los libros es también el de su archienemiga la Condesa de Cagliostro. Pero sin duda el mayor aporte recae en la caracterización de Omar Sy. Assane vive a semejanza de su dios Lupin, el hombre de los mil disfraces que adora burlarse de los policías, ejecutar atracos y fugas espectaculares, y es capaz de engatusar a cualquiera con su natural simpatía y afabilidad. Ya por tal cualidad, sabemos que nada será lo suficientemente seguro como para estar fuera de su alcance. Así lo diría el escritor en su primera novela: ¿Para Arsenio Lupin, acaso existen puertas, puentes levadizos, murallas? ¿De qué sirven los obstáculos mejor imaginados, las más hábiles precauciones, si Arsenio Lupin ha decidido apoderarse de un determinado objeto?

Gracias a esto, la serie se sostiene en su propósito de entretener sin recurrir a fórmulas fáciles de violencia o desnudos ocasionales. Cercano al posible estilo de Leblanc, el plato fuerte de la trama lo conforman la intriga y los engaños en una mezcla de géneros que va desde el thriller hasta la comedia en ocasiones. La reconocida cualidad de Leterrier para la representación de trampas visuales tiene como cómplice a la fotografía en la misión de embaucar al espectador, pero también ayudarle a comprender lo que no se dice, a atar los cabos sueltos a través de escenas retrospectivas. Por supuesto, llega el momento en que lo sorprendente se vuelve predecible, tanto por el cine de prestidigitación ya visto o por el propio Assane y su modus operandi habitual.

En ese sentido “Lupin” no se libra de los estereotipos del entretenimiento. En el afán por preservar la relación “criminal brillante/policías torpes”, a veces roza el margen de la incredulidad, demostrado en oficiales de experiencia incapaces de reconstruir un retrato robot o una sala de interrogatorios secreta en el mismo corazón de la comisaría. Asimismo, se evidencian descuidos en el guion como el insólito desconocimiento de Assane acerca de la periodista Fabienne y su libro acusador sobre el enemigo que lo obsesiona y además su negativa a publicar el video de la prueba en las redes sociales, sin necesidad de exponerse. Video que, inexplicablemente, nunca se le ocurrió hacerle copia, pese a la distinción del protagonista de ir un paso por delante de los otros y planificar todos los posibles escenarios.

Por otra parte, “Lupin” va más allá por la profundidad de su denuncia social. El racismo se revela dicotomía compleja pues, por un lado designa a los más probables de ser tomados como criminales, pero a la vez la triste invisibilidad que sufren algunos por su estatus económico o el color de su piel. Ello explica parte de la facilidad del personaje de adoptar múltiples disfraces y personalidades y pasar totalmente desapercibido. Dicha máxima (“Me viste, pero no me miraste”) se convierte no solo en el emblema para criticar a la sociedad ficticia de Assane Diop, sino también a la real de su alter ego Omar Sy, quien pegó carteles de su propia serie en el Metro de París para promocionar los próximos capítulos. Nadie pudo asociar al humilde trabajador con el actor estelar de una serie con más de 70 millones de espectadores.

En esta propuesta que también rompe lanzas contra la corrupción, el ritmo ágil de la edición, las localizaciones parisinas y la banda sonora de la mano del pianista y compositor Mathieu Lamboley se combinan para entregar si bien no un producto extraordinario, definitivamente entretenido. Sin historias secundarias que alarguen de manera innecesaria la trama y con piezas del rompecabezas que armamos en cada capítulo sobre los sucesos del pasado.

Eso sí, me hizo falta el capítulo final para terminar de convencerme de que el título de la serie podía ser algo más que una atracción mediática. A pesar de los constantes tributos a Leblanc, de que el único policía tras la verdadera pista era porque se había leído los libros, de los rejuegos arriesgados de Assane, este último siempre me pareció en su obsesivo deseo de venganza más cercano a Edmundo Dantés que a Arsenio Lupin. Por suerte, la malicia que le faltaba para convertirse en émulo del notable personaje, se vio plasmada en la última hora, cuando nos muestra que antes igualmente se catalogaba de mujeriego y timador inescrupuloso. Pero lo esencial no le falta, los principios del moderno Robin Hood y ser amante de la belleza en todas sus formas.

Con sus seguidores y detractores, lo cierto es que “Lupin” resulta la prueba de que lo que funcionó hace más de 100 años, también se descubre como efectivo en estos tiempos. La creación de Maurice Leblanc vuelve a poner a Francia en la mira, pues es la primera vez que una serie de ese país se encuentra entre las diez más vistas en Netflix. Otro verdadero golpe de efecto del caballero ladrón.

Ficha Técnica Título: Lupin

Año: 2021

País: Francia

Duración: 46 min.

Dirección: George Kay (Creador),François Uzan (Creador), Marcela Said, Louis Leterrier, Ludovic Bernard

Guion: George Kay,François Uzan,Florent Meyer,Tigran Rosine,Marie Roussin (Novela: Maurice Leblanc)

Género: Serie de TV. Intriga | Robos & Atracos

Reparto:Omar Sy,Ludivine Sagnier, Nicole García, Hervé Pierre,Vincent Londez

Productora: Gaumont Télévision,Netflix (Distribuidora: Netflix)

