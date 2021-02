"Abdala", luchando una vez más por su tierra

Trabajadores y estudiantes de la Universidad de Oriente, dieron su disposición, como voluntarios, para participar en el Ensayo Clínico que se le practica al candidato vacunal Abdala. Las pruebas las realizan profesionales del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, en la heroica provincia Santiago de Cuba.

En conversación con la Dr.C. Diana Sedal Yanes, Rectora del Alma Mater oriental y voluntaria para el proceso, conocimos que existe un gran número de interesados en cooperar con la investigación:

"Esta acción también forma parte del orgullo universitario y del orgullo de ser santiaguero; por eso, el resultado no me sorprende, no me sorprende el hecho de que tengamos un gran número de voluntarios dispuestos a participar, incluso en una tercera Fase del Ensayo. Tenemos más personas de las que pensábamos, solo que en esta ocasión solo nos solicitaron 66 voluntarios, pero hay muchos más que desean participar".