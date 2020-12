Yo estuve en el Parque Trillo. Nadie me dijo que fuera. Un amigo me pregunto en las redes si iba a ir y si iba a hablar y le contesté “si me dejan hablo”. Los organizadores vieron mi comentario y me localizaron por Facebook. Me invitaron como ambientalista.

Yo hablé en el Parque Trillo. Leí un post mío de hace 2 días que se ha hecho medio viral. Los que se sintieron identificados corearon CREO a las cosas en las que yo CREO. Es bueno sentir que tanta gente buena cree en lo mismo que uno, da esperanzas.

En el parque Trillo se habló de libertades, de inconformidades, de aspiraciones... se habló de racismo y de discriminaciones. Unos corearon consignas y otros dijeron que no les gustaban las consignas. Se habló de las mentes cerradas, de la burocracia, del arte alternativo, de la inclusión, de las oportunidades para hacer y del diálogo. Se habló de política pero se habló mucho de amor a la patria, se habló de unión, se habló de esperanzas y de ganas de aportar y hacer. Se leyó y se improvisó, se canto, se bailó y se celebró.

Vino el presidente, unos creen que era natural que viniera. Yo no lo esperaba, pero lo deseaba. Y habló y canto, y dijo que era importante que los jóvenes dijeran lo que pensaban.

Yo fui al parque Trillo, fui incluso con amigos que estuvieron frente al MINCULT y comparten preocupaciones genuinas del sector artístico. Eso no los distancia de los preceptos que convocaban al parque Trillo.

La Tángana en el Trillo fue mi manera de ejercer la libertad de expresión.

Hay mucha Tángana que dar todavía!!!