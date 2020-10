Presentando a Luis Dannys Morales, el “fenómeno de Taguasco”

Falta más de una hora para que comience el partido entre los Gallos de Sancti Spíritus y los Piratas de la Isla en el terreno neutral del mítico Latinoamericano. Las bancas están vacías y los trabajadores del estadio se esfuerzan por acondicionar la arcilla después del torrencial aguacero que cayó en la capital en horas de la madrugada.

En lo profundo del jardín izquierdo Luis Dannys Morales, el lanzador de 18 años que muchos especialistas consideran como el mejor prospecto del país, rectifica sus movimientos bajo la pupila del hoy entrenador de picheo Ismel Jiménez.

Morales viene de “pulverizar” a sus rivales en el último campeonato nacional juvenil, donde implantó un récord de ponches de 135, acudiendo a una potente recta que llegó a marcar las 96 millas por hora, y en una ocasión retiró por esa vía a 18 adversarios en un desafío de solo siete entradas.

En esa competencia, además, sus contrarios le conectaron solo para 161 de Ave y concluyó con un promedio de carreras de limpias de 0.87 por juego completo.

“El fenómeno de Taguasco” hizo su debut hace solo dos días y le colgó seis ceros en la pizarra a los Cazadores de Artemisa mientras liquidaba a ocho por la ruta del ponche y permitía cuatro imparables aislados; demostrando así la verdad de la fama que lo antecedía.

“La diferencia entre los Juveniles y la Serie Nacional es bastante grande porque ya estoy jugando con hombres, es otro nivel. Ya no son aquellos muchachos de 16 y 17 años, aquí tengo que enfrentarme a peloteros de vasta experiencia que han estado incluso en los equipos Cuba”, le declara a Cubadebate.

Sin embargo, cuentan los que tuvieron presentes el día de su debut que el muchacho estuvo muy calmado, con una sangre fría poco común en novatos, mientras una aureola mística lo rodeaba en cada lanzamiento.

“Siempre esto genera un poco de presión porque debutar solo ocurre una vez, pero me sentí tranquilo. Al final la calidad se impone y es el mismo trabajo que siempre he hecho. Delante de mí tengo un equipo de pelota y tengo un cátcher que me está recibiendo, el control es lo fundamental”, dice con naturalidad.

Esa mañana en el estadio 26 de Julio no había pistola para medir la velocidad de sus envíos y habrá que esperar a su próxima presentación para ver si ha podido mantenerla después de tantos meses sin haber lanzado en un partido oficial, pero según los presentes, estos vencían con facilidad las 90 millas por hora.

“La velocidad es un don que Dios me dio, pero los otros lanzamientos se aprenden y se mejoran con el esfuerzo en los entrenamientos. Tengo una slider y un cambio para apoyar la velocidad y para romperle los tiempos a los bateadores”, confiesa.

Ahora el fenómeno espirituano se prepara para su segunda apertura, toda una prueba de fuego ante uno de los equipos más mediáticos y más bateadores de la campaña: Industriales. Pero esto no parece preocuparle mucho.

“Sí, no importa que Industriales sea uno de los equipos que más batea en el campeonato. Antes del debut algunos me decían que ya no sería lo mismo y pude hacer el trabajo. Con Industriales es igual, no tiene nada que ver el equipo. Voy sin miedo y pa´ arriba del lío. Nosotros también tenemos un equipo que nos puede responder” dice haciendo gala de su fuerza mental.

Luis Dannys está enfocado, sueña con ser campeón este año con los Gallos e integrar el equipo Cuba para los próximos eventos internacionales:

“Lo he podido hacer en las categorías inferiores y quisiera poder hacerlo también en las grandes”.

El sol ya calienta esa banda del terreno, antes de continuar su rutina de ejercicios el muchacho quiso dejar un mensaje a todos los aficionados, en especial a los de la tierra del Yayabo:

“Quiero darles las gracias a todos esos aficionados que siempre me han apoyado y que ahora me podrán ver esta semana por la televisión. Les pido que confíen, que siempre voy a estar dando lo mejor de mí”.