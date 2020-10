Punto Deportivo: ¿Cómo marcha el pitcheo en la 60 Serie Nacional de Béisbol? ( + Video)

En los encuentros de béisbol, el lanzador es el dueño del juego, ocupa la posición más difícil y se aferra al box para conseguir victorias. Así lo confirma la literatura especializada, al expresar que el pitcheo representa el 75 por ciento del éxito en un partido y, si recibe respaldo de la defensa y ofensiva, es un triunfo “al seguro”.

Al desempeño de esta área, en la 60 Serie Nacional de Béisbol, se acerca la sección Punto Deportivo de esta semana. Entre los errores técnicos más comunes de nuestros lanzadores se encuentran los problemas de control, no fildear bien, cansarse en los finales, pocas asistencias, no terminar los movimientos, caer sobre el talón, lanzamientos que se quedan altos y no cuidar los corredores.

Esto se traduce en el dominio del bateo sobre el picheo, y que ningún equipo esté por debajo de 3 en el promedio de carreras limpias. Lo anterior evidencia una disminución de la calidad del pitcheo en todo el país, como consecuencia de una deficiente mecánica, demasidas bases por bolas, escasez de hombres que rebasan las 90 millas, pobreza de repertorio, y el aumento de lesiones. Esto mucho más en Punto Deportivo.

Durante la sección, usted prodrá conocer:

Panorámica general de la 60 Serie Nacional de Béisbol

Estadísticas generales e individuales de pitcheo

Líderes

Comportamiento de este orden en la presente temporada

Consejos para ser efectivos en la zona de strike

