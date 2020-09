En tiempos normales el momento favorito de mi vida es cuando, después del besito, mi hijo me da la espalda y va por un camino que lo lleva hasta su escuela. Y mientras lo veo alejarse pienso: “mijo, ten cuidado, que eres muy torpe y te puedes caer, sé justo, pero no delates a los malosos del aula, comparte tus cosas, no dejes que te roben los lápices, haz caso a tu maestra Candita, no vendas cosas, ayuda a tus amigos, no te dejes meter el pie, no pierdas los espejuelos, aprende mucho, no te aburras en los repasos, no corras, corre, pero cuídate los dientes…” Y cuando ya no lo puedo ver porque está demasiado lejos se cortan mis pensamientos.

Yo ansío ese momento lleno de contradicciones que me hace suspirar profundo cada mañana en tiempos normales. Y deseo que Diego regrese de la escuela lleno de churre, con el bolsito de la merienda roto, porque juegan futbol con las luncheras después del recreo. Y encontrármelo con la rodilla remellada porque se cayó en la Educación Física, y me diga que me trae un regalo y me dé una cartica con faltas de ortografía.

Quiero que me diga que ya hizo la tarea porque estaba muy fácil y la terminó en lo que los otros niños terminaban de copiarla. Quiero llegar a la escuela y que algún niño grite desde la ventana del segundo piso: “¡Dieeeego, tu mamaaaaaá!” Yo quiero gastar 5 pesos diarios en el granizado de sirope y agua sin hervir. Quiero que la maestra Candita me mande a hacer una maqueta o tres. Quiero ver a las madres fajarse en las reuniones de padres porque a sus hijos les rompieron la mochila. Quiero escuchar una canción de Silvio en el matutino y ver a una niña recitando “Hay sol bueno y mar de espuma…”

Yo quiero que mi hijo vuelva a la escuela. Yo no sé si los que se quejan con tanto ardor por las restricciones además de ego tienen hijos, yo no sé si tienen padres ancianos. Ojalá la prudencia y la buena voluntad llegue a los que infringen y a los que se quejan, para que nuestros padres no mueran, para que nuestros hijos vuelvan a la escuela.