El sospechoso del tiroteo en Kenosha, Wisconsin, estaba en la primera fila de un mitin de Trump en enero

Las redes sociales de Kyle Rittenhouse están llenas de referencias a "Blue Lives Matter". Un portavoz de la campaña de Trump dijo: "Este individuo no tuvo nada que ver con nuestra campaña".

El joven de 17 años obsesionado con las fuerzas del orden que fue acusado de disparar y matar a dos personas e hiriendo a otra en Kenosha, Wisconsin, durante las protestas por Jacob Blake apareció en la primera fila en un mitin de Donald Trump en enero.

La presencia de Kyle Howard Rittenhouse en las redes sociales está llena de él posando con armas, publicando “Blue Lives Matter” y apoyando a Trump como presidente. Las imágenes de la manifestación de Des Moines, Iowa, el 30 de enero, muestran a Rittenhouse a pies de distancia del presidente, en la primera fila, a la izquierda del podio. Publicó un video en TikTok del evento.

Siete meses después, Rittenhouse fue con su rifle a la tercera noche de protestas de Black Lives Matter en Kenosha después de que la policía disparara a Blake , un hombre negro que ahora está paralizado como resultado, según su familia. Rittenhouse asistió como un vigilante armado, supuestamente ayudando a la policía y protegiendo la propiedad de manera no oficial. En cambio, supuestamente merodeaba la protesta con un arma. Los videos lo capturaron confraternizando con la policía e intentando llamar su atención.

Al final de la noche, se lo consideró un fugitivo en fuga. Fue arrestado el miércoles por la mañana en Antioch, Illinois, y se espera que sea extraditado a Wisconsin para enfrentar cargos de homicidio intencional en primer grado. La madre de Rittenhouse no respondió a una solicitud de comentarios. La Oficina del Defensor Público del Condado de Lake, que lo representó hoy en la corte, le dijo a BuzzFeed News que no comenta sobre casos activos.

El registro de arresto del miércoles de la policía de Antioch establece que Rittenhouse "huyó del estado de Wisconsin con la intención de evitar el enjuiciamiento por el delito". Según los registros públicos, Rittenhouse vivía en Antioch, que está a unas 20 millas de Kenosha, con su madre y hermanos y trabajaba como salvavidas en la YMCA local.

En una declaración a BuzzFeed News el miércoles, el portavoz de la campaña Trump 2020, Tim Murtaugh, dijo: “El presidente Trump ha condenado repetida y constantemente todas las formas de violencia y cree que debemos proteger a todos los estadounidenses del caos y la anarquía. Esta persona no tuvo nada que ver con nuestra campaña y apoyamos plenamente a nuestra fantástica aplicación de la ley por su rápida acción en este caso ".

Una mirada de cerca a sus cuentas y antecedentes en las redes sociales muestra a un adolescente obsesionado con la aplicación de la ley que también se identificó como un firme partidario del presidente Donald Trump y "Blue Lives Matter", un movimiento pro-aplicación de la ley que evolucionó en respuesta a Black Lives Matter.

Sin embargo, sus conexiones con las fuerzas del orden van más allá de su apoyo vocal a la policía en las redes sociales. En una declaración a BuzzFeed News el miércoles, el Departamento de Policía de Grayslake confirmó que Rittenhouse era un ex miembro del Programa de Cadetes de Seguridad Pública del Departamento de Policía de Lindenhurst, Grayslake, Hainesville.

Según una descripción que se eliminó recientemente del sitio web oficial del departamento, el programa "ofrece a los niños y niñas la oportunidad de explorar una carrera en la aplicación de la ley" a través de "actividades profesionales prácticas", como viajar con oficiales de patrulla y armas de fuego formación.

Junto con la página que describe el Programa de Cadetes de Seguridad Pública, la cuenta oficial de Facebook de la organización se eliminó después de que las imágenes de 2018 de un niño con uniforme de policía identificado como "Kyle" comenzaran a circular en línea. BuzzFeed News no ha podido confirmar que el niño de la imagen sea Rittenhouse.

BuzzFeed News se ha comunicado con el Departamento de Policía de Lindenhurst para comentar sobre la eliminación de estas dos páginas.

Rittenhouse también fue cadete de protección contra incendios en el Departamento de Bomberos de Antioch. Su jefe, Jon Cokefair, confirmó que Rittenhouse era parte del programa, que dijo que se suspendió desde marzo debido al COVID-19 . El programa, impartido por bomberos, introduce a los estudiantes de secundaria a una carrera en la lucha contra incendios. “Nuestras armas son hachas y mangueras contra incendios. No tenemos ningún tipo de entrenamiento en armas de fuego ni nada por el estilo ”, dijo Cokefair, quien se negó a comentar sobre los cargos de Rittenhouse.

En su página de Facebook ahora eliminada, se ve a Rittenhouse posando con un rifle estilo AR-15 sobre las palabras "Blue Lives Matter". Casi todas sus publicaciones públicas en Facebook están relacionadas con el movimiento, incluidas dos publicaciones en memoria de los oficiales que fueron asesinados en el cumplimiento del deber. El 22 de diciembre de 2018, pidió a sus amigos que hicieran una donación a "Humanizing the Badge", una "organización sin fines de lucro que busca forjar relaciones más sólidas entre los agentes del orden y las comunidades a las que sirven".

Sus páginas de redes sociales indicaron que tuvo acceso a al menos dos tipos diferentes de armas antes del martes. Un video publicado en una de sus dos cuentas de TikTok el 21 de julio lo muestra armando lo que parece ser el rifle que aparece en la imagen de su perfil de Facebook. En dos videos publicados el 13 de agosto, se muestra a él y a un amigo disparando un arma que identifica como una escopeta de calibre 12. En estos videos, Rittenhouse lleva una gorra al revés con una imagen de la bandera estadounidense que parece ser el mismo sombrero que usó el tirador.

Rittenhouse escribió “BLUE LIVES IMPORTA 🔵” y “Trump 2020 🇺🇸 🇺🇸” en su biografía de TikTok.

Los videos tomados el martes por la noche parecen mostrar a Rittenhouse corriendo por las calles con un arma grande mientras se abría paso entre los manifestantes, que se habían reunido para exigir justicia para Blake. Justo antes de la medianoche, la policía de Kenosha dijo que tres personas recibieron disparos en la esquina de 63rd Street y Sheridan Road, y señaló que "los investigadores están al tanto del video en las redes sociales que circula sobre el incidente".

En un videoclip , se ve a un oficial de la ley en un camión blindado entregando una botella de agua a alguien que se cree que es Rittenhouse. En un video separado , un hombre que se cree que es Rittenhouse dice que fue "rociado con gas pimienta por una persona en la multitud" y que estaba listo para defender la propiedad.

En un video presuntamente tomado después de los disparos, un hombre armado, que parece ser Rittenhouse, camina directamente hacia cuatro vehículos policiales , sosteniendo su arma y sus brazos en alto. Se puede ver a personas gritando a la policía que acababa de dispararle a alguien, pero los vehículos policiales pasan al hombre armado y no lo detienen. Cuando se le preguntó sobre el video el miércoles, el alguacil del condado de Kenosha, David Beth, dijo que en esas situaciones la policía tiene una "increíble visión de túnel" debido a los ruidos fuertes, "hay gritos, gritos y cánticos", y no podía explicar por qué no lo detuvieron. .

Durante una conferencia de prensa el miércoles, Beth dijo que un grupo de vigilantes armados le había pedido que delegara a los ciudadanos para permitirles ayudar a las fuerzas del orden durante las protestas. Refiriéndose a los tiroteos que mataron a dos personas, Beth dijo: "Creo que eran parte de este grupo que quería que yo los sustituyera".

Según los registros judiciales, Rittenhouse compareció en el Tribunal de Circuito del Condado de Lake el miércoles y volverá a comparecer ante el tribunal el viernes para una audiencia de extradición.

(Tomado de BuzzFeedNews.com)