AZVISION.AZ entrevista al Dr. Dalsy Torres Ávila : “Estamos listos para quedarnos aquí mientras el gobierno y el pueblo de Azerbaiyán lo necesiten”

Como se informó, un equipo médico de 115 médicos llegó a Azerbaiyán desde Cuba el 13 de julio para combatir la pandemia de coronavirus.

En una entrevista exclusiva con Azvision.az, el jefe de la Brigada médica cubana, doctor Dalsy Torres Ávila respondió varias preguntas sobre la situación epidemiológica actual en Azerbaiyán, las medidas para combatir el virus mortal y el trabajo por hacer de la Brigada.

Presentamos la entrevista:

-En primer lugar, proporcione información sobre usted y el equipo médico que dirige.

- Soy especialista en medicina interna, además de médico de cuidados intensivos. He estado trabajando en este campo durante 26 años. Al mismo tiempo, trabajo en el sistema de gestión. El equipo médico se llama Henry Reeve. La brigada fue creada por Fidel Castro para ayudar a los médicos a trabajar en condiciones especiales, especialmente en áreas con desastres o epidemias severas. La creación de la brigada médica se remonta a 2005, cuando comenzó la lucha contra el huracán Katrina. Sin embargo, nuestro ascenso al nivel internacional se produjo después del terremoto en Argelia, en 1962. Además, nuestro equipo ha ayudado a personas durante desastres naturales en muchos países, incluidos terremotos, epidemias y ciclones tropicales. Nuestra brigada fue reconocida por su trabajo contra la propagación del ébola en África.

En la actualidad, nuestro contingente se centra en la lucha contra el coronavirus. El contingente consta de un total de 44 brigadas y ya opera en 32 países. Después de que el virus se convirtió en una pandemia y se extendió ampliamente en Azerbaiyán, las autoridades del país hicieron un llamado al lado cubano para que nuestra brigada venga aquí y combata el virus. Nuestro trabajo es proporcionar asistencia metodológica tanto a los pacientes como al personal médico. Nuestro equipo está formado por 115 profesionales. Tienen una amplia experiencia en este campo. Todos ellos son profesionales de alto nivel.

Más del 60 por ciento del equipo médico son mujeres, y más del 40 por ciento de los médicos ya han servido en misiones anteriores. El grupo incluye especialistas en medicina interna, especialistas en enfermedades infecciosas, cardiólogos, neurólogos, otorrinolaringólogos, médicos de cuidados intensivos, fisioterapeutas, especialistas en rehabilitación, técnicos, bioingenieros, rayos X, higiene y epidemiólogos. Así, juntos llevamos a cabo el trabajo de la brigada a un alto nivel.

- Usted dijo que el equipo médico incluye no solo epidemiólogos, sino también especialistas en varios campos. ¿Todos se necesitan para la lucha contra el virus?

- Todos en la brigada están altamente entrenados en la lucha contra el coronavirus. La COVID-19, causada por el virus del SARS, afecta sistemáticamente a todo el cuerpo humano. Por lo tanto, el equipo está formado por muy buenos especialistas que conocen como el cuerpo puede reaccionar frente a cualquier efecto del coronavirus. La lucha contra la enfermedad debe ser multifacética, y en la lucha contra las enfermedades internas, la higiene, la epidemiología, las enfermedades infecciosas, los médicos de cuidados intensivos tienen más demanda. Pero como resultado de los efectos secundarios de esta enfermedad, necesitamos un cardiólogo, un neurólogo e incluso un fisioterapeuta y un rehabilitador. Es por eso que hemos organizado una brigada de gran alcance para que podamos responder en cualquier caso.

- ¿Cómo evalúa la situación con el coronavirus en Azerbaiyán y las medidas adoptadas para combatirlo?

- Cuando recibimos la primera información sobre la COVID-19 de parte de las autoridades relevantes de Azerbaiyán y cuando llegamos aquí, nos dimos cuenta de que el plan de acción contra la epidemia del país se implementó de manera muy correcta y de acuerdo con el plan establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En general, el problema en todos los países es que no se tienen en cuenta ciertos riesgos que la enfermedad puede traer a la población, y las personas deben tomar ciertas medidas para prevenir la enfermedad. Desafortunadamente, las personas no tienen en cuenta los factores de riesgo, por lo que es difícil prevenir la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el sistema de atención médica en Azerbaiyán está bastante estructurado y tiene un nivel muy alto de profesionales en la lucha contra el virus. Nuevamente, el principal problema es el cumplimiento de la población con las medidas. Esto todavía no es suficiente, por lo que aún es imposible prevenir la propagación de la enfermedad. Estas medidas incluyen la adherencia a la distancia social, usar una máscara y prestar atención a la higiene, como lavarse las manos con frecuencia. También es importante educar a la población sobre la necesidad de ir al hospital tan pronto como aparezcan los síntomas de la enfermedad. Si esto no se hace, no podremos prevenir la enfermedad, el sistema de salud se sobrecargará. Esto debe hacerse con precisión.

Aunque tiene un sistema de atención médica muy bien organizado, cuando está sobrecargado, ya no podrá administrarlo adecuadamente y enfrentará consecuencias desagradables.

- En la actualidad, como usted dice, para protegerse contra el virus, debe usar una máscara, mantener la distancia social e higiene en todo el mundo. Pero aquellos que cumplen todas estas reglas también se infectan. ¿Necesitas algo más para protegerte?

- Estas son las principales medidas a tomar. En Azerbaiyán, el sistema inmunitario de las personas es tan fuerte que lo toleran ligeramente y, en algunos casos, no presentan síntomas. Desafortunadamente, estas personas salen sin ningún síntoma e infectan a personas con sistemas inmunes debilitados. Las personas con sistemas inmunes debilitados se encuentran en estado grave e incluso son sometidas a cuidados intensivos. Es difícil tratar con tales pacientes. Por lo tanto, la implementación de todas estas medidas es una condición importante para que podamos detener la transmisión de la enfermedad.

- ¿En qué hospitales trabaja el equipo médico? ¿Y de qué maneras diferentes luchan contra la enfermedad?

- Actualmente, operamos en 2 hospitales: Centro Médico Clínico No. 1 (Semashko) y Hospital de Aduanas.

En cuanto al método de tratamiento, los médicos azerbaiyanos actúan de acuerdo con el protocolo aplicado por la OMS, y este protocolo es generalmente el mismo en todo el mundo. Este es el mismo protocolo que utilizamos y no hay diferencias especiales.

El mayor problema es que los pacientes en Azerbaiyán llegan tarde a la consulta médica. Asisten 5-7 días después de los primeros síntomas de la enfermedad, que ya es demasiado tarde. La derivación tardía de pacientes conlleva dos consecuencias negativas: primero, infectan a más personas porque a menudo pierden tiempo. Además de la infección, el tratamiento se retrasa debido a un inicio tardío. Por lo tanto, necesitan un tratamiento más prolongado e intensivo. Si se hace a tiempo, no dará lugar a complicaciones. Una de las principales razones de nuestro éxito en Cuba es que luchamos contra la enfermedad en una etapa temprana. Estamos buscando a cualquier paciente infectado. Incluso si la prueba no es positiva, si hay alguna duda, la aislamos y la mantenemos bajo observación. Si se produce un agravamiento, podemos tomar medidas inmediatas.

- Afirman que a veces las respuestas a las pruebas son incorrectas. ¿Se ha registrado una situación similar en Cuba, así como en otros países?

- Hay tres puntos principales en la detección de la COVID-19: el primero epidemiológico, el segundo clínico, el tercero el laboratorio. Cada elemento es diferente. Epidemiológicamente, es importante determinar si un paciente o sospechoso de coronavirus está relacionado con un paciente con COVID-19. Luego miramos sus manifestaciones clínicas, si hay algún síntoma, lo tenemos en cuenta. Tercero, el laboratorio es una prueba de PCR en tiempo real que ya muestra resultados allí. El problema es que la prueba de PCR muestra los síntomas de la enfermedad y se realiza al tercer día. En algunos países se lleva a cabo dentro de las 24 horas. A veces, el resultado de la prueba en ese laboratorio puede no ser correcto, lo que no significa que el paciente sea negativo, incluso si es negativo. Quizás todavía está en su primera etapa..

Hay profesionales preparados en las pruebas de PCR en Azerbaiyán, y hay un laboratorio de alto nivel. El principal problema es implementar los tres puntos en los pacientes que sospechamos. El resultado de la prueba en el laboratorio debe ser negativo, pero debe haber síntomas en la indicación epidemiológica o clínica. Por lo tanto, mantenemos al paciente bajo observación y, si es necesario, repetimos la prueba para hacer un diagnóstico.

- Cuba casi ha superado el virus. ¿Cómo lograron esto?

- Preparamos un plan para combatir el virus en enero después de que fue declarado. El plan se basó en la prevención y el control de enfermedades. Seguimos de cerca las recomendaciones de la OMS. Registramos las primeras 3 infecciones en marzo, y estábamos listas para ello. La gente también se iluminó. Estas son las principales razones de nuestra victoria. Siempre hemos prestado atención a los problemas logísticos. Hemos traído camas adicionales y respiradores a los hospitales. Inmediatamente aislamos a los sospechosos, independientemente de si el resultado fue negativo o positivo. Puedo citar a Italia y España como ejemplos de países que no siguen las reglas que he enumerado, donde la epidemia ha alcanzado un nivel muy alto debido a la falta de medidas estrictas. Lo mismo sucedió en Brasil.

Además, me gustaría señalar dos puntos principales. La industria biofarmacéutica está muy desarrollada en nuestro país, y 15 de los 18 medicamentos utilizados para tratar la enfermedad se fabrican en Cuba. Se usan no solo en el tratamiento sino también en la prevención. Fortalece el sistema inmune, reduce la probabilidad de infección. Interferón: los medicamentos alfa y beta también se usan ampliamente en China. Hay otro medicamento que ayuda a mejorar la condición de los pacientes infectados y agravados. Gracias a estas medidas, solo hemos perdido 87 de 2.400 pacientes infectados, y el resto se ha recuperado.

Cuba tiene 9 médicos por cada 1,000 personas, que es la tasa más alta del mundo. Esto nos permite crear brigadas y proporcionar servicios médicos a otros países. Azerbaiyán, un país hermano, se encuentra entre ellos.

- ¿Utiliza medicamentos cubanos durante el tratamiento en Azerbaiyán?

- Cada país tiene un organismo que regula el uso de medicamentos. También existe en Azerbaiyán. A pedido de las autoridades de salud de Azerbaiyán, hemos traído muestras de medicina cubana a Bakú. Todavía estamos dando los primeros pasos de coordinación, y estoy seguro de que si estos medicamentos se usan en el tratamiento, especialmente en pacientes críticos, darán resultados muy positivos.

- Hay pronósticos de que el virus tendrá una nueva ola en el otoño. ¿Cuál es su pronóstico, cuánto tiempo puede durar el virus?

- La COVID-19 es una enfermedad nueva, la estamos estudiando juntos. Cuando se anunció el virus por primera vez, la comunidad médica no sabía qué hacer, pero aprendimos mucho en seis meses. Todavía estamos en una etapa en la que tenemos información sobre cómo se está desarrollando, pero la comunidad de la salud no ha podido entenderla completamente. Debido a que no sabemos cómo cambia el virus, cómo se comportará. La investigación está en marcha. Muchos países están tratando de desarrollar vacunas. En cuanto a la nueva ola, de hecho, no es correcto conectarla con algún punto, otoño. En muchos países, incluido Azerbaiyán, después de completar con éxito la primera ola, hubo una sensación de alivio entre la población, y la siguiente ola comenzó porque no siguieron las reglas necesarias. El principal problema tanto de Azerbaiyán como de otros países es que no se siguen las reglas necesarias entre la población. Por lo tanto, no podemos conectar la segunda ola con ningún capítulo o tiempo.

- ¿Se puede relajar la cuarentena ahora, dadas las cifras? Además, ¿recomiendas abrir las playas?

- Azerbaiyán tiene su propio plan de acción. Mirando la situación actual, la infección diaria está disminuyendo. Sin embargo, para Azerbaiyán, con una población de 10 millones, hay más de 300 infecciones. Quiero enfatizar una vez más que la distancia social, las máscaras, la higiene, ir al hospital tan pronto como se sienten los síntomas son elementos importantes para prevenir una epidemia.

Debemos adaptarnos a una nueva forma de vida. En cuanto a las playas, no se trata de abrirlas, sino de la implementación de las medidas que hemos enumerado. Si se abre la playa y no se siguen las medidas, la infección aumentará.

- ¿Cuánto tiempo permanecerá el equipo médico en Azerbaiyán y si se planifican trabajar en las regiones?

- Estamos listos para quedarnos aquí mientras el gobierno y el pueblo de Azerbaiyán lo necesiten. En cuanto a las regiones, hemos trabajado en muchas regiones, hemos luchado contra terremotos, tormentas, ébola, cólera. Los azerbaiyanos pueden contar con nosotros.

- ¿Considera que el tratamiento en el hogar es efectivo? ¿Se ha utilizado este método en Cuba?

- No apoyamos la automedicación y el tratamiento en el hogar de personas infectadas con COVID-19. Infectan a otros al quedarse en casa. La situación actual en Azerbaiyán, el número de personas infectadas permite que todos reciban tratamiento en un hospital. No sabemos lo que depara el futuro. Si se controla la epidemia, nuestra política actual es tratar a todas las personas infectadas en los hospitales.

- Gracias por la entrevista.

- Doy las gracias al gobierno y al pueblo de Azerbaiyán, nos dieron una cálida bienvenida aquí, estamos muy satisfechos con la actitud del pueblo. Todos en el hospital son muy cálidos y agradecidos por nuestra presencia. Nos da mucha energía positiva. Repito que estamos listos para permanecer aquí mientras el gobierno y la gente lo necesiten. No le dejaremos a medio camino.

(Tomado de Cubaminrex)