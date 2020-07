María Caridad Colón: “Volví a ganar, como en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980”

“Sentí los mismos nervios que cuando recibí la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Un momento me recordó el otro. Regresé 40 años atrás al círculo de lanzamiento para, en el primer intento, soltar la jabalina sobre los 68.40 metros. Creo que gané otra vez la competencia”, confiesa a Cubadebate, María Caridad Colón, tras ser seleccionada este viernes como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), con 88 votos a favor de su nominación.

“Es un acontecimiento muy importante para mi carrera, que reconoce mi trayectoria y sacrificio en el deporte. Tiene la misma dimensión que ese título que me convirtió en la primera mujer latinoamericana en conquistar la gloria olímpica.

“Esta selección me honra”, prosiguió. “Al saber que fui la que más votos obtuvo siendo mujer, cubana y entre tantas personalidades y atletas de calidad. Es la continuidad de mi sueño olímpico, ahora desde la función de supervisar a otros que como yo, ansiaron escalar a lo más alto del podio.

“Ya muchas personas me han felicitado”, comenta optimista vía telefónica. Los primeros, por supuesto, fueron el presidente del Comité Olímpico Cubano (COC) Roberto León Richards y el vicepresidente Ruperto Herrera, quienes junto a la prensa deportiva me dieron la noticia esta mañana en la sede del COC.

“En Santo Suárez, reparto donde vivo en el municipio 10 de Octubre, varios vecinos estaban al tanto de la decisión del Comité, a pesar de que se hiciera de manera virtual, debido a la pandemia, pero ya te digo, el resultado ha sido increíble”, afirmó.

La baracoense, tan certera en lanzamientos como en criterios, asegura que nunca se ha propuesto romper reglas, pero los azares de la vida y caprichos del deporte le han hecho marcar pautas:

“Cuando fui la primera mujer latinoamericana en obtener un oro olímpico. No me lo propuse. Mi meta era alcanzar una medalla y luego ir por el oro. Después que la obtuve, fue que me enteré de ese hazaña y ahora en este caso, la selección no me cogió por sorpresa porque sabía que estaba nominada, pero no me imaginaba en el COI”, dijo entre risas.

“El saber que soy la primera mujer cubana en ocupar este puesto me impone nuevos retos. Lo más importante es que si se ha confiado en mí para asumir esta tarea, haré lo mejor posible por el deporte como lo he hecho hasta hoy”, concluyó.

Principales resultados deportivos de María Caridad Colón

Oro en los Juegos Olímpicos de Moscú , 1980.

Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín, Colombia 1978; La Habana, Cuba, 1982 y Santiago de los Caballeros, República Dominicana ,1986.

Primer lugar en los Juegos Panamericanos de San Juan, Puerto Rico 1979 y en Caracas, Venezuela 1983.

Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Indianápolis, Estados Unidos, 1987.

Otros cubanos que han sido miembros del COI

Porfirio Franca (1923-1938) Miguel Ángel Moenck y Peralta (1938-1969) Manuel González Guerra (1973-1993) Reynaldo González (1995-2015) *Anteriormente otra cubana Yumilka Ruiz fue miembro de la Comisión de Atletas del COI durante dos ciclos olímpicos (2008 a 2016)

En video, María Caridad Colón