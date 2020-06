VALIENTES: Lombardía y La Habana, conectadas en zona roja (+ Fotos)

El 19 de marzo Yaser Castillo y Sailit Travieso salieron de su casa en Playa para trabajar en el cuerpo de guardia del hospital Naval. Cuba apenas reportaba sus primeros casos de COVID-19. Días antes habían visto en televisión las imágenes de los carros militares transportando los ataúdes de los fallecidos en el norte de Italia.

En 48 horas el doctor Castillo se subiría por primera vez en su vida a un avión y partiría al epicentro de la pandemia, sin fecha de regreso y sin experiencia internacionalista anterior. En menos de un mes, la doctora Travieso entraría a trabajar a zona roja durante algunos de los 17 días más duros de la lucha contra la enfermedad en Cuba.

Salir de la oficina del director y bajar al cuerpo de guardia a contarle la noticia a su esposa, fue lo primero que el especialista en Neumología haría en aquellas 48 horas. “Le dije: ´Estoy propuesto, pero aún no es seguro. Voy para la casa. Me dijeron que estuviera listo´”, cuenta Yaser en la sala de su casa, tres meses después y a solo dos días de salir de cuarentena.

“Cuando me lo dijo aún me quedaba la esperanza porque el Naval estaba designado para enfrentar la COVID-19. Pero cuando llegó a la casa me llamó y me dijo que sí. Se me cayó el mundo encima porque miedo tenemos todos, el miedo existe. Era la región de Lombardía, donde fallecían miles de personas diariamente. Lo que siempre le dije fue: ´cuídate, cuídate´”, dice Sailit.