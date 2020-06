Fidel: “Las palabras siempre inteligentes, serenas, revolucionarias y dulces de Vilma” (+ Fotos)

Vilma dijo en una ocasión que siempre recordaba el día en que Fidel le preguntó su opinión sobre algunas acciones que estaba llevando a cabo el M-26-7 con el Ejército Rebelde, sin siquiera pertenecer ella a la Dirección. No sería esta la única vez que el líder de la Revolución contaría con ella. Fue, sin embargo, la pauta que marcó el camino. Escucharla fue parte siempre de su rutina: “Con emoción y optimismo escuchábamos las palabras siempre inteligentes, serenas, revolucionarias y dulces de la compañera Vilma Espín”, dijo una vez.

Vilma, con su voz dulce y pausada, pero firme, “la que no se inmutaba ante peligro alguno”, orientaba tareas, daba el consejo necesario, compartía experiencias y anécdotas que ayudaban a mujeres y hombres a ser mejores personas, no solo en el trabajo, sino en la propia vida.

Fidel no solo fundó la Federación Mujeres Cubanas y los Círculos Infantiles junto a Vilma, sino que fue un paladín en defensa del universo femenino, de que existiera la igualdad de género, del empoderamiento de las féminas en la vida económica, política y social.

“Yo estoy seguro que un día como hoy Vilma estaría muy contenta porque estaría viendo cómo sacrificó su vida. Todo el que muere luchando por la Revolución va dejando energía en el camino”, dijo Fidel en 2016.

En el aniversario 13 de su fallecimiento, Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas recuerdan fotos y fragmentos de la reflexión que escribiera el líder histórico de la Revolución, “Las luchas de Vilma” al momento de su muerte.

Vilma ha muerto. No por esperada la noticia dejó de golpearme. Por puro respeto a su delicado estado de salud nunca mencioné su nombre en mis reflexiones.

El ejemplo de Vilma es hoy más necesario que nunca. Consagró toda su vida a luchar por la mujer cuando en Cuba la mayoría de ellas era discriminada como ser humano al igual que en el resto del mundo, con honrosas excepciones revolucionarias.

No siempre fue así a lo largo de la evolución histórica de nuestra especie, que la llevó a ocupar el papel social que le correspondía como taller natural en que se forja la vida.

En nuestro país la mujer emergía de una de las más horribles formas de sociedad, la de una neocolonia yanqui bajo la égida del imperialismo y su sistema, en el que todo lo que el ser humano es capaz de crear ha sido convertido en mercancía.

Desde que surgió en la lejana historia lo que se llamó la explotación del hombre por el hombre, las madres, los niños y las niñas de los desposeídos soportaron la mayor carga.

Las mujeres cubanas trabajaban en los servicios domésticos, o en tiendas de lujo y bares burgueses, donde además eran seleccionadas por su cuerpo y su figura. Las fábricas les asignaban los trabajos más simples, repetitivos y peor remunerados.

En la educación y la salud, servicios que se prestaban en pequeña escala, su imprescindible cooperación era realizada por maestras y enfermeras a las que solo ofrecían un nivel medio de preparación. La nación, con 1 256,2 kilómetros de extensión, contaba únicamente con un centro de educación superior ubicado en la capital, y más adelante, con algunas facultades en centros universitarios de otras 2 provincias. Como norma solo podían estudiar en ellas jóvenes procedentes de familias con ingresos más altos. En muchas actividades ni siquiera se concebía la presencia de la mujer.

He sido testigo durante casi medio siglo de las luchas de Vilma. No la olvido en las reuniones del Movimiento 26 de Julio en la Sierra Maestra. Fue enviada finalmente por la dirección de este para una importante misión en el Segundo Frente Oriental. Vilma no se inmutaba ante peligro alguno.