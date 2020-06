VALIENTES: Irina, en busca de un sistema diagnóstico para la COVID-19

Irina Valdivia Álvarez se graduó en el IPCVE Vladimir Ilich Lenin en 1983 (Graduación 9). Es licenciada en microbiología y doctora en ciencias de la salud, tiene 55 años y es la vicedirectora del Área de Desarrollo y Producción de Pruebas-Diagnóstico en el Centro de InmunoEnsayo (CIE). Allí se ha desarrollado un notable esfuerzo, una hazaña laboral, una consagración total en función de obtener un medio diagnóstico para el Sars Cov-2, que pueda ser extendido a todo el país mediante la tecnología SUMA desarrollada en el CIE. Les proponemos conocer la historia de Irina, quien encabezó este pequeño equipo de trabajo, al que mucho le agradecemos:

“El proceso normal del desarrollo de una prueba para diagnóstico, del tipo que hacemos en nuestro Centro, nunca va ser menor de seis meses. Después de eso lleva una serie de pruebas de estabilidad, de reproductividad, una serie de cosas que hay que hacerle a las pruebas, que hace que el tiempo se extienda incluso por un año más, antes de que se obtenga el registro para su producción.

Nosotros somos un grupo de cuatro especialistas todos con experiencias en el desarrollo de pruebas de la tecnología SUMA para diagnóstico y estábamos conscientes de que era necesario contar con esa prueba en el menor tiempo posible, por tanto… todos fuimos conscientes desde el primer instante de que debíamos consagrarnos literalmente hablando a esta función.

Hicimos el diseño de todas las pruebas que se podían evaluar, de acuerdo a las materias primas con qué contábamos y de esta forma diariamente nosotros nos reuníamos y determinábamos qué se iba a hacer en esa jornada y dividíamos que iba ser cada cual y nos poníamos en función de eso, sin horario, o sea podíamos estar dentro del laboratorio, siete horas, ocho horas sin salir de ahí trabajando constantemente, salíamos, nos dábamos un baño, comíamos algo y volvíamos entrar y bueno realmente pienso que si las cosas no se hubieran hecho de esta forma, hubiera sido muy difícil que se obtuvieran los resultados esenciales y necesarios para validar si la prueba que estás haciendo es correcta o no, en el poco tiempo en que se hizo.

Realmente nosotros entramos por primera vez al laboratorio el día 4 de abril y el 4 de mayo estaba nuestro estuche validándose en los laboratorios del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, Centro de Referencia Nacional, la entidad que está llamada a evaluar lo que habíamos hecho. Entonces, realmente fue así, un mes y algo porque después tuvimos que acometer entonces el escalado de la producción y la producción de los primeros 690 estuches, si no se hubiese hecho así, si no se hubiese adoptado esta forma de trabajo, no hubiese sido posible alcanzar los resultados que se alcanzaron.

En cuanto a la vida personal sí se sufre alguna alteración durante este tiempo en que nos hemos mantenido aquí. Yo no estoy exenta de las tareas cotidianas que cualquier mujer debe hacer, comprar las cosas que hacen falta para la casa, llevar una vida familiar más o menos organizada; en este sentido, mi familia ha tenido que crecerse, toda la familia ha apoyado para compensar de alguna forma el espacio que he tenido que dejar vacío durante este tiempo.

Todo nuestro esfuerzo y todas nuestras energías y conocimientos tenían que estar en función de esto y es lo que hemos hecho, hemos priorizado esta tarea por encima de todo…pero todos hemos trabajado siempre en ese sentido. Cuando hace falta darle prioridad a una cosa de trabajo que tiene que salir, no escatimamos tiempo ni esfuerzos, no es nada nuevo, es algo que hemos venido haciendo constantemente durante nuestra vida en estos 32 años en el CEM, ahora un poco más intenso porque fueron semanas sin salir de acá, durmiendo aquí, las poquitas horas que se dormían, no salíamos a nada, porque era de entrar al laboratorio cuantas veces fuera necesario para todas las actividades de desarrollo del Diagnosticador como tal, tienes que entrar con una indumentaria que ya una vez que te la pongas, no vas a estar quita y pon constantemente para salir a hacer algo y porque tratábamos de que cuando entrábamos a hacer la mayor cantidad de pruebas posibles, nos diera la información necesaria para tomar las decisiones correctas y poder desarrollar el Diagnosticador en el menor tiempo posible.

El día de mi cumpleaños era el día que concluía la producción del primer lote de prueba, del lote que se llevaría al IPK para la validación externa de la prueba y realmente no tuve mejor obsequio que ese, no había ni mucho tiempo para sentarse a pensar, a reflexionar, ni mucho menos para estar un poco melancólica, lo que sí nos dio mucha satisfacción que casualmente fuera el primero de mayo, pues no estuve con mi familia; pero recibí todo el apoyo de mis compañeros, sus felicitaciones.

Yo pienso que todo el trabajo que cualquier profesional hace en Cuba es una manera de saldar su deuda con este país, con esta Revolución, con este sistema social que hemos seleccionado nosotros para vivir y que defendemos. La educación en Cuba es totalmente gratis y esto no es un eslogan, es una oportunidad y yo invito a todo cubano que la aproveche al máximo, realmente es muy reconfortante para una persona que estudió, y que ejerce la profesión que le gusta, poder reflejar de alguna forma, en el producto que sale de tus manos, todo el caudal de conocimiento que has adquirido durante toda la vida sin que te hayan pedido algo que no sea tu esfuerzo y entrega.

Yo lo he percibido así durante todos los años que mi vida se ha desarrollado aquí, esta es mi familia y esta es mi casa, llevo muchos años en este lugar, aquí conocí a mi novio, me casé, tuve mis hijos, mis hijos se hicieron grandes profesionales también, sí, todo ha pasado aquí en este entorno con estas gentes que son mi familia y entre estas paredes que las reconozco como mías. Y, entonces, realmente es lo que siento y es lo que puedo expresar y estoy totalmente convencida de que nos tocó a los cuatros seres humanos llevar a cabo la tarea y entrar al laboratorio, desarrollar la prueba en cuatro semanas; pero igual lo hubieran hecho otros cuatro seres humanos de este Centro, porque tenemos materia prima suficientemente buena para eso, en lo que a calidad humana y a profesionalidad respecta”.

(Tomado del Sitio en Facebook de Mundo Latino)