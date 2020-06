VALIENTES: Conversando con Belinda

Sin saberlo, seguramente había coincidido con ella en una plaza en una reunión de padres en el IPVCE Vladimir Ilich Lenin; pero conocer a Belinda Sánchez Ramírez fue deslumbrante. Ella es bioquímica, directora de Inmunobiología del Centro de Inmunología Molecular (CIM), institución que junto a otras del Grupo Biocubafarma contribuye a combatir la pandemia aportando sus medicamentos, especialmente para disminuir la letalidad de la COVID-19, lo cual se va alcanzado con resultados notorios. Solo mostraremos ahora un fragmento de nuestra conversación con Belinda, pues fueron muchos los temas abordados y regresaremos con ellos en nuevas publicaciones:

“Nuestra generación está muy conectada con el resto del mundo y yo creo que estamos viviendo momentos muy tristes, porque uno fue viviendo, incluso antes de que llegara a Cuba, la cantidad de personas, muchas personas como tú y como yo, que se estaban muriendo, algunas sin poder ir a un hospital, médicos que estaban sufriendo por tener que escoger a qué pacientes trataban y a qué pacientes no, y eso sicológicamente nos ha afectado, ha sido un choque, ha sido muy fuerte, como te duele ver un niño que muere en África de hambre que mucha gente ni se acuerda.

Yo creo que siempre tuvimos la tranquilidad de que aquí algo así no debía ocurrir, no nos podía ocurrir, no porque seamos mejores que nadie, no creo que Cuba tenga que pensar que es el ombligo del universo, ni nada de eso, simplemente estamos en una sociedad diferente y estamos organizados de manera diferente, porque tú tienes desde un Médico de Familia, hasta un policlínico cercano, el país que más médicos percápita tiene en el mundo es Cuba. Nos tenemos que sentir más seguros, por tanto, siempre había una tranquilidad de que eso así de esa manera no nos podía pasar; pero también estaba el susto de que esos países tienen también algunos muy buenos médicos, es decir, a lo mejor no están organizados con un sistema de salud igual que el de nosotros; pero tenían muy buenos médicos y que la gente en terapia intensiva muriera era muy fuerte, porque es que te estás enfrentando a algo que es nuevo, que no se sabe cómo manejar, entonces yo creo que ese susto inicial –que además no es que haya dejado de existir, sigue la preocupación de que la gente no llegue a enfermarse porque si se enferman puede llegar a grave–crítico o pueden fallecer–, esa preocupación inicial que teníamos nos marcó a todos, creo que fue muy fuerte y ha sido muy triste.