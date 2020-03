Borroto y su tropa al preolímpico de béisbol

En poco más de una semana, la selección nacional de béisbol estará jugándose en Arizona, Estados Unidos, su segunda oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos tras no poderlo conseguir el pasado noviembre en el torneo Premier 12. El reto suena más escabroso y difícil que en la lid asiática, pero el mentor Miguel Borroto y varios de los integrantes andan muy motivados.

Más de una interrogante sobre la posible alineación abridora, el estado de salud de Alfredo Despaigne, el manejo del pitcheo y cómo poder avanzar entre los dos primeros del Grupo junto a Venezuela, Canadá y Colombia movieron el diálogo con el director del conjunto y algunos peloteros.

Antes del compromiso en tierra estadounidense, el conjunto viajará este viernes 13 de marzo a México, donde sostendrán partidos preparatorios contra Olmecas de Tabasco (14 y 15), Leones de Yucatán (16), y Piratas de Campeche (17 y 18).

Borroto: “La historia la hacen los hombres”

—La composición final del equipo dejó pocos cambios respecto al Premier 12 (solo seis jugadores) y dos exclusiones bien polémicas: Freddy Asiel y Yosvani Peñalver.

—Freddy Asiel es un hombre que el equipo lo necesita cuando está en forma competitiva. Desgraciadamente no logró esa forma y ese muchacho, Brayan Chi, lo hizo excelente con Industriales, en los play off a estadio lleno, y en el panamericano sub 23. Él se ganó esta gran oportunidad.

En el caso de Peñalver lo explicamos en la conferencia de prensa, Yoelkis Guibert es más completo y se ajusta más al juego dinámico que pretendemos hacer, aunque el capitalino lució muy bien en la preparación.

Nosotros apreciamos que hay muchos jóvenes tocando a las puertas del equipo Cuba, pero no se puede hacer una renovación total a días de iniciarse el certamen. Hay que tener en el equipo una mezcla de experiencia y juventud. Al final, la historia la hacen los hombres.

—¿Lázaro Blanco se mantiene como el abridor para el primer juego contra Venezuela el domingo 22. ¿Han podido scautear algo a los contrarios?

—El béisbol profesional en Venezuela gira todo alrededor de la Liga Invernal de ese país, específicamente de los equipos que disputan ir a la Serie del Caribe. Por la información con que contamos presentarán una selección competitiva y con excelente cuerpo de lanzadores.

En este tope venidero por México la mayoría de pítcheres que enfrentaremos son de Venezuela y deben estar en el preolímpico. Mantenemos a Lázaro Blanco contra ellos porque es la primera carta de nuestro staff y además le ha lanzado bien a los venezolanos en Series del Caribe, con varias victorias”.

Mucho se ha especulado sobre una probable lesión de Despaigne. ¿Qué puede informar al respecto?

Cuando lleguemos a México tendremos que reunirnos con él (colectivo técnico y médicos) para evaluar el estado de salud de todos los jugadores que están en la Liga Profesional de Japón. Despaigne ya está allá, al igual que el resto de los muchachos.

Yo insistí en que Despaigne estuviera en el equipo, pero vamos a ver en qué forma deportiva se encuentra y evaluar la lesión para preservarlo. Si los médicos dictaminan que no puede batear lo cambiaremos, pues tenemos a cuatro atletas visados, que lo hicimos pensado en el desconocimiento que teníamos sobre la forma deportiva de los jugadores en Japón. Todo se decidirá allí, con la tríada médica y el propio atleta, que no saldrá a jugar si no está en plenitud de forma.

Soy de los que defiende la teoría que si juegan 10 meses en una liga de tanta calidad competitiva como la japonesa no podemos seguirlo sometiendo a eventos internacionales si no están en forma deportiva, porque el pueblo los ve y sufre. Ya nos ha pasado otras veces…

—¿Posibles cambios en la alineación titular?

—Pensamos en algunos cambios en la alineación aunque estén los mismos hombres titulares del Premier 12. Por ejemplo, César Prieto será el primer bate y Roel Santos el noveno.

Yordanis Samón defendería la primera base y ocuparía el segundo turno porque es uno de los hombres que menos conecta para doble play y sabe batear para todos los ángulos del terreno. Si uno de estos tres hombres: Cepeda, Gracial y Despaigne se resienten alguna lesión, entonces Samón ocuparía un turno de mayor importancia.

—¿Gracial se mantendría como jardinero derecho?

—Sí. Para buscar fuerza y ataque dentro del equipo Gracial tiene que estar en el jardín derecho. Alexander Ayala, por su empuje, fuerza y defensa excelente, estará en tercera. Mantendríamos a Arruebaruena en el campo corto y a Alarcón como receptor abridor porque vamos a buscar primero ofensiva, producir carreras. Él sabe que debe buscar más concentración, pero hay un psicólogo trabajando en eso con él. Llevamos a Frank Camilo Morejón para defender en los momentos que más se necesite.

—¿Coincide que el primer partido contra Venezuela es clave?

—Decisivo por la connotación que puede tener. De los tres primeros juegos si pierdes arrancando el torneo te obligaría luego a jugar perfecto, de 2-2, es decir estarías contra la pared. Le hemos hablado mucho al equipo de ese partido, que pudiera incluso sacarnos de las opciones del último preolímpico en Taipei de China, para el que hay quedar segundo o tercero en esta justa”.

Repasemos entonces ¿cómo afrontar Canadá?

Carlos Juan Viera Debe ser el abridor porque le lanza bien a la tanda de zurdos temibles que tienen ellos. Además, posee una variabilidad de ángulos de salida que le hace daño a los bateadores.

—¿Y contra Colombia?

—Josimar Cousin puede ser el abridor, pero sin descartar a Brayan Chi o Yariel Rodríguez si no lo usamos antes (está sobre las 98 millas) y hasta Yamichel Pérez pudiera ser una opción.

Es bueno decir que tenemos tres relevos de lujos: Moinello, Raidel Martinez y Andy Rodríguez, este útimo ya no es hombre de 90 millas, sino entre 95 y 96, con mas concentración y recursos técnicos.

Declaraciones de jugadores

Lázaro Blanco: (lanzador)

“Es otra vez una enorme responsabilidad, pero te puedo asegurar que Blanco está como nunca. He aumentado un poco la velocidad hasta 90 y 92 millas.

“Además, tengo el peso corporal ideal, pues he rebajado alrededor de ocho libras y me siento mejor.

“He lanzado varias veces contra Venezuela y los he dominado. A sus bateadores también los conozco”:

Brayan Chi (lanzador):

“Un gran orgullo para mí estar en este equipo Cuba. Es algo muy bonito y una gran experiencia porque integré las selecciones nacionales en otras categorías más pequeñas.

“Espero que todo salga bien en el preolímpico, paso a paso. Vamos a darlo todo. La dirección del equipo me ha dicho que puedo relevar o abrir en dependencia del rival. En el rol que me pongan quiero aportar al equipo y llegar a unos Juegos Olímpicos”.

Josimar Cousín (lanzador):

“Es un privilegio volver a ponerme este uniforme. Siempre había querido estar y tener alguna responsabilidad.

“Agradezco la confianza de la dirección del equipo y no quiero defraudarlo. Lo importante es lograr la clasificación olímpica.

“Las principales fortalezas de este joven staff es que hay lanzadores de más de 90 millas y la mentalidad ganadora que tenemos. En el Premier 12 nuestra área se vio bien.

“Todos los partidos serán claves porque este torneo es muy corto. El que mejor esté en ese momento es el que logrará la clasificación.

Yamichel Pérez (lanzador):

“Este era un sueño desde pequeño, integrar un equipo Cuba de mayores y voy a tratar de responder lo mejor posible a todas las responsabilidades que se me den.

“Le pido a la afición que confían en mí que voy a seguir haciendo el mismo trabajo que me llevó a ser seleccionado el jugador más valioso de los play off.

“Conmigo han trabajado mucho la parte física porque al principio estaba desajustado por las vacaciones. Ya estoy listo para lanzar entre 5 y 7 entradas.

“Me han dicho que existe posibilidad de que abra un juego, aunque me falta información del contrario porque no conozco a fondo a ninguno de los equipos del preolímpico”.

Dayan García (jugador de cuadro):

“El primer paso fue jugar bien en la Serie Nacional con todos los equipos en que estuve. Esa versatilidad me ayudó para integrar esta selección.

“En realidad me siento bien en las tres posiciones (segunda, tercera y campo corto) y en el tope anterior en México bateé muy bien.

“El equipo tiene una mentalidad ganadora y diferente. Y eso nos gusta a todos. Estamos centrados en ese primer juego contra Venezuela que es muy importante. Podemos pasar a la segunda fase y estamos centrados en ese primer juego”.

