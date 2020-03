Telenovela “Entrega”: Una sorpresa hasta en el final

Unas pocas horas atrás por Facebook, el realizador Alberto Luberta me respondió que SÍ. No se trataba de que había abandonado su filiación al equipo azul (lo que le sugiero a cada rato), sino de que estaba satisfecho con el resultado de Entrega, la primera telenovela que ha dirigido y que ha logrado que sea un espacio seguido por la gran mayoría de los televidentes cubanos. Viendo el capítulo 72 (final), entendí a mi amigo industrialista.

En las recientes semanas, la preferencia por Entrega ha estado unos cuantos puntos por encima de la telenovela brasileña El otro lado del paraíso, programa que en los últimos años había superado en índice de teleaudiencia a su similar cubana.

A principios de febrero, tanto en el Portal de la Televisión como en Cubadebate, lancé esta pregunta: ¿Cuál es su opinión de la telenovela Entrega? Allí escribí que las respuestas de los televidentes serían mi texto conclusivo. Cumplo mi palabra.

En total respondieron 334 televidentes, solo ocho criticaron la puesta, por ejemplo:

Abel Águila: No me gusta nada la novela, ni esta ni las anteriores, considero que el que se dice el protagonista no lo hizo para nada creíble en ninguno de sus roles, ni de profesor, ni marido, ni de hijo, no encajo para nada en estas situaciones, creo que hizo un esfuerzo, pero siempre se quedó menos que a medias. Lo de introducir la historia del asesino a veces pienso que si no se hubiese incorporado no pasaría nada con la novela, para mí no aporta nada a la trama principal, tengo otras consideraciones pero no quiero hacer extenso, la fotografía nada del otro mundo, ni que decir de la dirección de arte paupérrima, el diseño de vestuario y maquillaje ausentes casi totalmente, yo daría 1 de 10. Disculpen la franqueza.

José Luis: Creo que digo también lo mismo tremenda actriz Ileana, bella, carismática, espero que sea algo grande en nuestra TV y Cine, lo de la muda es un cuento chino de telenovelas, nadie cambia ese tipo de Mujer por una Muda.

Yoandy Cervela: Me parece una novela bien entretenida, que aborda temas muy medulares de la sociedad y sobre todo los problemas que se pasan en Cuba en cuanto a educación. Solo creo y no tiene que ver con la telenovela, sino con la edición, de que los capítulos deberían ser de 45 minutos, las historias podrían tener más argumentos y, sobre todo, tener más tacto en el momento de la edición, porque hay escenas que se les va algunos gazapos. Saludos.

Liyen: Pienso que lejos de ser una realidad es una ficción, no me gustan en lo personal los temas que se tratan, hay cosas que no quedan claras, se dan situaciones que pudieran existir en la sociedad cubana pero no del todo.

Adonis: 4 puntos.

W.J.G: No me gusta de la novela la enseñanza sobre los asesinatos y la violación a la mujer, la actuación de la policía muy lenta, y si creo en la actuación de todos los personajes que fue muy buena y el caso especial de Ray Cruz, el profesor, los felicito a todo el elenco y su dirección.

Xiomara: Tres cosas no me gustan de la novela: uno, un asesino que mata 4 personas y nadie lo coge; dos, Patricio se enamora de la hermana de su exnovia; tres, el señor Jefe corrupto que se cree puede comprar a todo el mundo y nadie lo para.

Le agradezco a Militin@ que en Cubadebate dijo: Hasta ahora hay 131 comentarios y uno solamente negativo y que le gustó más la novela anterior, me imagino deba ser familia de actores de la anterior ja ja ja ja, a esta le doy un gran 10.

Los que respondieron por puntos dieron de 9 hacia adelante, hasta mil. Otros no ofrecieron calificación numérica, pero la calificaron de espectacular, excelente, muy buena y otros adjetivos que hablan de un gusto favorable por la telenovela.

Tengo una amiga que vive en Las Vegas, Estados Unidos, y el otro día me comentó: “Estoy al día con Entrega, la sigo por YouTube, ¡qué buena!…”. En la web también hay comentarios más allá de la mar:

Marlene: Vivo en los Estados Unidos y no me la pierdo por YouTube, me recuerdo con mucho amor a mi Cuba a mis actores bellos, ya los adoro a todos y cada cual con su personaje muy bien calificado... Patricio W lo adoro desde niña y lo disfruto... muchas felicidades para todos sigan trabajando así, con amor y entrega total... Les mando un beso desde aquí del otro lado, pero muy cerca de corazón y alma.

Palmadecuba: Sigo Entrega desde el exterior, mi primera acción del día es descargarla en la mañana y disfrutarla en cualquier momento libre del día. Como profesor de vocación le doy un 10 con mención a la novela.

Marcia: Estoy 100% de acuerdo con su comentario... Sólo agregar dos cosas, la primera que igual que el policía es de carne y hueso el cuentapropista es honesto. Lo segundo es que conozco varias personas que no viven en Cuba y la están siguiendo por YouTube, está gustando tanto que ya es cotidiano en las charlas de audio por WhatsApp comentar lo sucedido en el capítulo más reciente de Entrega.

Incluyo este comentario de Cruzmer: “En realidad me encanta la novela y la espero con interés por conocer el desenlace de las tramas tan bien elaboradas y concatenadas. Tengo 80 años de edad y he tenido oportunidad de ver todas las novelas cubanas que ha puesto la TV y, sinceramente, considero que Entrega es una de las mejores de todos los tiempos porque pone de manifiesto los problemas que vivimos a diario con un enfoque realista. Lo único que espero es que no se ‘descongele’ en los capítulos que faltan, aunque que creo que la calidad demostrada hasta ahora se mantenga”. No se descongeló, ¿verdad Cruzmer?

Raúl Menchaca, mi colega de Radio Reloj, un periodista de cepa auténtica, utilizó el correo para decirme: “Paqui: Tú sabes que lo mío es la lectura y como no soy de ver novelas, a esa hora por lo regular estoy leyendo. Pero tengo que confesarte que la historia del profesor resultó un gancho conmovedor para atraparme. Más allá del excelente abordaje de un montón de problemas que tenemos en la vida cotidiana, la historia de ese muchacho, que va contra todos los molinos para transmitir los valores patrios, resulta un punto más que suficiente para darle la máxima calificación a Entrega. Si a todo eso le sumamos las excelentes actuaciones, hay que quitarse el sombrero ante los realizadores. Por eso le doy mil puntos, porque ha sido capaz de apartarme de la lectura mientras esté en el aire. Enhorabuena a la TV”.

Como estoy haciendo un resumen de diversas opiniones de los públicos aquí va lo que dijeron tres de sus protagonistas:

Keny Cobos: “…perdí literalmente el sueño, Bety estuvo muy alejada de ser un paseo por el Prado. Desde practicar hasta el cansancio muscular de mis brazos, la fluidez de pasar de un gesto a otro conformando el párrafo de un diálogo o una oración. Memorizar además del texto, el gesto de cada palabra de ese mismo texto, emocionándome a la vez y siendo creíble en el conflicto de la escena. Además de buscar la colocación de la voz y tener que controlarla en escenas de llanto. De todas las dificultades la que más me preocupó siempre fue la voz, incluso, después de estrenada la novela ha sido mi mayor desvelo. Porque resultó un debate fuerte durante los exhaustos ensayos, por lo desagradable que temíamos que pudiera resultar.”

Ray Cruz: “Hay algo que quiero decirte para terminar: más que la felicidad que me ha brindado esta novela en todos los sentidos, lo más importante, es que uno da de sí al personaje y viceversa.

“Yo le di mi alma a Manuel y el me enseñó a amar muchísimo más a Martí, me ha cambiado la vida, mi manera de pensar en muchos aspectos. No se es un cubano total si no se conoce a Martí, ahora al menos voy en camino de ser una mejor persona, agradeciéndole a Luberta por la oportunidad e intentando no defraudar la confianza puesta en mí. Ahí esta Entrega, ahora a dejarse llevar”.

Jorge Martínez: “Cuando Luberta me habló del personaje mi única condición era que fuera un ser humano con sus virtudes y defectos, más allá de su profesión o jerarquía, de la parte policiaca no me preocupé, Luberta y Loisys son expertos en el tema y cuando leí los guiones de Amílcar respiré aliviado, pues me había dado todas las herramientas para lograrlo. Espero que el público piense lo mismo”.

Y tres de los máximos responsables me confesaron:

Amilcar Salatti (guionista): “En mi caso siempre escribo con escepticismo. El resultado depende de muchas cosas. Desde el paquete, la novela anterior, la brasileña que esté al aire... Tantas y tantas cosas en que confiar, conquistar al público es muy arriesgado. Me ha sorprendido, la verdad. Y me satisface porque invertí mucho trabajo en Entrega”.

Osvaldo Doimeadiós (dirección de actores): “La escritura de Amílcar era honesta, profunda, simpática, muy aterrizada en muchas de nuestras urgencias. En la correlación de los temas, las subtramas y la manera de abordarlos intuí que sería un proyecto que podía interesar a un segmento poblacional importante pero, creo que la realidad ha superado mis propias expectativas”.

Alberto Luberta Martínez (director general): “El proceso de producción de una telenovela es tan largo y complejo que uno no puede pensar en eso cuando se involucra, porque el éxito no depende solamente de que el guion sea bueno –que este lo es, sin duda– sino de muchos otros factores que deben irse armando por el camino y que deben confluir para que el resultado final sea bueno.

“En la medida en que lo íbamos armando sabíamos que podía funcionar, pero tampoco olvidamos nunca que la reacción del público es a veces impredecible, productos con los que uno está muy contento a veces no son tan bien recibidos por el público como otros con los que tenemos muchas insatisfacciones. En este caso, afortunadamente las personas la están siguiendo bastante, según parece, están a la expectativa y polemizan, lo cual es siempre saludable para el arte.”

De la música en general se encargó Kike Corona, y logró un elemento a favor de la telenovela. La canción Suelta, con letra y música de Adrián Berazaín, anda en la calle junto a la esperanza, hecho al que contribuye el video clip en el que participa Ray. De Kilómetro Cero es el tema Mientras. Amor real tiene letra de Kike y voz de Waldo Mendoza. Se nota un trabajo de convocatoria del encargado de confeccionar las melodías, con ese final sorpresivo de David Blanco con Yo soy el punto cubano.

Vilma Montesino y Eunice Peña fueron las asesoras dramatúrgicas, mucho se le debe a su empeño y a Juan Palomino, director de fotografía; Yolanda Rosario, producción general; Loisys como codirectora; Carlos Pérez y Yuri Betancourt en el sonido directo, y Tony Quiñones en la dirección de arte, entre otras importantes especialidades.

Cada una de esas personas, más el resto del elenco y el conjunto de técnicos, tuvo su granito de arena en el resultado que hoy recibe un aplauso casi unánime.

Nacida en la Casa Productora de Telenovelas, Entrega es un ejemplo de que se pueden realizar propuestas audiovisuales con presupuestos ajustados. Aunque –y valga la aclaración– los buenos productos debían merecer por ley, tarifas muy por encima de las que reciben programas que salen al aire por no tener otros.

A esta altura, cuando los Fowler han estado lunes, miércoles y viernes debatiendo con cada una de las situaciones, mientras un amigo de vida nocturna activa grababa cada capítulo, o algunos de mis vecinos sintonizan Cubavisión (y no programas del “paquete”), y mi amigo Manuel Calviño confiesa públicamente su satisfacción por la telenovela en su espacio Vale la pena, me he dicho que sí se puede hacer esa televisión que queremos.

Entrega no es una producción perfecta. Pudo ser mejor en todos los aspectos, incluso la alabada actuación general. Pero es, sobre todo, un producto trabajado en equipo: cada uno de los integrantes que he entrevistado me lo ha dicho. Todos colaboraron, por ejemplo, para que el esfuerzo de Keny en la intensa preparación de su sorda, fructificara en lo que fue: una Bety convincente.

Ray Cruz no me sorprendió sólo a mí. Pienso que muchas personas lo redescubrieron en ese papel de “Manuel”, bordado con diversos matices. Es una verdadera lástima que no recibiera el premio Caricatos.

Inmenso, una vez más, Jorge Martínez logró un policía creíble, un acto heroico porque nuestros audiovisuales son pródigos en agentes del orden, perfectos, lejanos a lo que somos: seres humanos y, como tal, imperfectos.

Me faltan otros desempeños notables (por ejemplo, Carlos Gonzalvo, con un asesino de competencia), pero prefiero hablar de ese conjunto de actores y actrices, algunos con vasta experiencia, otros estrenándose, haciéndolo muy bien, que han realizado una verdadera entrega de saberes, amor, deseos de transmitir cosas, que fructificó en ¡Entrega!

En fin, se acabó. Me han dicho que El rostro de los días, la próxima telenovela está bien. Ya veremos y comentaremos, ¿verdad, televidentes?

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)