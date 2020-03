El hombre invisible: Una película sobre violencia machista como cine de terror

El hombre invisible va más allá del cine de terror que capta el sentir del momento. No es cine metafórico, es más bien todo lo contrario: es un cine extremadamente concreto. La propuesta de Whannell no es una película de terror que encierra una alegoría sobre la violencia machista. Es una película sobre violencia machista que pone toda la artillería del cine de terror al servicio de la expresión del sufrimiento y del miedo de las víctimas. Aunque suene a tópico, siento que es importante concretar que es una película nacida del Me Too. Hay que ponerlo por escrito para dejar constancia del impacto del movimiento en el cine, de cómo ha abierto una puerta a la revisión y reformulación de las historias y los géneros. El Hombre Invisible es una película sobre la violencia machista, sobre el maltrato, sobre el silencio y sobre la importancia de creer a las víctimas.

Leigh Whannell es un cineasta extraordinario. En solo tres películas como director ha demostrado que está bastante por encima de la media. Esta vez, brilla especialmente en su descripción de los espacios que han sido tomados por la violencia y moviéndose a través de ellos (de la mansión hi-tech del villano a la modesta casa donde se refugia la protagonista). También en su conversión del elemento desestabilizador más sutil (de los objetos domésticos al vaho de una conversación en una noche fría) en un motivo de impacto tan potente como el sobresalto, recurso del que, por otro lado, no abusa. Whannell encuentra la manera de expresar de forma visual y sonora el contraste entre una amenaza real y la imposibilidad de apresarla, comunicarla y hacer que el otro se la crea. Precisamente por esto, por la claridad y la contundencia con las que El Hombre Invisible lanza su mensaje mediante los recursos (visuales y sonoros) del cine de terror, sabe tan mal que a veces gestione con cierta tosquedad el texto. Quizá sea porque Whannell no acabe de creerse su don para la imagen aterradora sustancial, o porque considere que en 2020 no hay que andarse con sutilezas para denunciar lo que está mal. Pero, aunque es un mal menor en una propuesta que merece trascender, sobre todo, por su enfoque de la historia, El Hombre Invisible se resiente de cierta tendencia a la explicación del miedo, la angustia y la frustración de la protagonista en unos códigos más propios del drama social (poco sutil) que del cine de terror. Ni son determinantes ni eclipsan los muchos aciertos de la película, pero esos desajustes están ahí y a ratos desestabilizan una propuesta muy valiosa pero también algo irregular.

🎥 Título Original: The Invisible Man

🎬 Dirección: Leigh Whannell

👬 Reparto: Elisabeth Moss, Storm Reid, Harriet Dyer, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen, Zara Michales

País: Estados Unidos

Año: 2020

🗓 Fecha de estreno: 28-02-2020

🐜 Género: Terror

🖊 Guion: Leigh Whannell

📸 Fotografía: Stefan Duscio

Sinopsis: Cecilia (Elisabeth Moss) rehace su vida tras recibir la noticia de que su exnovio, un maltratador empedernido, ha fallecido. Sin embargo, su cordura comienza a tambalearse cuando empieza tener la certeza de que en realidad sigue vivo.

(Tomado de Fotogramas)