Pedro Luis Lazo: Lo primero que tiene que hacer un lanzador es tirar strike

“Desde el comienzo nos propusimos que los atletas picheen en la práctica, pues hace años no se hace. Con eso deben mejorar el control”, afirma el otrora lanzador Pedro Luis Lazo, al frente del entrenamiento del cuerpo de serpentineros que representará a Cuba en el preolímpico de Arizona.

En el Estadio Latinoamericano se prepara un staff de 14 lanzadores, caracterizado por la mezcla de brazos jóvenes y consagrados. La mentalidad es perfeccionar la efectividad, teniendo en cuenta que en el béisbol cubano actual, la mayoría de los partidos se pierden o se ganan por la mínima, se juega al menos al batazo y son escasas las acciones tácticas a la ofensiva.

“Lo primero que tiene que hacer un pítcher es tirar strike y después buscar la efectividad. Trabajamos mucho en el bullpen con los movimientos importantes, pero todavía no tenemos los roles definidos.

“En este equipo Cuba, los lanzadores son el plato fuerte. Los exhortamos a la concentración para poder llegar a Tokio. Hay varios atletas que lo desean mucho porque son longevos y puede ser la última oportunidad para una Olimpiada. Creo que sí se puede”, aseguró Lazo, quien atesora dos títulos e igual de número de platas en Juegos Olímpicos.

El trabajo técnico-táctico es complementado con la visión del sabermétrico Alfredo Ríos, encargado del diseño del pitcheo. “Evaluamos los lanzamientos a partir del spin rate (rotaciones por minuto de la bola) y el spind direction (inclinación o ángulo en el que rota la bola desde el punto de liberación).

“También relacionamos estas variables con el rendimiento en el juego. Utilizamos la tecnología Pitch Tracker y el análisis de videos”.

Durante la visita de Cubadebate al Latinoamericano fue comprobada también la disposición de los monticulistas. La toma de declaraciones al derecho Lázaro Blanco, se tornó imprescindible.

Comenzó hablando sobre el trabajo con Alfredo Ríos: “Es muy importante para ver la rotación de la bola y los ángulos de salida. Así vemos las dificultades y nos prepararnos contra los contrarios.

“Hemos conocido sobre equipos como Canadá, Colombia y Venezuela. En ellos hay lanzadores que repiten del Premier 12. Cuando regresemos de México tendremos más detalles de las nóminas. Así es a nivel mundial, de brinda una referencia antes de ir a los partidos y uno va con todo sobre la selección contraria”.

Blanco comentó además que el grupo está enfocado en el preolímpico y con ganas de dar un buen espectáculo para pueblo de Cuba. “Desde que empezamos el día 2 la preparación marcha muy bien. Trabajamos primeramente en lo físico en busca de la recuperación del pasado campeonato y después para obtener las cargas necesarias de cara al preolímpico y la vendiera Serie Nacional.

Ante la posibilidad de abrir el primer juego del torneo de Arizona, se mostró optimista y seguro. “En los últimos años simpre me han dado esa responsabilidad. Me preparo en todos los aspectos.

“Cada vez que me subo a la loma de lanzar lo doy todo para el pueblo cubano y las personas que me quieren. Ahora el preolímpico será un gran reto porque desde 2008 Cuba no va a una Olimpiada. Tendremos que esforzarnos aún más”.

En tanto, el diestro pinareño Frank Luis Medina, quien ha demostrado últimamente su valía en certámenes nacionales y en el exterior, afirmó que “será un torneo que requirirá de los lanzadores con experiencia, por lo que hay que prepararse.

“Con la ayuda del psicólogo intento ser un poco más ecuánime a la hora de lanzar y perfecciono lanzamientos con la ayuda de los profesores Lazo y Raciel. Estamos tirando el Split-Finger, una especie de tenedor para ponchar más bateadores”, dijo.

A la preselección de 32 jugadores que se prepara para el preolímpico de Arizona, se le dio un descanso durante jueves y viernes. El lunes viajará a México a solicitar sus visas y estará allí alrededor de una semana. En la capital mexicana tiene previsto un entrenamiento.