Vale-No Vale: Trámites, ruido y uso del uniforme laboral

Cubadebate continúa con su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país, o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.

Frecuentemente haremos este recuento de experiencias que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envíos a nuestro correo cubadebate@cubadebate.cu. Tomaremos en cuenta para la sección aquellos comentarios o correos cuyos autores se presenten con su nombre y no con seudónimos.

@ries

Vale: el esfuerzo que hace nuestro estado para mejorar las redes de abasto de agua, en este caso en la zona norte de Bayamo.

No vale: que el relleno del vial de la calle 10 del Reparto "El Valle no haya cubierto bien las ranuras de las acometidas y todo pavimento que se vierta al final va a provocar baches transversales cada 5 metros

***

Papo

Vale: que el Presidente haya abogado por la tramitación agilizada en las viviendas municipales.

No vale: que en muchos lugares esta indicación no se respete y te den largas y largas poniendo trabas para ver si pueden obtener una ganancia secundaria. Ejemplo Centro Habana y gobierno de ese municipio que hace meses no cuenta con abogado para agilizar los trámites de usufructo y otros.

***

Nery

Vale: Que otorguen licencias múltiples

No vale: Que le otorguen la licencia de carpintero a alguien que vive en Edificios múltiples como Alamar. Entonces es el día entero y todos los días con el ruido de la sierra.

Antiguamente dentro de la ciudad rodeada de edificios no podía existir carpintería. Yo pregunto ¿de cualquier cosa que Ud. solicita se entrega la licencia sin tener en cuenta el entorno? ¿Nadie inspecciona esto, ni antes, ni después de entregada la licencia? ¿Dónde puedo ir a quejarme por ese ruido, tan molesto?

***

Eduardo

Vale: Los esfuerzos e intenciones por parte del ministro de Justicia en llevar a cabo todas las leyes, decretos y resoluciones emanadas de la Constitución.

No vale: Lo que sucede en muchos Registros Civiles en el país que los plazos de entrega no se cumplen. El que se estipula siete días puede durar con buena suerte setenta o más, esto lleva al ciudadano falta de respeto y consideración, pérdida de la confianza de los dirigentes que quieren y orientan abiertamente al pueblo y mucho más. Ejemplo prueba vista y sufrida en carne propia en el Registro de 10 Octubre. Ojalá funcionarios del Minjus se personaran sorpresivamente allí.

***

Lagardere

Vale: Que comunales se haya preocupado por dar una imagen decorosa y elegante a los que higienizan nuestras calles; en nombre de la decencia y disciplina que nos está pidiendo la dirección del país y que tanto necesitamos.

No Vale: Que estos trabajadores estén haciendo un uso incorrecto del vestuario que se les entregó, enrollándose la parte superior a la cintura, brindando un mal aspecto.

No Vale: Que los jefes los vean y no les llame la atención por el uso inadecuado del uniforme. Ya lo dice la palabra UNIFORME, o todos con la parte superior enrollada a la cintura, o todos correcta y elegantemente vestidos. Gracias.

***

Optimista

Vale: Que exista el 118 de ETECSA para informar

No Vale: Que los teléfonos de las oficinas comerciales no los tengan (al menos los que atienden los grandes clientes) porque la atención es presencial, en estos tiempos de escasez de tiempo y combustible.