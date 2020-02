Juegos Olímpicos de Tokio: Teléfonos usados se convierten en medallas (+ Video)

Sensaciones de todo tipo se avizoran en Tokio. De alegría, tristeza, orgullo, conformidad y hasta de dolor. Sensaciones que se vivirán de principio a fin en el podio de premiaciones como expresión de la conquista del triunfo, esencia de los Juegos Olímpicos.

Alcanzar una medalla bajo los cinco aros significa que los sueños de un deportista pueden hacerse realidad, tras cuatro años de espera. Detrás de cada presea se esconden no pocos sacrificios y por ello le invito a conocer cómo marcha el proceso de elaboración de medallas para entregarlas a los ganadores.

Esta vez, los metales seguirán siendo de oro, plata y bronce y con similar diseño, pero tendrán una peculiar concepción. Los japoneses, expertos en cuanta inventiva aparece y motivados por campañas medioambientales, se han auxiliado de la llamada “minería urbana”.

El término se refiere a los proyectos de reciclaje que tratan de recuperar y aprovechar al máximo materiales de autos, electrodomésticos, residuos de películas de Rayos X o aparatos tecnológicos como computadoras, tabletas y teléfonos, en medio de la economía de consumo en la que cada dos años se necesita un móvil nuevo.

Estos últimos, tras ser usados, pasan a ser parte de la chatarra electrónica y contienen en su interior pequeñas cantidades de oro, plata, platino, paladio o cobre, que pueden ser recicladas mediante diversas técnicas. Extrayendo esos metales, se podrán fundir unas 5 000 medallas, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.

Según informó el Tokyo Medal Project, más de seis millones de dispositivos fueron donados desde que, en abril de 2017, el comité organizador solicitó a la población que cediera sus móviles antiguos. Así, se recolectaron más de 32 kilogramos de oro, 3 500 de plata y 2 200 de bronce.

La iniciativa busca concienciar al público y a las empresas sobre el impacto medioambiental de la fabricación y desecho de móviles, toda vez que, según la ONU, estos generan al año 50 millones de toneladas de basura.

Ya en Río de Janeiro 2016 se utilizaron los metales reciclados, pero en menores proporciones (30% para el bronce y la plata). Años atrás, en 2010, existió un movimiento similar para los olímpicos invernales de Vancouver, pero nunca se había llegado a la escala que han logrado los japoneses.

En dicho proceso de reutilización sobresalió la entrega de 311 tarjetas electrónicas de teléfonos públicos fuera de uso, por parte de la embajada de Francia en Japón.

Compuestas por materiales de dispositivos en desuso, las preseas poseen un diámetro de 85 mm y espesor de entre 7.7 y 12.1 mm, según el relieve. El artista japonés Junichi Kawanishi realizó el diseño, en el que descuella la idea de la gloria y energía de los atletas.

Según Kawanishi, las medallas recuerdan a piedras en bruto que, al ser pulidas, brillan con luz y esplendor. En la parte delantera, se puede ver en un anillo grande la inscripción Tokyo 2020, junto a los cinco aros.

En la cara contraria aparecen la diosa griega Niké, alegoría de la victoria y presente desde la edición de Atenas 1896, el símbolo olímpico y el nombre oficial de los JJOO. Al fondo, se aprecia el Estadio Panatenaico, sede de los primeros Juegos Olímpicos.

Según el color, las medallas tendrán su peso: las de oro, 556 g, y las de plata, 550 g. En cambio, las de bronce pesarán 450 gramos.

Por su parte, la cinta también se realizará con poliéster reciclado y se entregarà un estuche de madera artesanal. Por lo visto, los japoneses no olvidan ni un detalle en su inventiva a partir de productos reutilizados. Pero no solo las medallas se fabrican con componentes reciclados, los 100 podios donde los deportistas recibirán y exhibirán sus triunfos se confeccionarán con restos de plástico, recolectados entre la población y en el mar mediante operaciones de limpieza.

Con mucha convicción, los japoneses han depositado todo tipo de plástico en contenedores instalados en 2 000 establecimientos de una cadena de supermercados local. De acuerdo con la ONU, Japón es el segundo país que genera más residuos plásticos per cápita, solo por detrás de Estados Unidos. Esto ha sido aprovechado por el comité organizador para proponer unos juegos ecológicos y sostenibles.

Además de los celulares usados, a fines de noviembre de 2018 la recogida alcanzó las 47 488 toneladas de productos. En febrero de 2019, el comité organizador anunció haber cumplido con el objetivo de recopilar todo lo posible y en marzo se puso fin a la campaña, tras recolectar cerca de 78 985 toneladas.

Lo anterior evidencia el gran respaldo popular que ha generado la iniciativa. Se sumaron personas de 1 621 municipios, pero también las empresas contribuyeron, pues vieron en la colecta la oportunidad de enviar un mensaje positivo sobre la importancia del reciclaje.

El vestuario de los atletas nipones se elaboró con ropa usada. Mientras, los uniformes de las glorias deportivas que conducirán la antorcha olímpica se confeccionaron con botellas de plástico.

También los atletas dormirán en camas de cartón que pueden soportar hasta 200 kg. SegúnTakashi Kitajina, gerente general de la villa deportiva, ya están listas1800 camas y son más fuertes que las de madera.

There will be 18,000 beds at Athletes Village for Tokyo Olympics—all made of cardboard frames. Organizers say will support 200 kilos, or 440 pounds. Olympics open July 24. pic.twitter.com/X9yauV1CrR

— Stephen Wade (@StephenWadeAP) January 9, 2020