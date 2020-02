Embajador de la UE en Cuba: “Estados Unidos viola el principio de presunción de inocencia con Meliá”

Con cuatro décadas de destacada carrera diplomática a sus espaldas, Alberto Navarro (Santa Cruz de Tenerife, 64 años) ha hecho y ha visto prácticamente de todo.

Embajador de España en Portugal y en Marruecos, secretario de Estado para la Unión Europea durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, director del Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, jefe de Gabinete de Javier Solana cuando fue Alto Representante para la Política Exterior de la UE, y por último embajador europeo en Brasil, República Dominicana y Cuba.

Navarro creía que ya pocas cosas podían sorprenderle cuando llegó a La Habana. Pero no. En los dos años y medio que lleva en la isla ha sido testigo del desmantelamiento por la Administración Trump de todos los avances normalizadores impulsados por su antecesor, Barack Obama, que en 2015 tomó la histórica decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba tras medio siglo de ruptura.

Navarro está hoy en el ojo del huracán: importantes empresas europeas han sido demandadas en tribunales de Estados Unidos en aplicación del Título III de la ley Helms-Burton, que Trump ha activado y que permite perseguir y sancionar a aquellas empresas extranjeras que supuestamente “trafican” con bienes expropiados por la revolución; además, el Departamento de Estado comienza a aplicar ahora el Título IV, por el que se impide la entrada a EE.UU. a los altos cargos de estas compañías, a sus cónyuges e hijos menores, como medida de represalia por sus actividades en Cuba.

La primera víctima conocida es Gabriel Escarrer Jaume, Vicepresidente y primer ejecutivo de Meliá, compañía que administra 35 hoteles y 14.000 habitaciones en la isla. En su caso, la sanción es por la gestión de dos hoteles cubanos levantados en una parcela de tierra en la playa Holguín, expropiada por el Estado a la familia Sánchez Hill después de 1959.

El embajador de la UE tiene constancia de que ya hay una veintena de empresas demandadas en Estados Unidos por el Título III de la Helms-Burton.

“Seis son europeas, afectadas en distinto grado: las cadenas hoteleras españolas Meliá y NH, los bancos BBVA y Société Générale, y los touroperadores Booking.com, Holanda y Trivago”. Sobre el Título IV, Navarro tiene pruebas de 14 notificaciones similares a la de Escarrer (no da nombres de personas ni empresas, pues, asegura, la mayoría prefiere que no se haga público). Afirma que algunos abogados le han informado de que hay listas otras 70 u 80 cartas para enviarse en el Departamento de Estado, quizá alguna ya se ha enviado.

Sobre la mesa de su despacho en La Habana está una de estas notificaciones, que le ha hecho llegar uno de los damnificados. En ella se pueden leer amenazas que recuerdan al Chicago de los años treinta y no parecen corresponder a la primera potencia mundial.

En un lenguaje legalista, Washington da 45 días al empresario para que dimita de su puesto directivo, venda las acciones que tiene en la empresa demandada o llegue a un acuerdo indemnizatorio con los demandantes. De lo contrario, le “advierte” que será prohibida su entrada a EE.UU., vencido el plazo.

Afirma que, en su día a día de La Habana, tiene reuniones con empresarios y representantes del mundo de las finanzas, que le explican que “cada vez el cerco es mayor. Hay compañías que han creado departamentos específicos para defenderse jurídicamente de la Helms-Burton y también para eludir la persecución financiera. El directivo de una importante compañía me explicó que el 25 por ciento de su trabajo lo dedica a este tema”.

El embajador tiene muy claro el objetivo de la administración Trump con la Helms-Burton, mantenida en suspenso por todos los inquilinos de la Casa Blanca desde la aprobación en 1996.

“Busca crear confusión e incertidumbre sobre Cuba. Disuadir a los empresarios para que no inviertan en la isla. Que tengan miedo de las posibles sanciones y prefieran irse a otros países. Por eso es muy difícil, por no decir imposible, cuantificar el daño. No podemos saber cuántos han preferido desviar sus inversiones para evitar ese riesgo”.