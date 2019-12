Jorge Martínez: Creo que el mejor personaje de mi vida todavía está por llegar

Del joven de Pasos hacia la montaña, conductor de Sonando en Cuba, el Diego de Últimos días de La Habana, al policía de la novela Entrega, Jorge Martínez es uno de los actores más camaleónicos del audiovisual cubano actual.

Por eso no me extraña que aparecerá también en LCB La otra guerra y en De amores y esperanzas, directores de diversas estéticas lo llaman y nosotros lo aplaudimos:

Estudiaste música, violonchelo, y casi fuiste marino mercante ¿Cómo llegaste a la actuación?

— Desde la Escuela de Música ya hacía incursiones como actor en pequeños montajes muy elementales y un amigo me dijo que había pruebas para entrar en la escuela de teatro, la ENA, fui y aprobé. Ya el violoncello no me enamoraba, y la actuación fue una opción desesperada

¿Tienes algún gen de esa profesión?

— No, nadie. A mi padre le gustaba la guitarra, pero hasta ahí

¿Cómo fueron tus Pasos hacia la montaña? ¿Qué recuerdas de aquella obra inicial?

— Pasos hacia la montaña fue mi primera serie de TV, y entré casi de casualidad. El actor que debía interpretar el personaje no pudo estar y el director Juan Vilar pidió a la escuela un actor para sustituir al anterior, fui y aprobé el casting

¿Qué tiempo estuviste en El Galpón?

— El Galpón fue mi primer grupo de teatro luego de graduarme de la ENA, solo estuve 5 meses pues me llamaron el Servicio Militar, me hubiera gustado estar más tiempo en ese grupo ya que hacían un trabajo muy lindo con los niños, pero bueno desde ese momento fui tanquista

¿Por qué consideras que con Orden de ataque llegaste a los públicos?

— Fue una serie para el espacio Aventuras, hacía 3 años que no actuaba pues estaba en el Servicio Militar y creo que gracias a eso la hice más consciente y disfruté más al público

¿Te gusta la conducción?

—Siempre es un reto la conducción porque no puedes escudarte en un personaje, eres tú mismo y siempre trato de hacerlo lo más natural posible, asequible al públicoy pensando que tipo de programa estoy haciendo, creo que hay una gran diferencia entre ser conductor, animador o locutor se parecen pero no son lo mismo

¿Qué le debes a la radio?

— A la radio le debo la disciplina de la voz, el desarrollo de la imaginación y un aprendizaje diario

Cada vez que trabajas en Tras la huella dotas al personaje de credibilidad sea un homosexual, un jefe delincuencial o un trabajador cualquiera ¿Cómo lo logras?

— Me fijo mucho en los personas de la vida real, cada vez que tengo un personaje negativo le busco lo positivo y trato de dotarlo de humanidad

¿Qué fue para ti ser Diego en Últimos días de La Habana? ¿No temiste que te compararan con el Diego de Fresa y chocolate?

— Fue un regalo de la vida trabajar con Fernando Pérez, y hacer un personaje alejado de lo que había hecho antes. El personaje se llamaba Diego, como homenaje a ese Diego de Fresa y chocolate, fue un reto completamente distinto y estoy muy satisfecho con el resultado. Además, con esta película recorrí muchos países y fui invitado a varios festivales

¿Recuerdas la candidez de tu personaje en La bella del Alhambra? ¿Eras consciente de lo que transmitías?



— Esa candidez la logró Enrique Pineda Barnet, él es una persona así, y también insistió mucho con la inocencia y la falta de experiencia del personaje, fue mi primera película y hacerla con aquellos grandes actores y actrices un gran aprendizaje

¿Qué ha sido para ti la brigada artística Gertrudis Gómez de Avellaneda?

— Conocí muy de cerca la humanidad y sencillez de esas personas que perdieron todo en el huracán, de hecho, fui yo quien propuso el nombre de la brigada. Fue una experiencia única

¿Cuál es tu libro preferido, cuál aun deseas leer?

— No tengo un libro preferido, pero si soy un lector apasionado, entre mis preferidos está El guardián del trigal, aunque quisiera tener más paciencia para leer a Lezama Lima

Después de ver tantos policías rígidos, sin problemas en la televisión, llega tu personaje en Entrega ¿de donde te nutriste? ¿Te dio el guion de Amílcar todos los elementos

— Cuando Luberta me habló del personaje mi única condición era que fuera un ser humano con sus virtudes y defectos, más allá de su profesión o jerarquía, de la parte policiaca no me preocupé, Luberta y Loisis son expertos en el tema y cuando leí los guiones de Amílcar respiré aliviado, pues me había dado todas las herramientas para lograrlo. Espero que el público piense lo mismo.

¿Qué papel no has hecho y sueñas con darle carne y sangre?

— No tengo preferencias, siempre espero que me sorprenda y creo que el mejor personaje de mi vida todavía está por llegar, así no me acomodo y mantengo altas mis expectativas. Jamás me aburro de mi profesión

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)