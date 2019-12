Raquel Mayedo: Soy parqueadora, parqueo un buen rato, mi ego

Culta , conversadora, con ansias de saber lo mismo de teatro, filosofía, energías, recetas culinarias que de medicina, es una comunicadora asequible, presta a ayudar y defensora de sus ideas.

Con ella he hablado muchas veces, y de ella también he hablado, pero nunca la había entrevistado. Una vez más Rake me sorprendió:

—¿De qué te sirvió el ballet? ¿Por qué no seguiste?¿Por qué Teatrología?.

—El ballet ha servido para todo, son los mejores cimientos que tiene mi vida, no solo desde el punto de vista cultural y educacional, también desde el conocimiento de la buena alimentación, la disciplina del trabajo diario, el cuidado del cuerpo, amar el teatro para siempre. Es una carrera que se comienza desde muy pequeña y tuve la suerte de contar con excelentes profesoras.

Fui muy afortunada en lograr graduarme de Ballet Clásico con el Vals de las flores de Coppelia. Si hubiera sido una buena bailarina, lo habría hecho en el personaje de Swanilde la protagonista de Coppelia. En el ballet, o eres la protagonista o eres una más del cuerpo de baile, es cierto que existen otras categorías como corifeo o solista…muy temprano supe que no tenía ni fuerzas, ni condiciones para transitar con éxito por todas estas categorías y llegar algún día a ser Giselle, mi sueño dorado, pero como en la vida hay que tener muchos sueños, decidí por la Teatrología en el entonces Instituto Superior de Arte, hoy Universidad de Las Artes. Definitivamente el teatro, el escenario, la vocación de comunicarme con los otros, proyectarme al infinito de ser artista era otro de mis sueños, lo que con estudio y perseverancia casi he conseguido.

—¿Cómo llegas a la conducción?

—Recién graduada de Teatrología del ISA comencé a trabajar en la Dirección de Teatro y Danza del Ministerio de Cultura y allí atendía el departamento de Divulgación y Relaciones Públicas donde descubrí que podía convencer a las personas de ir al teatro, de comprar entradas, de valorar el trabajo de actores, directores, bailarines, coreógrafos, todos inmersos en los maravillosos años 80 y 90. No me expresaba mal y aunque fea, lograba comunicar y me dije si llego a la televisión me seguirán muchas personas y se verá mi trabajo de divulgadora y así apareció la locución y el programa Joven Joven….era yo muy joven y soñaba ganar la televisión para mí.

—Defíneme con una palabra (algo difícil para ti) lo que significó:

Joven, joven: -Hacer televisión de verdad.

Contacto: -Popularidad

De tarde en casa: - Bienestar

—Heredaste los dos últimos programas y los hiciste tuyos ¿Cómo?

—Respetando las diferencias entre las presentadoras que me antecedieron y yo; reconociendo mis fortalezas psíquicas y físicas y, especialmente, no haciendo lo que no se hacer o me queda mal. El público me ayudó muchísimo.

—Cuéntame alguna anécdota difícil en tus entrevistas…

—Las más conocida y en ocasiones recordada por el público de más de 45 años, creo, la malísima palabra que me soltó en vivo y en directo el actor español Juan Echanove en el programa Contacto, el pobre repetía esa mala palabra porque casi todos la dicen en Cuba.

No entrevistaba, pero respondía como entrevistadora, no es una contradicción, eso me pasó en Con dos que se quieran 3, cuando Amaury me preguntó por mi hijo ausente.

—Contra el olvido ¿qué le aporta a Raquel?

—Ir contra el olvido de mi misma. Profetizar en ocasiones el futuro de la televisión. Conectar con el público, lo que más amo, que de forma increíble con viejos programas televisivos se transportan a momentos únicos de sus vidas.

—¿Por qué hiciste un buen tiempo trabajo de Relaciones públicas? ¿Y cuál es tu labor en Palmas y cañas?

—Porque es una gran profesión y reúne muchas aristas que en Cuba por un tiempo han tratado de escamotear o subdividir por miedo a términos como publicidad y otros asociados al capitalismo y la comercialidad más ramplona. también son funciones un poco menospreciadas en algunos sectores, pero cuando se saben hacer y cuentas con personas que colocan en su lugar esta profesión tienes momentos de realización total como los años que trabajé como jefa de prensa del Ballet Nacional de Cuba,entre 1988 y 1992, donde Alicia Alonso en una dirección fabulosa de trabajo reunía relaciones públicas, divulgación, publicidad, relaciones internacionales y todo aquello que la ciencia tiene probado que es magnífico para comunicar con los trabajadores o publico interior y con el público exterior. Todos los días de mi vida utilizo alguna de las herramientas fabulosas de las relaciones públicas a mi favor y del proyecto que defiendo.

Palmas y Cañas forma parte de otra arista de mi vida profesional de la cual hablo poco, porque a veces es difícil de explicar que es un asesor de la televisión, algo complejo que navega en aguas profundas y en ocasiones oscuras, pero es algo que debe tener todo programa en tanto contenidos, guiones, puesta en escena, conocer políticas editoriales, por lo que lleva tiempo de edición, de aprobación de salida al aire…en fin puede ser muy tedioso, pero en Palmas y Cañas es una verdadera fiesta para mí, porque es un programa que adoro, totalmente en vivo, con un equipo de muchos años y muy bien engrasado, con el apoyo de la ANAP que es muy organizada y trabaja muchísimo y porque los guajiros son sinceros, alegres, profundos, muy revolucionarios y tienen una sabiduría fabulosa que saben trasladar a las más jóvenes generaciones a través del punto guajiro y el fabuloso Guateque.

—¿Ese “despiste” que te acompaña es real o tu arma oculta para captar adeptos?

—Las dos cosas, pero me gusta usarlo, sobre todo porque en ocasiones no quiero apabullar al entrevistado con contenidos que yo sé, pero el que debe expresarlos es él, porque lo dirá mejor, porque es su tiempo en televisión, porque para algo lo he invitado y me despisto en la información para que el entrevistado continúe o cambio nombre de personas o situaciones personales para obligarlo a hablar de alguna cosilla personal que si la pregunto directamente no la va a contestar. El despiste lo trabajé con mi querido compañero Marino Luzardo y daba resultado. Pero no puedo abusar de él porque me despisto de verdad, sobre todo con los nombres propios y títulos de películas y de canciones…puedo cambiarlos con mucha facilidad.

—Dime que cualidades debe adornar a un buen conductor

—Tener dominio de su idioma, saber decir, querer comunicar, pasión por la profesión, temple para ejercerla, conocerse muy bien por dentro y sobre todo por fuera, pasaran muchos años para que la imagen personal deje de ser la mejor carta de presentación de los seres humanos.

—Según tus palabras fuiste incendiaria ¿y ahora realmente eres bombera?

Si encendí muchos fuegos con mi verbo rápido y crítico, con acciones enérgicas y en el momento y puse el pecho a lo hecho y al fuego…Ahora realmente no soy bombera, soy parqueadora, parqueo un buen rato, mi ego

—El momento más feliz de tu vida fue tener a tu hijo ¿y la nieta?

—Eso lo tengo muy claro, el momento más feliz de mi vida fue tener a mi hijo, pero siempre quise que él tuviera una niña, porque las hijas somos maravillosas, únicas con nuestros padres, con la familia. Sí, el otro momento más feliz de mi vida ha sido la llegada de Eva, mi nieta lejana en la distancia y quizás por eso afincada en el centro de mi corazón.

—Antes de que digas lo que te dé la gana para finalizar ¿puedes compartir con los lectores (especialmente lectoras) como se llega a los 60 sin una arruga?

-Arrugas tengo y muchas, pero me di cuenta que las arrugas te pasan factura sino pagas bien las cuentas de amar, sufrir, odiar, perdonar, olvidar, rectificar, comprender, me cuido mucho de pagar esas cuentas.

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)