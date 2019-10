Víctor Hugo Morales: Una gran apuesta de Telesur para el 27 de octubre

“Cuando TeleSUR comenzó a transmitirse en vivo en Cuba, muchos vieron en ello una amenaza para la televisión cubana. De Zurda prueba que ha sido la salvación de nuestros televidentes, víctimas del contraproducente muro que con demasiada frecuencia divide innecesariamente lo político y lo lúdico en los medios nacionales y que sólo sirve para que la natural demanda de entretenimiento de nuestras audiencias sea llenada por lo peor de la industria cultural made in Miami o sus imitaciones” se puede leer en el libro de Iroel Sánchez Cuba frente al buen vecino, Entre el contrato y la herejía, recientemente publicado por la Editora Abril.

El sagaz y polémico periodista, realizó un comentario sobre el programa De zurda, en julio del 2014, en el que subraya la importancia de lo lúdico en el mensaje político. Estaba leyendo el libro de Iroel (releyendo los artículos, que conozco desde su publicación) cuando recibí un correo de Victor Hugo Morales en el que me anunciaba “estaré en Caracas, en TeleSur diez días a propósito de la trasmisión de las elecciones de Argentina y Uruguay. Para eso vino bien el episodio de C5N, al quedar libre puedo tomar otras ofertas. Ya te contare”.

¿Víctor Hugo + Telesur?, y con esa pregunta le escribí a Patricia Villegas, presidenta de televisora multinacional. No sé de donde saca el tiempo pero enseguida me respondió: “VHM vendrá a tener un segmento diario la semana previa a la elección y estará en el operativo de la tarde a noche, hasta resultados, el día domingo 27. Claro que puedes decirlo. Es una gran apuesta de TeleSUR en ese día donde además tendremos elecciones en Uruguay y regionales en Colombia.”

Al estelar conductor le pregunté sobre la experiencia de trabajar en ese canal y me dijo “La posibilidad de llevar mis ideas a un escenario que me importa desde siempre: América Latina. Que me vean en Cuba, que fue la primera idea que tuve cuando estando en tu país, vi TeleSur y la buena llegada que tenia entre los cubanos. Trabajar con Diego en experiencias enriquecedoras y humanamente inolvidables en los mundiales de Brasil y Rusia.

Tratar con gente de una entrega profesional y calidad humana que gratificó mi vida. Ahora, ante problemas habidos con el canal donde trabajaba, después de mucha pelea para que la Argentina saliera del oprobio neoliberal, TeleSur me ofrece la posibilidad de participar de algo que no podría de momento hacer en la Argentina. Desconozco cuál será mi rol, porque francamente no pregunté. El lugar donde me pidan que esté, será grato para mi, para contarle a América Latina qué se juega en el Rio de la Plata el 27 de octubre.”

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)