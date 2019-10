Alfonso Urquiola: Pinar del Río tiene que armarse mejor

Sin querer hacer otra cosa en su vida que dedicarse a la pelota, porque -como él mismo confiesa-, no sabe ni cambiar una goma de carro, Alfonso Urquiola expresa con pesar algunas de las causas de que Pinar del Río no esté en la segunda fase de la actual Serie Nacional de Béisbol.

Aún con los ánimos tensos por la competencia, pero con la serenidad que lo caracteriza, el mítico número 8 de los equipos Cuba y Vegueros, esgrime razones -sin intenciones de justificar- y defiende la idea de que se pudo haber hecho más por la camiseta pinareña, dueña de 10 títulos en clásicos domésticos.

“La actuación del conjunto vueltabajero en esta temporada fue discreta. Independientemente de que es una selección en desarrollo, con figuras en ascenso que no han jugado aún 200 partidos, y de que se sintió la ausencia de hombres claves como Donal Duarte (por lesión), había condiciones para ser más efectivos en el terreno.

“Cuando me refiero a efectividad, hablo de los aspectos técnico-tácticos y de los errores mentales que nos golpearon a la hora de la defensa y con corredores en base.

“El béisbol es de efectividad y no de volumen. Puedes empujar muchas carreras, pero en el momento en que hay que dar un rolling a segunda, un fly, tienes que hacerlo. Y nosotros no siempre lo hicimos. En cuanto a impulsadas, tuvimos un ínfimo 20 por ciento, equivalente a 175 empujadas, tercera estadística más baja del torneo; en cambio, al bate promediamos 285, cifra superior a la de campeonatos anteriores aunque por debajo de la media de esta campaña (288)”.

Respecto al área de los lanzadores, Urquiola -hombre de béisbol por excelencia- alega que tampoco se comportó a la altura de la tradición en la provincia, tierra pródiga en pitchers estelares.

“Yosvani Torres estuvo lesionado, solo archivó cuatro o cinco aperturas. Entonces establecimos la rotación con tres abridores: Yaigfredo Domínguez, Yoandi Cruz y Frank Luis Medina, que se incorporó en la tercera subserie. Después se sumó Erlis Casanova.

“De modo general, por diversos factores, ninguno llegó a actuar en cinco desafíos. El staff no fue estable (4.14 pcl), como tampoco el bullpen (5.19 pcl). Isbel Hernández no lució bien y a los muchachos nuevos les falta carretera sobre la lomita. No teníamos a nadie, pues Moinelo y Raydel continúan contratados en Japón. Con todos esos inconvenientes, logramos balance de 23 victorias y 21 derrotas, acercándonos a la zona de clasificación al ocupar el noveno puesto, mejor desempeño que el décimo lugar de la edición precedente.

“Hay que reconocer que dejamos escapar algunos triunfos. El juego en el Latinoamericano en el que nos fabricaron ocho carreras en el noveno nos pasó factura y costó al final, pero esas son cosas de la pelota. Creo que los relevistas nunca respaldaron a los abridores, ese es un rol en el que se tiene que avanzar.

“Por otra parte, hay que resaltar la actitud y disposición de los muchachos, siempre enfocados en la clasificación y en competir por lo que representa Pinar del Río a nivel nacional. Con esas motivaciones demostraron disciplina dentro y fuera del terreno, filosofía que para los próximos años será importante”.

—¿Se vislumbra Alfonso Urquiola al frente del plantel pinareño en la venidera campaña?

—Eso está por verse. Durante la serie tuve problemas de salud. Los médicos determinarán cuál es mi futuro. Yo quisiera, porque incluso interrumpí mi contrato en Panamá. Además, esta es mi provincia, esta es mi gente, y lo que más deseo en la vida es trabajar para el béisbol.

“Tengo el control de la diabetes, la pancreatitis; me siento en perfectas condiciones, pero ya tengo 66 años y en la Serie Nacional hay que viajar bastante. El horario de inicio de los encuentros, a las dos de la tarde, acaba con los entrenadores y con los jugadores. También, a veces planificamos un entrenamiento a eso de las doce y pico para que los atletas mantengan la forma”.

—¿Considera que el equipo de Pinar del Río necesita una renovación?

—Está renovado, aunque hay que buscar el engranaje de algunos atletas. Nosotros presentamos dificultades con los jugadores de cuadro, solo tuvimos como utility a Tony Guerra, entre los ocho que están en esa posición. De cara a próximos torneos, necesitamos por los menos dos jugadores de cuadro e igual número de jardineros.

“Cuando tú vas a formar una selección, debes constituirla integralmente, para que pueda fabricar carreras y evitar que le hagan. La representación veguera es por lo general lenta y sin grandes maderos. Este año acumuló 26 jonrones, pero no se caracteriza por emplear la velocidad en función de la ofensiva.

“Urge combinar la rapidez con la fuerza, eso llevará tiempo, pero tienes que tener la materia prima. En la provincia existe, solo hay que buscarla. El conjunto de Pinar del Río todavía tiene que armarse mejor, que cada hombre tenga su rol en un momento determinado, pero creo que se puede lograr para las venideras temporadas.

“Con esa proyección comenzamos esta campaña, apostamos por desarrollar los talentos, que todos los peloteros participaran. La mayoría tuvo 50 o 60 veces al bate, estadística que nos permitió verlos en juego y analizar después el banco de problemas, lo cual es productivo, a pesar de no haber logrado el objetivo de pasar a la siguiente etapa”, concluye.

Lógicamente, a Urquiola, uno de los mánagers con mejores resultados de la pelota cubana, no le gusta perder. Casi siempre lo acompaña su ángel ganador, ese que estuvo presente en memorables triunfos de Pinar del Río como la Serie 37 (1998), la de Oro (2011), la 53 (2014) y la del Caribe, en 2015.

No obstante, como los grandes estrategas, mantiene el axioma de que se pierde una batalla, pero no la guerra. Ya estudia del principio al fin y viceversa lo ocurrido a su equipo durante la SNB 59. Sus apreciaciones las alista para un balance que se desarrollará el 15 de octubre, y, además, espera ansioso por la decisión de los médicos.