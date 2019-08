Alfonso Urquiola: Intentaré clasificar para la segunda etapa

El mánager del conjunto Pinar del Río, Alfonso Urquiola, dijo que regresó a dirigir el equipo de su provincia en la 59 Serie Nacional de béisbol a petición de su pueblo y por ser un cubano ciento por ciento.

“Estaba cumpliendo un contrato en Panamá, lo interrumpí para venir a Pinar del Río, no estamos en un buen momento beisbolero y me pidieron que volviera”, revela el hombre que según su afición tiene un ángel de la suerte que no lo abandona.

“Mi provincia ha sido tradicionalmente muy competitiva y con buenos resultados en el beisbol nacional, por lo que he regresado con dos propósitos: no perder la competitividad e ir armando un equipo para el futuro”, resalta.

El otrora estelar segunda base de los equipos Vegueros y Cuba descubre que esta es la tercera ocasión en que se ve en una situación semejante…

“A mí siempre me han tocado los momentos difíciles con el equipo de Pinar del Río. Tomé las riendas del conjunto en 1998 y tras 12 años de espera ganamos el campeonato. Luego regresé en la Serie 49 y en la 50 y 53 volvimos a ser campeones”, revela.

Sobre la llamada buena suerte que siempre lo acompaña comenta: «La suerte existe, pero tengo una filosofía de que hay que ayudarla con el trabajo y la dedicación. Tienes que conocer a los atletas y compenetrarte con ellos. Tengo mis “métodos”, pero eso último no se la descubro a nadie», opina y sonríe con picardía.

En la arena internacional con el equipo Cuba, Urquiola obtuvo oro en el Mundial de Italia 1998 y en los Centrocaribes de ese propio año en Maracaibo. En 1999 ganó los Panamericanos de Winnipeg y en 2015, luego de 55 años, fue campeón en la Serie del Caribe con el equipo Vegueros de Pinar del Río.

«Tengo un equipo muy joven, pero como arquitecto voy a construir la pirámide victoriosa. En esta Serie tenemos seis juegos ganados y seis perdidos, pero intentaré clasificar para la segunda etapa. Es una tarea difícil, pero no imposible», asegura.

(Con información de Jit)