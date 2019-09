Edward Snowden: "Era una persona que el gobierno más poderoso del mundo quería desaparecer"

El hombre cuyas revelaciones de vigilancia estatal sacudieron el mundo habla exclusivamente con The Guardian sobre su nueva vida y sus preocupaciones por el futuro.

El denunciante de irregularidades más famoso del mundo, Edward Snowden , dice que ha detectado un debilitamiento de la hostilidad pública hacia él en los EE. UU. por su divulgación de documentos de alto secreto que revelaron el alcance de los programas de vigilancia global administrados por las agencias de espionaje estadounidenses y británicas.

En una entrevista exclusiva de dos horas en Moscú para conmemorar la publicación de sus memorias, Registro Permanente, Snowden dijo que las advertencias terribles de que sus revelaciones causarían daño no habían sucedido, e incluso los críticos anteriores ahora admitieron que "vivimos en un mundo mejor y más libre". y un mundo más seguro ”debido a sus revelaciones.

En el libro, Snowden describe en detalle por primera vez sus antecedentes y lo que lo llevó a filtrar pormenores de los programas secretos que ejecuta la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. (NSA) y la sede de comunicación secreta del Reino Unido, GCHQ .

Describe los 18 años transcurridos desde los ataques del 11 de septiembre como "una letanía de destrucción estadounidense por medio de la autodestrucción estadounidense, con la promulgación de políticas secretas, leyes secretas, tribunales secretos y guerras secretas".

Snowden también dijo: “El mayor peligro aún está por venir, con el refinamiento de las capacidades de inteligencia artificial, como el reconocimiento facial y de patrones.

"Una cámara de vigilancia equipada con IA no sería un mero dispositivo de grabación, sino que podría convertirse en algo más cercano a un oficial de policía automatizado".

Le preocupa que los Estados Unidos y otros gobiernos, ayudados por las grandes compañías de internet, estén avanzando hacia la creación de un registro permanente de todos en la tierra, registrando la totalidad de sus vidas diarias.

Si bien Snowden se siente justificado por lo que hizo hace seis años, le dijo al The Guardian que estaba reconciliado con estar en Rusia en los años venideros y que estaba planeando su futuro sobre esa base.

Reveló que se casó en secreto con su pareja, Lindsay Mills, hace dos años en un juzgado ruso.

Si bien preferiría estar en los EE. UU. o en algún lugar como Alemania, está relajado en Rusia, ahora capaz de llevar una vida diaria más o menos normal. Tiene menos miedo que cuando llegó por primera vez en 2013, cuando se sintió solo, aislado y paranoico de que los agentes estadounidenses buscaran represalias en las calles.

“Yo era una persona que el gobierno más poderoso del mundo quería desaparecer. No les importaba si me iba a la cárcel. No les importaba si me iba al suelo. Solo querían que me fuera ”, dijo.

Él ha prescindido de las bufandas, sombreros y abrigos que alguna vez usó como disfraces y ahora se mueve libremente por la ciudad, montando en el metro, visitando galerías de arte o el ballet, reuniéndose con amigos en cafés y restaurantes.

Registro Permanente, que se publicará el martes (*) en más de 20 países, muestra el cambio que lo llevó de trabajar bien dentro de la NSA y la CIA a Hong Kong, donde entregó un caché de documentos clasificados a los periodistas de The Guardian.

Los documentos revelaron la escala de vigilancia masiva de los Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados. Él ocupa un lugar destacado en la lista de buscados de Estados Unidos y enfrenta décadas en la cárcel si es detenido.

El gobierno de los Estados Unidos podría tomar regalías del libro, pero el avance sustancial ya ha sido depositado.

Normalmente reacio a hablar de su vida personal, Snowden se abrió, tanto en la entrevista como en las memorias, para hablar por primera vez sobre su vida en Moscú e incluso sobre la persona que describe como "el amor de mi vida", Mills.

Las encuestas realizadas en los EE. UU. en 2013 e inmediatamente después mostraron una división casi igual entre los que lo veían como un traidor y los que lo veían como un héroe.

"Es curioso que ahora, seis años después, la imagen controvertida que tenía haya comenzado a suavizarse".

Incluso las personas a las que no les gusta personalmente ahora estaban preparadas para aceptar "vivimos en un mundo mejor, más libre y más seguro debido a las revelaciones de la vigilancia masiva", dijo.

Uno de las candidatos presidenciales demócratas, Bernie Sanders, dijo que le gustaría ver una resolución que pusiera fin al exilio permanente de Snowden, mientras que otra, la congresista Tulsi Gabbard, dijo en mayo que lo perdonaría.

Los temores de que el presidente Vladimir Putin lo entregue como un regalo a Donald Trump han retrocedido a medida que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han enfriado.

Snowden dijo que ayudó que Rusia lo viera como una publicidad útil.

"Un país cuyos problemas políticos son legendarios, cuyos problemas con los derechos humanos de los que escuchamos todos los días finalmente, de alguna manera, ha logrado tener un punto brillante en su historial de derechos humanos ... ¿Por qué iban a renunciar a eso?"

Jugó con llamar a sus memorias The New Forever o Welcome to Forever antes de conformarse Registro Permanente, lo que refleja su preocupación por la forma en que las empresas estatales y privadas están acumulando datos.

"Nos hemos mudado a una sociedad en la que nos vemos obligados a vivir nuestras vidas desnudos ante el poder"

Para contrarrestar esto, argumenta a favor de una reforma legislativa y un mayor uso del cifrado de extremo a extremo para proteger los correos electrónicos, el chat y otras comunicaciones. Pero esto no es suficiente, dice, para contrarrestar los cambios tecnológicos acelerados que permiten mayores intrusiones de privacidad y pide un movimiento de protesta mundial, similar a los del cambio climático.

"Tienes que estar listo para defender algo si quieres que cambie", dijo. "Eso es lo que espero que este libro ayude a las personas a decidir por sí mismas".

Snowden, de 36 años, vive en un apartamento de dos dormitorios en las afueras de Moscú y se sustenta principalmente de las tarifas por hablar con estudiantes, activistas de derechos civiles y otros en el extranjero a través de enlaces de video.

Recibió asilo temporal cuando llegó por primera vez y ahora tiene residencia permanente, el equivalente a una tarjeta verde de EE. UU., Renovable cada tres años, aunque dijo que esto era solo una formalidad.

Se dirigía desde Hong Kong a través de Rusia y Cuba (**) a lo que esperaba sería santuario en Ecuador cuando Estados Unidos canceló su pasaporte, dejándolo varado en Rusia.

Le gusta viajar, a pesar de estar restringido dentro de las fronteras de Rusia, y ha visitado ciudades como San Petersburgo y la localidad de Sochi en el Mar Negro.

“Una de las cosas que se pierde entre todas las problemáticas políticas del gobierno ruso es el hecho de que este es uno de los países más bellos del mundo. La gente es amigable. La gente es cálida ”, dijo. “Y cuando vine aquí no entendí nada de esto. Estaba aterrorizado de este lugar porque, por supuesto, eran la gran fortaleza del enemigo, que es la forma en que un agente de la CIA mira a Rusia ".

En el pasado, no habría hablado tan abiertamente sobre Rusia, preocupado por cómo podría percibirse en Estados Unidos.

Nos conocimos en un piso, no el suyo, en el bulevar Tsvetnoy, cerca del centro de la ciudad. Un minuto a pie a la izquierda del piso hay un Starbucks y a la derecha un Krispy Kreme. Snowden, a quien le encanta la comida rápida, dijo que una de las cosas que los estadounidenses no sabían sobre Rusia era que casi todas las cosas que se podían obtener en los Estados Unidos estaban disponibles allí, aparte de, agregó melancólicamente, un Taco Bell.

A lo largo de la historia, el exilio significó ser separado de la sociedad, "un castigo peor que la muerte". Pero el exilio ya no significaba eso, dijo. Podía comunicarse con estudiantes en Nueva York por video y tres horas más tarde hacer un evento similar en Alemania.

Describiéndose a sí mismo como "un gato de interior por elección", es más feliz sentado en su computadora hasta altas horas de la noche, comunicándose con activistas y simpatizantes. La diferencia horaria con los Estados Unidos lo ha convertido en una necesidad. La noche antes de conocernos, él solo se había acostado a las 6 de la mañana. Su patrón normal es dormir hasta tarde en la mañana.

En Registro Permanente, describe cómo él y Mills se conocieron cuando tenía 22 años en un sitio de Internet, Hot or Not, en el que se publicaron y calificaron las imágenes. Él le dio un 10 sobre 10. Ella le dio un ocho.

Siete años más tarde, mientras se preparaba para volar a Hong Kong, le dijo que no le había contado sobre sus planes de denunciar a los denunciantes, ya que esto la habría convertido en un accesorio. Se siente mal porque ella no sabía a dónde había ido.

Una de las sorpresas en Registro Permanente es la inclusión de extractos de su diario. Estos son contundentes y crudos, registrando cuán "enojada" estaba con su repentina desaparición, incluso preguntándose si estaba teniendo una aventura.

Cuando la policía y el FBI lo buscaron por primera vez, un policía sospechaba de ella. Ella escribió: “Me estaba mirando como si hubiera matado a Ed. Estaba buscando por la casa su cuerpo.

Cuando ella apareció en la puerta de Snowden en Moscú, él se preparó para una bofetada, pero en lugar de eso, ella le dijo que lo amaba y apoyó su decisión de convertirse en denunciante.

En las memorias, escribe sobre su obsesión de la infancia y la adolescencia con las computadoras y los juegos, como Legend of Zelda y Super Mario Bros. Cuando era adolescente, pirateó una instalación nuclear e informó de sus vulnerabilidades a las autoridades. Un funcionario del laboratorio nuclear de Los Alamos, donde se creó la bomba atómica, llamó a su madre para agradecerle.

Registro Permanente ofrece una de las cuentas más detalladas de cómo es trabajar dentro de una agencia de inteligencia en el siglo XXI. "No hay James Bonds". Él revela que la NSA usaba cada vez más contratistas, fue uno durante la mayor parte del tiempo, en lugar de emplear personal permanente.

En una escuela de entrenamiento para espías, los tutores lo apodaron "el Conde", que rápidamente dice que suena exótico, pero en realidad fue porque sus gestos le recordaron a los tutores un personaje de Sesame Street.

No hubo un momento crucial cuando decidió recurrir a los denunciantes. Asistió, por casualidad, a una conferencia sobre la escala de vigilancia china de sus propios ciudadanos. Eso creó un pensamiento persistente de que si China lo estaba haciendo, también podría hacerlo Estados Unidos. Buscó y encontró confirmación.

La película de 2016 de Oliver Stone, Snowden, lo retrató mientras sacaba a escondidas los documentos de la NSA escondiendo una tarjeta SD, del tamaño de un pequeño sello, en un cubo de Rubik. Snowden ni lo confirma ni lo niega, sabiendo que un día aún podría ser procesado. "Un cubo de Rubik puede ser muy útil y funciona como un dispositivo de distracción y también funciona como un dispositivo de ocultación".

Recordó cómo sus planes casi se desmoronaron cerca del final. Había acumulado documentos en secreto en una computadora abandonada y lo estaba moviendo. “Así que me detuve en el pasillo mientras retiraba esta vieja máquina y un supervisor me dice: '¿Qué estás haciendo con esta máquina?' Y lo miro con franqueza y digo: 'Robando secretos' ”. Ambos se rieron. Pero eso era exactamente lo que estaba haciendo.

Cronología de Snowden

21 de junio de 1983 Nace Edward Joseph Snowden en Elizabeth City, Carolina del Norte, EE. UU.

2006-2013 Inicialmente en la CIA, y luego como contratista para primero Dell y luego Booz Allen Hamilton, Snowden pasa años trabajando en ciberseguridad en proyectos para la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE. UU.

20 de mayo de 2013 Edward Snowden llega a Hong Kong, donde unos días después se reúne con periodistas de The Guardian y comparte con ellos un caché de documentos de alto secreto que ha estado descargando y almacenando durante algún tiempo.

5 de junio de 2013 The Guardian comienza a informar sobre las filtraciones de Snowden, con revelaciones sobre la NSA que almacena los registros telefónicos de millones de estadounidenses, y la agencia afirma que su programa Prism tenía "acceso directo" a los datos en poder de Google, Facebook, Apple y otros sitios de Internet gigantes

7 de junio de 2013 El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ve obligado a defender los programas, insistiendo en que los tribunales y el Congreso los supervisan adecuadamente.

9 de junio de 2013 Snowden se hace público como la fuente de las filtraciones en una entrevista en video.

16 de junio de 2013 Las revelaciones se expanden para incluir al Reino Unido, con noticias de que GCHQ interceptó las comunicaciones de políticos extranjeros durante la cumbre del G20 de 2009 en Londres, y que la agencia de espionaje británica también ha aprovechado los cables de fibra óptica que transportan gran parte del tráfico de Internet.

21 de junio de 2013 Estados Unidos presenta cargos de espionaje contra Snowden y solicita que Hong Kong lo detenga por extradición.

23 de junio de 2013 Snowden sale de Hong Kong hacia Moscú. Hong Kong afirma que los Estados Unidos se equivocaron con el segundo nombre de Snowden en los documentos presentados solicitando su arresto, lo que significa que no tenían poder para evitar su partida.

1 de julio de 2013 Rusia revela que Snowden ha solicitado asilo. También expresa interés en solicitar asilo en varias naciones sudamericanas. Finalmente, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela ofrecen asilo permanente.

3 de julio de 2013 Mientras se dirigía desde Moscú, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se ve obligado a aterrizar en Viena su avión presidencial, después de que países europeos rechazan que sobrevuele por su espacio aéreo de su avión, sospechando que Snowden estaba a bordo. Es retenido y la aeronave registrada durante 12 horas.

1 de agosto de 2013 Después de vivir en un aeropuerto durante un mes, Snowden recibe asilo en Rusia.

21 de agosto de 2013 The Guardian revela que el gobierno del Reino Unido le ordenó destruir el equipo informático utilizado para los documentos de Snowden.

Diciembre de 2013 Snowden es finalista del Papa Francisco como la Persona del Año del Tiempo, y da el "Mensaje de Navidad Alternativo" del Canal 4.

Mayo de 2015 La NSA detiene la recopilación masiva de registros de llamadas telefónicas estadounidenses que Snowden reveló.

Diciembre de 2016 Oliver Stone lanza la película Snowden con Joseph Gordon-Levitt, Melissa Leo, Tom Wilkinson, Zachary Quinto y un cameo del ex editor de The Guardian Alan Rusbridger.

Enero de 2017 La licencia de Snowden para permanecer en Rusia se extiende por tres años más.

Junio ​​de 2018 Snowden dice que no se arrepiente de sus revelaciones y dice: “El sector gubernamental y corporativo se aprovechó de nuestra ignorancia. Pero ahora lo sabemos. La gente está al tanto ahora. La gente aún no tiene poder para detenerlo, pero lo estamos intentando ".

Marzo de 2019 Vanessa Rodel, que protegió a Snowden en Hong Kong, recibe asilo en Canadá.

Septiembre de 2019 Snowden sigue viviendo en un lugar no revelado en Moscú mientras se prepara para publicar sus memorias.

Video de Laurence Topham

(Tomado de The Guardian / Traducción RAF-Cubadebate)

(*) El libro fue presenta el martes de la pasada semana. La entrevista fue realizada previo a la presentación del texto.

(**) Cuba no recibió petición formal de asilo ni paso para Edward Snowden; aunque sí defendió públicamente el derechos de naciones latinoamericanas que se brindaron públicamente para concederle el asilo.