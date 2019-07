XV Juegos: La fiesta de quince en Río de Janeiro

La ciudad de Río de Janeiro le manifestó al Comité Olímpico de Brasil desde 1998 sus intenciones de albergar los Juegos Panamericanos del 2007, que significarían una fiesta de “quince” o mayoría de edad para la lid deportiva más importante de América y solo superada en organización, rivalidad, participación y calidad por los Juegos Olímpicos.

Cuatro años más tarde (2002) se confirmaría la nominación en la Asamblea de la Organización Deportiva Panamericana. Lejos estábamos todos de imaginar que la justa continental serviría de antesala o ensayo perfecto para solicitar luego la primera sede olímpica en Sudamérica, lo cual se concretaría en el 2016.

La ceremonia inaugural, el 13 de julio del 2007 en el imponente estadio Maracaná, dejó ver colorido, samba y cultura auténtica como cara aplaudible; en tanto, los abucheos y rechiflas al presidente Luiz Inacio Lula da Silva trasladaron irrespeto y desconsideración a uno de los principales impulsores del deporte y del propio certamen desde su puesto de jefe de Gobierno.

Los organizadores lanzaron la promesa de que podrían no solo rubricar la mejor actuación histórica en títulos y medallas, sino que desplazarían a Cuba del segundo puesto, un lugar que habían acariciado en 1963, cuando la populosa ciudad de Sao Paulo cobijó la cuarta edición.

Lo primero pudieron cumplirlo con 52 monarcas y 157 podios, pero lo segundo queda pendiente aún, pues la comitiva antillana los superó por siete doradas.

En el caso particular de Cuba, varias actuaciones propiciaron no solo ese segundo escaño general detrás de Estados Unidos -por cierto por debajo de las 100 coronas, algo que no sucedía desde 1955-, sino que quedaron como huellas imborrables en la rica historia que atesoran nuestros atletas en lides múltiples.

Sobresalen como marcas infinitas el título de nuestro equipo femenino de voleibol -todavía Espectaculares Morenas del Caribe- frente a la potente escuadra anfitriona 3-2; el oro sorpresivo de Mariela González en la maratón; el cetro de la ciclista Yumari González en la prueba de ruta; la cuarta corona de la judoca Driulis González, y la décima victoria consecutiva del béisbol.

Asimismo, destacaron la cosecha gigante del atletismo, con 12 campeones; la hazaña de los luchadores al lograr la mitad de las 18 diademas puestas en disputa, y el preciado primer lugar del clavadista José Antonio Guerra en la plataforma, sin olvidar las cinco campanas de gloria aportadas por el boxeo, remo, pesas y judo, y la certera puntería de Eglys Cruz y Leuris Pupo, por solo mencionar los ejemplos más ilustres.

La desaparición de los boxeadores Guillermo Rigondeaux y Erislandy Lara fue una nota que intentó empañar la disciplina y compromiso de la delegación. Una investigación oficial y efectiva de las autoridades cariocas los devolvió a Cuba, pero alejados de los valores promovidos por un movimiento deportivo que privilegia la entrega y el sacrificio al camino monetario o mercantilista de la actividad física.

Por supuesto, los Juegos también tuvieron reyes de altura. El nadador brasileño Thiago Pereira ganó el calificativo entre los hombres al ganar ocho preseas, de ellas seis de oro. Entre las damas, la distinción de reina la compartieron la gimnasta Shawn Johnson y la ondina Julia Smit, ambas de Estados Unidos, con cuatro máximos premios de los cinco que alcanzaron.

Entre los deportes colectivos, las leonas argentinas del hockey sobre césped sumaron su sexto título panamericano, todos desde que se incluyó ese deporte en el programa. Los anfitriones se adueñaron de todo el balonmano y voleibol de playa, así como el baloncesto y voleibol de sala en la rama masculina, y el fútbol en su apartado femenino.

Pocas quejas recibieron los organizadores en cuanto al escenario de competencia, pues todas eran instalaciones climatizadas y de nivel mundial, en tanto el público respondió con asistencia masiva sin hacerle caso a una continua llovizna durante casi los 15 días. La frase de “los mejores de la historia”, selló la clausura de una lid en la que el famoso Cristo de Río de Janeiro abrazó a un récord de atletas: 5 569.

Participación Cubana

Atletas: 468 (251 hombres y 217 mujeres)

Lugar: 2do

Medallas: 135 (59-35-41)

Medallero final