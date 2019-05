“Nosotros somos ellos”: Gira de relevo y continuidad de los Lucas

Debajo de un buen sol, con su distintivo pulóver negro, caminaba Orlando Cruzata y lo saludé. Recién había acabado la gira insertada en la celebración de los 150 años del inicio de nuestras luchas libertarias.

Me contó, me emocionó y le pedí al hombre que ha empujado como nadie el videoclip en Cuba, que me contara de ese recorrido todo símbolo. Así lo hizo, y hoy lo comparto con usted que lee estas líneas.

– La gira de Lucas comenzó en La Demajagua ¿Acaso por el lema Nosotros somos ellos…?

“La gira es parte de la campaña de promoción de los premios Lucas 2018 que se dedicó a homenajear los 150 años del inicio de la guerra por la independencia.

Al decidir que este era el motivo de la campaña, se estaba corriendo un gran riesgo, pues en los Lucas sus campañas de publicidad siempre han sido en cuerdas humorísticas, irónicas, atrevidas y muchos casos polisémicas, con un alto nivel de efectos visuales, rupturas en la imagen acorde a los contextos en que se mueve el país. Muchas veces han sido parodias y citas de éxitos de la cultura pop internacional en sus audiovisuales.

“Por tanto, asumir un homenaje a los 150 años de lucha en una campaña de promoción de Lucas era (y es) un atrevimiento: había que lograrlo sin dejar de ser Lucas.

“Después de mucho debatir y buscar se logró llegar a un consenso… asumir la campaña con el motivo de los 150 años.

Quiénes fueron ellos,

Quiénes somos nosotros,

Nosotros somos ellos.

“Bajo este eslogan, quedó la campaña, asumiendo toda una serie de símbolos patrios, mapas de batallas de los ejércitos mambises, elementos de sus uniformes, elementos de su armamento, gráficas, ­colores de sus documentos, unidos a un trepidante ritmo en la edición y mostrando en forma de cine todos los elementos. Se añade que fue asumida la gráfica y la escenografía del evento con la estrella solitaria como centro de toda la campaña.

“Nosotros somos ellos, funcionó en sus objetivos sin dejar de ser atractiva para el público potencial de Lucas….y ya desde sus inicios, sabíamos que si era aceptado, debíamos realizar una gira por todo el país, como homenaje a los 150 años del inicio de nuestras luchas y comenzar, como es lógico, en La Demajagua”.

– ¿Qué sucedió en San Pablo de Yao?

“San Pablo de Yao, en la Sierra Maestra, era una deuda que teníamos: visitar este pueblo para entregarle a los amigos de Televisión Serrana un premio Lucas especial por sus 25 años, (ya son 26). Así lo hicimos y se asumió el reto de llevar a este pueblecito una síntesis de los Lucas, su espíritu, su esencia. Nunca antes se había llenado tanto la plaza central de San Pablo de Yao y nuestra mayor satisfacción sin dudas, fueron las imágenes de alegría de los jóvenes y no tan jóvenes, las caras de sorpresa y felicidad de estos pobladores. Fue un tremendo esfuerzo de los artistas y técnicos, con un apoyo total del Partido y Gobierno de la provincia de Granma y de San Pablo de Yao. Ese encuentro quedó en nosotros, y nosotros en ellos”.

-¿Y en Santiago de Cuba?

“Los espectáculos en Manzanillo, Bayamo y Santiago de Cuba llenaron y superaron nuestras expectativas. La acogida del público, el cariño y el agradecimiento por llevar una síntesis de Lucas a estas capitales, nos impresionó y compromete a seguir, no solo la gira, sino el proyecto de forma más responsable y creativa”.

– Mayko D´ Alma, Karen Giselle, Mauricio Figueiral, Adrián Berazaín y Will Campa, además de agrupaciones locales como La Original de Manzanillo, la Orquesta Feverson, Karachi y El Septeto Santiaguero, integraron el talento artístico ¿Cuáles serán los próximos?

“Creo que la mezcla del talento artístico fue positiva. Los Lucas son un espectáculo variado musicalmente y visualmente, por lo que ello nos obliga a tener un talento variado, que aparentemente no tiene que ver uno con otro. Pero en la práctica funcionó muy bien. Cada artista jugó su rol y defendió su arte con sinceridad y entrega. Eso lo valoró muy bien el público, y así se logró una interesante amistad entre todos los que participaron….desde la salsa, el son de Will Campa a la balada pop de Mayko D´Alma, la música urbana de Sugar, la fusión de Karen Gisell con el pop y la música urbana, y los trovadores Adrián Berazaín y Mauricio Figueiral que demostraron el gran poder de convocatoria de la trova en nuestro país. Realmente se creó una familia que conectaba muy bien con el público. No podemos dejar de mencionar a los conductores Pedro Pablo y Carolina, los agentes de Lucas que estuvieron en cada espectáculo y los cortes de video que se mostraban en los mismos, como parte del trabajo de Lucas en el año además del Lucasnómetro de la semana, de gran aceptación en los públicos.

“También en cada provincia se reconoció el talento local con invitación a conocidas agrupaciones musicales, que estuvieron con Lucas en momentos de gran aceptación entre los espectadores: la Original de Manzanillo, en Manzanillo, Feverson en Bayamo, Karachi y el Septeto Santiaguero, en Santiago de Cuba, nos regalaron momentos de lujo para Lucas.

“El proyecto Lucas aprovechó cada estancia para entregar sus premios especiales Lucas 150 a Pachi Naranjo y la Original de Manzanillo por toda la obra que nos ha legado y por ese apego a las raíces de nuestra música; también a Karachi y al Septeto Santiaguero, por la excelente música que nos vienen regalando a lo largo de todos esto años. Y otro premio especial Lucas 150 a la Televisión Serrana por sus 25, convirtiendo una comunidad serrana en una comunidad audiovisual, que nos ha legado más de 700 trabajos sobre la vida de hombres y mujeres de la serranía, que es punto de referencia internacional del trabajo comunitario”.

– ¿Dónde y en qué fechas será la segunda parte de la gira?

“La próxima etapa, la segunda, será para terminar Oriente, aunque ya se vislumbra la posibilidad de incluir Ciego de Ávila. Está planeado del 8 de junio al 19 más o menos y llegará a Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila.

“Los talentos deben variar, no completamente para no abusar del tiempo de los músicos y lograr incorporar a otros amigos que han estado presente en Lucas.

“Una tercera etapa debe ser julio, que incluiría las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas. Se hace un descanso de la gira, en agosto, pues los Lucas tienen a finales del mismo el Lucasnómetro del verano en el teatro Karl Marx.

“Habrá una cuarta y final en septiembre: Mayabeque, Artemisa, Pinar del Río y la Isla de la juventud.

“Es bueno aclarar que todos los espectáculos de esta gira están pensados para teatros, no para tarimas, ni cabarets, ni al aire libre, pues se trata de mantener la esencia del Lucas que se realiza en el Karl Marx. Además se incluyen visitas del colectivo de Lucas y los músicos y técnicos invitados a lugares históricos vinculados a nuestras luchas de independencia”.

– A propósito ¿Quién costea ese recorrido?

“Esta gira está realizada con el mismo presupuesto que destina la televisión cubana para el evento Lucas. Se ha logrado ahorrando, siendo más eficientes y cuidadosos con el presupuesto inicial. También con las recaudaciones de los espectáculos de Lucas en el año, en el teatro Karl Marx, más el apoyo de cada provincia que nos ayuda a realizar la siguiente etapa de la gira. Pero sobre todo con la voluntad política de la dirección del ICRT, la Televisión cubana, RTV Comercial, que desde un inicio comprendieron la importancia y necesidad de una gira como esta, donde cada joven asume ser relevo y continuidad, nosotros somos ellos”.

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)