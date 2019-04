Perlas y falacias de la agresión imperial contra Venezuela

Cubadebate recopila declaraciones, hechos y sucesos de los últimos días que develan la desfachatez de la injerencia imperial en Venezuela y el carácter de sus marionetas en el intento de derrocar al gobierno legítimo de ese país

John Bolton al parecer se cree de verdad el cancerbero del Hemisferio Occidental. Su obsesión con la doctrina de “América para los americanos” es enfermiza y ridícula.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, amenazó a Rusia el viernes sobre su presencia militar en Venezuela. “Advertimos firmemente a los actores externos al Hemisferio Occidental contra el despliegue de activos militares en Venezuela, o en otros lugares del hemisferio, con la intención de establecer o expandir operaciones militares”, dijo Bolton en un comunicado.

“Consideraremos tales acciones provocativas como una amenaza directa a la paz internacional y la seguridad en la región”, añadió, el hombre que más guerras debe haber promovido en las últimas dos décadas y que sí es un verdadero peligro para la paz y la seguridad en el mundo.

Aseguró, además, que Estados Unidos “defenderá y protegerá” sus intereses en el continente americano.

Por todo ello, el asesor advirtió con “vehemencia” a cualquier “actor externo” en contra de desplegar “activos militares” en Venezuela o en cualquier otra zona del continente.

“La Administración condena el continuado uso por parte de (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro de personal militar extranjero en su intento aferrarse al poder”, agrega el comunicado.

El denominado enviado especial de Washington para Venezuela, Elliott Abrams, dijo el viernes en tono de sheriff que “Rusia pagará un precio” por su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.

En entrevista con la BBC, Abrams respondía así a la noticia sobre la presencia de militares rusos en Venezuela, confirmada por Moscú en el marco de un tratado existente de colaboración técnica-militar entre ambas naciones, que fue firmado en 2001.

El asesor de seguridad solicitó no tomar como “un chiste”, “algo simbólico” o “que no significa nada” las declaraciones del Gobierno de Donald Trump de que “todas las opciones” están sobre la mesa en el caso venezolano.

Momentos después, el enviado especial de EE.UU. para Venezuela ha declarado que las autoridades norteamericanas tienen “una lista de opciones” respecto a las medidas que Washington puede poner en marcha para responder a la presencia de militares rusos en territorio venezolano, así que “sería un error que Rusia pensara que tiene libertad de acción” en ese país latinoamericano.

US Special Rep for #Venezuela Elliott Abrams tells me #Russia will pay a price if it continues military support for @NicolasMaduro. @KateAFarrell @EArtesona pic.twitter.com/ziWW9RSm02

— Barbara Plett Usher (@BBCBarbaraPlett) 29 de marzo de 2019