Global Game Jam Cuba: La noche más larga (+ Video)

¿Qué es hogar? ¿Hogar es aquello que dicen los adultos, cuatro paredes que son tan cuadradas que no te dejan ver más allá? Mi madre me enseñó una cosa. Uno no nace en un hogar, si no lo va construyendo… paso a paso.

Equipo Smelly Cat, videojuego Nest

What home means to you (Qué es para ti el hogar), fue el tema de la nueva edición del Global Game Jam, la simultánea de desarrollo de videojuegos más grande del mundo, desarrollada en la UCI del 25 al 28. Más de 40 equipos tuvieron que crear un prototipo en solo 48 horas, pero la temática presentaba para muchos un problema que escapaba de complejos cálculos.

25 de enero, 5:10 p.m: 48 horas para el final

El inicio se había alargado en el Docente 4. Montar una red en un espacio para más de 200 personas no era tarea de una noche. Luis Guillermo, director del Centro Entornos Interactivos 3D – Vertex, y el resto del comité organizador, habían trabajado en el gran salón casi toda la noche, pero aún quedaban detalles que se alargaron minutos después del evento. Nada nuevo después de 3 años de Global y Pachamama.

El docente de los eventos siempre es zona de guerra a la hora de conectar todas las computadoras y entregar las cuentas de Internet. Finalmente, echó a andar el reloj.

Yume builders, un equipo donde las chicas destacaban, llamó mi atención desde un inicio. Juan José, que en cualquier otra historia podría haberse llamado José Arcadio, volvía a la arena de desarrollo de la UCI recordando que la última vez que participó perdió la partida justo antes del final. Sin embargo, en la 5ta. edición tenía algo más en mente: apostar sus cartas en dos muchachas dibujantes.

La estrategia de este año consistía en algo básico, enfocar su proyecto en el contenido visual, con un prototipo de videojuego con funcionalidades básicas. Líder y único programador, no tenía otra opción que poner en manos de sus ilustradores, todo el impacto de la propuesta.

“Antes de llegar aquí había pensado hasta qué framework debía utilizar, incluso el tipo de juego, el clásico serpiente y escalera”, dijo Juan José a las afueras del coliseo donde se desarrollaban los juegos en la UCI. La temática lo había sacado de su zona de confort, aunque para suerte del proyecto, había llevado a una dibujante y a una diseñadora.

A bordo de las primeras horas de creación, Marilyn arrastraba un trozo de lápiz sobre hojas de papel intentando encontrar las expresiones que buscaba. Usaba la goma una y otra vez, y volvía sobre la línea invisible que había dejado los intentos. “Todo sería más fácil con una tableta digitalizadora”, dijo la joven estudiante de la UCI. Pero ante la necesidad no podía rendirse. Por su parte, Ivelisse, graduada en igual templo, recreaba desde su PC los fondos de los escenarios para acompañar el arte.

La última de las chicas, Dolis Alfonso, llegaba desde la Facultad de Comunicación como productora para intentar darle sentido a todas las ideas. “La historia es un poco oscura”, dice mientras ríe y recrea el escenario en su mente, tal vez sin esa facilidad que tienen los niños para dibujar casitas. Pero al final solo venía por el reto, la programación y el rato que se vive cuando sé es joven y no se tiene nada que perder. “Somos chicas gamers”, dice finalmente, para encerrar todo lo que conlleva escuchar música electrónica y jugar hasta que se acabe el mundo.

La sala ubicada en el Docente 4 (según mi aplicación Osmand), permaneció con espacios vacíos durante las primeras 12 horas. Cualquiera hubiera pensado que las estadísticas de mayor presencia en cinco ediciones, se vinieron abajo tras el anuncio del tema. La música tecno, el rock y la electrónica, amenizaban la construcción de códigos y trazos para los que comenzaron desde la hora cero.

Marilyn, la más joven del equipo, vestía medias hasta la rodilla y un abrigo que solo dejaba ver sus dedos. Zapatillas y short de mezclilla, completaban su imagen de otaku. Ivelisse, por su parte, lucía más freak. Piercing en la nariz, tattoos y un peinado a medio rostro, acompañaba a su par de equipo desde la laptop. Parecían las únicas sobrevivientes de Yume builders.

Una pausa para comer, nos llevó a varias cuadras del sitio donde nos encontrábamos. Si algo malo tiene la UCI (o bueno, depende de quien lo mire), es que para desplazarte de un lugar a otro debes recorrer varios kilómetros al día, más si no tienes noción de dónde queda cada punto de interés. Entre un viaje y otro, encontramos a Luis Guillermo. El joven director recordaba la primera edición del evento con solo 40 participantes.

“Esta vez nos llegaron más de 400 solicitudes y tuvimos que quedarnos con poco más de 200”, dijo a la salida del docente 4 mientras calmaba la ansiedad con paseítos. La logística se complicaba al no poder alojar a todo el que quería participar. “La única solución a eso sería la utopía de organizar el evento desde diferentes universidades del país”, le dije. “La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, o la de Oriente en Santiago de Cuba, podrían ser dos sedes del evento para aliviar la carga de tantos participantes, además de llevar el Global a todo el país”, agregué mientras caminaba hacia el comedor de los invitados.

26 de enero, 3:00 a.m: 38 horas para el final

Cuando terminó lo que los gamers entienden por noche, mi equipo y yo estábamos ya en la habitación en posición horizontal. Volver de 9 a 10 de la mañana requería al menos dormir 5 horas. Sin embargo, el team Green Rune Studios, conocido por tener entre sus filas a algunos de los creadores del videojuego Coliseum, se quedaba para recibir la mañana y adelantar su proyecto. Cuando hicimos el recorrido al día siguiente, ya el equipo ganador de varias ediciones se había marchado, y Yume builders se encontraba de nuevo como si estuviéramos todavía a 25 de enero. A punto de llegar a la mitad del plazo para hacer el prototipo de videojuego, el resto del equipo tomaba posición entre los demás creadores.

Yume builders estaba completo y trabajando. “Estamos a un 50-60% del final”, dijo Juan José mientras relataba la historia de cómo llegaron a juntarse. Él era el único veterano, con una batalla perdida en esto de los Global Game Jam. Las dos chicas asistían por primera vez. Se habían decidido finalmente por un SDK de Python para hacer novelas ligeras, un género muy empleado en el mercado asiático, que encajaba muy bien en el equipo debido a los roles que desempeñaba cada cual.

Con toques de Life is strange (salvando las distancias), la novela ligera de Yume (sueño en japonés) basaba sus mecánicas en la transición de imágenes y caracteres fijos que interactúan entre sí, en dependencia de la historia. Normalmente, este tipo de juegos centran su atractivo en el árbol de decisiones que debe abarcar para dar la sensación de que el jugador elige su destino. Pero debido al poco tiempo que tenían, Retrato de familia era lineal.

“La historia que queremos contar se construye a través de los recuerdos, que es al final lo que asociamos a lo que es hogar para nosotros”, me dice la comunicadora emocionada por la trama de su creación. “El personaje se encuentra solo casi al final de su vida, pero tiene la opción, mediante esos recuerdos, de ir construyendo su pasado, a la vez que redescubre cómo llegó a ese final. El resto lo resuelve a través de un microjuego que deberá superar para solucionar esa mala decisión que tomó en el pasado”.

26 de enero, 5:10 p.m: 24 horas para el final

A un costado de la prensa, estaba Green Rune Studios, equipo reconocido en varias ediciones en la categoría de Videojuego más completo. Esta vez asistía al encuentro sin dos de sus principales hombres. Uno de ellos, Carlos Alberto Gavilla (Pachuco), dibujante del conocido Coliseum, formaba parte del jurado en esta edición del Global. Sin embargo, Green Rune todavía contaba con fuertes hombres en sus filas. Alexander Navarro, ingeniero informático de las filas de Vertex, y conocido en la comunidad Android cubana como Swordfest, centraba su atención en lo que parecía una habitación, y el juego de luces y sombras.

“Green Rune Studios no solo participa en el GGJ. También ha desarrollado algunos juegos como Auria, The Path of the Guardians y Sperman Squadron”, me dice Alex con la confianza de quien especula porque ya tiene el modo oscuro de Windows. “Ello, sin contar que Roberto Pérez Ozete, líder del equipo, es el creador de Superclaria”, agrega rápidamente.

“¿Cómo puedo poner esa vista oscura?”, dije finalmente. “Debes tener actualizado Windows a la última versión, es decir, la 1809, de octubre de 2018”, agregó. En eso se acercaba el director de Coliseum, angustiado por todas las gestiones que debe hacer quien está al frente del GGJ en Cuba. La conversación siguiente fue de los mejores diálogos que podían salir de la cumbre de desarrollo del videojuego en la isla.

“Organizar un evento como el Global Game Jam es un proceso complejo. La parte técnica es difícil. Montar un local con condiciones de conectividad y energía para suplir la demanda de los equipos participantes no es tarea de un día. Pero es aún más difícil lo que depende del factor humano y solo sufre el comité organizador. Debemos elegir entre todas las solicitudes un número limitado de participantes. Y al final, de todo lo que sale del GGJ, pocas veces un juego se libra de los muros de la UCI y llega al cubano”.

“Esto es poco a poco Luis”, lo animo mientras el reloj marcaba 24 horas transcurridas. “Sí, tarde o temprano la industria del videojuego debe tomar fuerza en Cuba, como lo hizo en su momento la radio y la televisión, es un contenido con un amplio alcance”, suspira con el aliento de un estibador después de un día de trabajo.

Poco más lejos, casi junto a la salida, el grupo de Yume lucía como recién llegado al evento. Marilyn vestía la misma ropa, mientras que Ivelisse y Juan José no apartaban la mirada del monitor. “¿Tienes alguna imagen que puedas darme para las redes?”, le pregunto al líder del equipo. “Todavía estamos perfeccionando el dibujo”, me dice sin separar la vista de la laptop. “Cuando tenga algo te la llevo”, acelera los movimientos de los dedos sobre un teclado de gamer que me encandilaba la vista con sus luces de colores.

La segunda noche en la UCI se antojaba fría. Decían en las noticias que bajaría más la temperatura. Luego de la comida, el salón del Docente 4 se veía más lleno. Envueltos en abrigos los equipos presionaban el acelerador para adelantar todo lo posible antes de acostarse a dormir (quién tuviera ese privilegio). Casi a media noche, una merienda entretenía el estómago mientras los sonámbulos aseguraban un líquido marrón que parecía café, con la intención de soportar la noche. Nuestro caso era hacer como “bla”, comer y dejarnos caer sobre la cama para poder estar temprano en las últimas horas del GGJ. Nadie imaginó lo que vendría luego.

27 de enero, 10:00 a.m: 7 horas para el final

Yurisander Guevara, subdirector de Juventud Rebelde y entendido en temas de tecnología y videojuegos, nos había acompañado en la travesía en representación del periódico de la juventud cubana. Como de costumbre, nos daba el de pie a Edilberto y a mí. Algo para picar, y mucho café para empezar el día, fue la rutina que seguimos al pie de la letra desde nuestra llegada a la Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuando entramos al salón, no quedaba un solo espacio libre. Las horas restantes que marcaba el reloj no eran suficientes, pero la música no menguaba.

Casi siete horas después hicieron el anuncio que creadores, diseñadores y músicos no esperan nunca. “Vayan entregando para subir todo a la página del Global Game Jam”. A esa hora, comienza a fallar la inteligencia artificial del enemigo, la música no encaja, el dibujo te convence de que podía perfeccionarse. Pero no es momento para lamentos, hay que entregar o si no, tu juego no saldrá reflejado en la lista que representa a Cuba. Posteriormente, cada equipo muestra su proyecto ante los asistentes. Unos pocos, solo logran presentar imágenes de lo que pudo ser su sueño. De 46 que llegaron a competir, 42 equipos lograron entregar un proyecto funcional.

Durante la presentación no escaparon los aplausos por Home Savior del equipo Willy´s Jam, propuesta que finalmente se lució como juego más completo y mejor diseño 2D. El mejor gameplay se lo llevó Reditus de KyBox, mientras que el mejor diseño 3D fue para Memories Beyond Home, de Green Rune Studios. Para nosotros, la propuesta de Smelly Cat titulada Nest fue una de las mejores, sobre todo por la historia que querían contar. Y tampoco pasó desapercibido el trabajo en el dibujo de FunnyCode. En cambio, Yume builders solo consiguió el reconocimiento por participar. Pero su líder parecía feliz. No era para menos, esta vez pudo terminar su proyecto.

27 de enero, 5:10 p.m: Hora cero

Cuando el evento termina, el jurado se retira y se toma el resto de la tarde-noche (y parte de la mañana siguiente) para deliberar. Nos veríamos las caras una vez más de 6 a 8 de la noche, en el comedor, para la última cena. Apenas logramos llegar a la casa. La lluvia había tomado por sorpresa la UCI. Los vientos azotaban las ventanas metálicas de todo el apartamento. La luz jugaba a ser flash dance de disco en medio de una oscuridad profunda. Finalmente nos quedamos sin energía eléctrica y no quedó más remedio que regalarle las horas restantes a una noche de terror.

El sonido de una llamada inesperada nos despertó antes de la primera luz del día. “Pasó un tornado por La Habana, hay varios muertos y más de 100 heridos”. La expresión nuestra fue indescriptible. Maleta en mano, dejamos la UCI atrás. Game Over.